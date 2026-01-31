Sport

România, misiune imposibilă în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial! „Balaurul” care ne-a ieşit în cale după tragerea la sorţi

România va avea o misiune imposibilă pentru calificarea la Campionatul Mondial de handbal masculin din 2027. Dacă vor trece de Turcia, "tricolorii" vor da peste Norvegia, una dintre forţele Europei.
Marian Popovici
31.01.2026 | 16:51
Romania misiune imposibila in barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial Balaurul care nea iesit in cale dupa tragerea la sorti
SPECIAL FANATIK
România, misiune imposibilă în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial! "Balaurul" care ne-a ieşit în cale după tragerea la sorţi. Sursa: Jure Erzen/ kolektiff
ADVERTISEMENT

România a încheiat pe locul 22 din 24 de echipe la Campionatul European de handbal masculin din Danemarca şi Suedia. „Tricolorii” speră la calificarea la Mondiale, dar au şanse minime după tragerea la sorţi.

România – Norvegia, la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial de handbal masculin

Selecţionata antrenată de George Buricea va întâlni Norvegia, în „dubla” de baraj decisivă pentru Campionatul Mondial. Pentru asta, România trebuie să treacă de Turcia, în turul doi al calificărilor, dar duelul împotriva nordicilor pare capăt de drum.

ADVERTISEMENT

Erau puţine selecţionate abordabile în urna capilor de serie, dar Norvegia este una dintre cele mai puternice formaţii. Nordicii au jucat în grupele principale de la Euro, acolo unde au învins Spania şi au remizat cu Portugalia.

Până la duelul cu Sagosen şi compania, România trebuie să treacă de Turcia, în „dubla” programată pe 19 şi 22 martie. „Tricolorii” nu ar trebui să aibă mari emoţii, mai ales că vor disputa şi returul pe teren propriu.

ADVERTISEMENT
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul...
Digi24.ro
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)

Când se joacă România – Norvegia, în barajul de calificare pentru CM de handbal 2027

Duelul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial se va disputa în luna mai. Turul cu Norvegia este programat pe 13-14 mai, iar returul pe 16-17 mai, învingătoarea fiind calificată la turneul final din ianuarie 2027.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"O consideram o prietenă. Nu mă așteptam la o asemenea trădare!" I-a luat soțul și a fost prinsă: două familii destrămate

Campionatul Mondial din 2027 va avea loc în Germania între 13 şi 31 ianuarie 2027. Şi-au asigurat până acum calificarea 19 naţionale, urmând să mai fie stabilite alte 10 după barajele europene, 1 din America de Nord, plus 2 wild card-uri.

Tabloul de baraj pentru calificarea la Mondiale
Tabloul de baraj pentru calificarea la Mondiale
  • 2011 este anul în care România a participat ultima dată la turneul final al Campionatului Mondial
  • 4 titluri mondiale are România la handbal masculin (1961, 1964, 1971, 1974)
SuperLiga, live blog etapa 24. Unirea Slobozia – Hermannstadt 2-3. Clasament + echipele...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 24. Unirea Slobozia – Hermannstadt 2-3. Clasament + echipele de la FC Argeș – UTA, meciul live de la ora 17:00!
Câți bani câștigă Florin Tănase într-un singur an din afaceri imobiliare. Rival lui...
Fanatik
Câți bani câștigă Florin Tănase într-un singur an din afaceri imobiliare. Rival lui Dumitru Dragomir încasează o suma uluitoare: „Cel mai tare bloc din București”
Elias Charalambous a anunțat un nou transfer înainte de FCSB – Csikszereda: „E...
Fanatik
Elias Charalambous a anunțat un nou transfer înainte de FCSB – Csikszereda: „E aproape finalizat”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Iftime regretă că transferul la Botoșani al fostului fotbalist de la FCSB a...
iamsport.ro
Iftime regretă că transferul la Botoșani al fostului fotbalist de la FCSB a picat: 'Grozavu a insistat mult pentru el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!