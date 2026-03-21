România, mega favorită cu Slovenia în barajul pentru Mondialul din 2002: “Am deschis şampania de la tragerea la sorţi!” Scandalul de arbitraj a ajuns până în Parlamentul României

Cum a pierdut România barajul de calificare pentru Cupa Mondială din 2002. Tricolorii erau conduși de pe banca tehnică de legendarul Gică Hagi. „Dubla” manșă trebuia să ne ducă la turneul final, însă rezultatul a fost altul. Decizie surprinzătoare luată de Hagi pentru meciul retur.

România și povestea barajului pierdut cu Slovenia

Calculele hârtiei nu s-au potrivit cu cele de pe teren și partida tur s-a terminat cu victoria Sloveniei, 2-1, după golurile marcate de Acimovic și Osterc, pe de o parte, și Niculae pe de altă parte. „Al treilea baraj a fost celebrul meci cu Slovenia, cu Hagi selecționer, pentru calificarea la Cupa Mondială din 2002.

Am terminat pe locul 2 în grupă și am căzut cu Slovenia. Moment în care am desfăcut sticlele de șampanie. S-a jucat în noiembrie, am avut primul meci în deplasare. Eram clar peste ei, ca fond de jucători, unde jucau. Ei aveau o vedetă, Zahovic, și parcă mai era un jucător care era prin vest. În rest erau fotbaliști absolut normali. Marius Niculae era la Sporting Lisabona, coleg cu Cristiano Ronaldo.

Îl aveam pe Chivu, îl aveam pe Mutu, pe Pancu. Mai mult decât atât, am avut partidă amicală cu Slovenia, la meci unde Hagi nu a fost pe bancă și a fost Gabi Balint. A fost un semn, deși s-a terminat 2-2, că sunt slabi, așa am zis noi. Am condus de două ori. Am mers în prima manșă, am deschis scorul. Am fost arbitrați de Kim Milton Nilsen, cel care a fost în 1993, la dezastrul de la Kosice, 2-5, ultimul meci al lui Dinu ca selecționer. S-a spus la vremea respectivă că FRF l-a plătit sau i-a promis arbitrului că-l plătește”, a povestit Andrei Vochin la emisiunea Oldies but Goldies.

la meciul tur cu Slovenia: Stelea – Iencsi, Popescu, Miu (89′ Pancu), Chivu – Contra, Sabău (84′ Roșu), Mutu, Dorinel Munteanu – Ilie (84′ Ghioane), Marius Niculae. Slovenia – România 2-1 (Acimovic, Osterc / Niculae).

Ce s-a întâmplat la returul România – Slovenia. Hagi a trimis toți atacanții pe teren

Chiar dacă optimismul rămânea mare pentru România, meciul retur avea și el să fie unul fără succes pentru tricolori. România a remizat, 1-1, și a ratat astfel prezența la Cupa Mondială din 2002. „Se pierduse meciul și probabil că nu i-au mai dat banii, chiar dacă el și-a făcut datoria, le-a dat două cartonașe roșii alora, la 2-5, dar tot am pierdut.

Mircea Sandu era șef. A fost discuție și în Parlamentul României. La meciul ăsta, cu Slovenia, țin minte clar, nu ne-a dat un penalty la Mutu, la scorul de 1-1. Chiar și după faza asta, nu ne era teamă de ei, ratam ocazii mari. Era și regula golului în deplasare.

Gică Hagi, selecționerul, participă la Procesul Etapei, într-o emisiune de câteva ore, între tur și retur. În perioada aia, la București, a plouat din ce în ce mai tare. Gazonul din Ghencea, la vremea respectivă, era mai rău decât e azi la Clinceni. Slovenia ne-a dat gol aici, am egalat repede, prin Contra, care a făcut un meci senzațional.

Hagi a băgat toți atacanții pe care îi avea. S-au ratat câteva ocazii, am pierdut acel baraj, s-a terminat 1-1. Nu ne-am dat seama atunci că avea să fie ultima noastră șansă cu adevărat mare să ajungem la Cupa Mondială. Nu știam ce va urma. A fost un scandal imens, Hagi l-a acuzat pe Sandu că nu a simțit susținere din partea lui, din partea celor de la FRF. L-a demis după meciul ăsta. Așa se spune, că nu au mai vorbit ani de zile”, a povestit Andrei Vochin.

la meciul retur cu Slovenia: Lobonț – Contra, Popescu, Miu (78′ Mihalcea), Chivu – Ghioane (59′ Ganea), Sabău, Mutu (59′ Pancu), Munteanu – Adrian Ilie, Marius Niculae. România – Slovenia 1-1 (Contra / Rudonja)