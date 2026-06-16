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România mai are un reprezentant la Campionatul Mondial 2026! Și-a făcut poză pe gazon chiar înaintea meciului

Deși publicul larg știe doar despre prezența lui Istvan Kovacs și asistenților săi la Campionatul Mondial, România mai are un reprezentant! Fotografia cu el de pe gazon a fost postată pe internet
Ciprian Păvăleanu
16.06.2026 | 10:00
Romania mai are un reprezentant la Campionatul Mondial 2026 Sia facut poza pe gazon chiar inaintea meciului
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Încă un român participă la Campionatul Mondial! Cine este Alin Dincă?
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Din păcate, naționala României nu s-a calificat nici la această ediție de Campionat Mondial, iar absența „tricolorilor” se va mări la cel puțin 36 de ani. Momentan, ne putem mândri doar cu câțiva jucători care evoluează în SuperLiga României, dar și cu brigada de arbitraj formată din Istvan Kovacs și asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi . Totuși, mai există un român la Campionatul Mondial și se află în stafful uneia dintre naționalele prezente.

Încă un român prezent la Campionatul Mondial! Cine este Alin Dincă

Pe lângă brigada lui Istvan Kovacs și jucători din SuperLiga României precum Jovo Lukic sau Joao Paulo, țara noastră se mai poate mândri cu un participant la Campionatul Mondial de fotbal din SUA, Mexic și Canada. Alin Dincă este antrenorul de portari al naționalei Iranului, echipă care a obținut un punct în debutul cu Noua Zeelandă.

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În vârstă de 45 de ani, Alin Dincă ocupă această poziție de peste 3 ani, fiind adus la naționala iraniană de la echipa de club din campionatul Iranului, Tractor, unde a activat timp de alți trei ani. Alin Dincă are un istoric scurt și în România, unde a fost antrenor de portari pentru echipele Ceahlăul Piatra Neamț și Universitatea Cluj. Înainte de meciul cu Noua Zeelandă, românul s-a fotografiat pe gazon.

Alin Dincă înaintea meciului Iran - Noua Zeelandă 2-2
Alin Dincă înaintea meciului Iran – Noua Zeelandă 2-2

Iranul este pe locul al doilea în Grupa G după prima etapă de la Campionatul Mondial

Ca de obicei, Campionatul Mondial a început cu foarte multe surprize, iar acest lucru face ca Iranul să se situeze pe locul al doilea după prima etapă din Grupa G. Bineînțeles, naționala la care activează Alin Dincă mai are foarte mult de tras dacă va vrea să obțină o calificare, deoarece va avea încă două meciuri tari în program.

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În meciul de debut, Iran a remizat cu Noua Zeelandă, scor 2-2, deși a fost condusă în două rânduri. În cealaltă partidă a grupei, Belgia nu a reușit să obțină decât un punct din meciul cu Egipt, care s-a încheiat cu scorul de 1-1. În clasament, Iran este momentan pe poziția secundă, având același număr de puncte și golaveraj ca Egipt și Belgia, însă cu un gol în plus marcat. La final, departajarea va fi făcută de meciurile directe.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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