România, misiune imposibilă în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial! „Balaurul” care ne-a ieşit în cale după tragerea la sorţi

la Campionatul European de handbal masculin din Danemarca şi Suedia. „Tricolorii” speră la calificarea la Mondiale, dar au şanse minime după tragerea la sorţi.

România – Norvegia, la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial de handbal masculin

Selecţionata antrenată de George Buricea va întâlni Norvegia, în „dubla” de baraj decisivă pentru Campionatul Mondial. Pentru asta, România trebuie să treacă de Turcia, în turul doi al calificărilor, dar duelul împotriva nordicilor pare capăt de drum.

Erau puţine selecţionate abordabile în urna capilor de serie, dar Norvegia este una dintre cele mai puternice formaţii. Nordicii au jucat în , acolo unde au învins Spania şi au remizat cu Portugalia.

Până la duelul cu Sagosen şi compania, România trebuie să treacă de Turcia, în „dubla” programată pe 19 şi 22 martie. „Tricolorii” nu ar trebui să aibă mari emoţii, mai ales că vor disputa şi returul pe teren propriu.

Când se joacă România – Norvegia, în barajul de calificare pentru CM de handbal 2027

Duelul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial se va disputa în luna mai. Turul cu Norvegia este programat pe 13-14 mai, iar returul pe 16-17 mai, învingătoarea fiind calificată la turneul final din ianuarie 2027.

Campionatul Mondial din 2027 va avea loc în Germania între 13 şi 31 ianuarie 2027. Şi-au asigurat până acum calificarea 19 naţionale, urmând să mai fie stabilite alte 10 după barajele europene, 1 din America de Nord, plus 2 wild card-uri.