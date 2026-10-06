România, mama răniților! Suedia nu mai făcuse asta de 18 meciuri

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cu scorul de 1-0 în etapa a patra din Liga Națiunilor, grație golului marcat de Viktor Gyokeres în minutul 13. Pe lângă victoria în sine, nordicii și-au păstrat primul loc în această grupă B4 și, în plus, au reușit și să rupă un „blestem” care dura deja de nu mai puțin de 18 meciuri.

Ce „blestem” lung de 18 meciuri a rupt Suedia după victoria cu România

Concret, atât trecuse de când suedezii nu mai încheiaseră o partidă fără gol primit, fiind luate în calcul aici și meciurile amicale. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru a fost pe data de 6 iunie 2025. Atunci, Suedia a jucat o partidă de verificare la Budapesta cu Ungaria și a câștigat cu scorul de 2-0, goluri marcate de Nygren și Ayari.

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Ce au declarat Viktor Gyokeres și Graham Potter după meciul de pe Arena Națională

Așadar, de atunci și până luni seară pe Arena Națională, deci de mai bine de un an, reprezentativa pregătită în prezent de Graham Potter nu mai avusese parte de un meci, oficial sau amical, inclusiv la Campionatul Mondial din această vară bineînțeles, fără gol primit. Dar iată că în cele din urmă România a „reușit” să le rezolve nordicilor această problemă.

„Am avut ocazii bune, apoi am și marcat. Dacă am fi putut marca încă un gol în meciul trecut (n.r. egalul din Bosnia, scor 1-1)… Ar fi trebuit să mai marcăm un gol și în acest meci, ca să îl închidem mai devreme. Câștigăm cu 1-0, reușim să nu primim gol. Nu am arătat perfect în multe perioade ale meciului, dar vom rezolva problemele”, a declarat marcatorul Vikor Gyokeres pentru Viaplay, citat de

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Iar selecționerul englez Graham Potter a punctat următoarele aspecte la finalul partidei, conform sursei citate anterior: „România a pus presiune pe noi, a trebuit să ne apărăm bine și am făcut-o. Unii dintre jucători au căzut pe final, am avut multe de gestionat în timpul meciului, dar sunt mândru de ei”.