România – Muntenegru 0-0, în grupele principale ale Campionatului European de handbal feminin. Prima “finală” pentru “tricolore”. Video

Meciul România – Muntenegru are loc marți, 15 noiembrie, cu începere de la ora 19:00, în etapa 2 din grupa principală B a turneului final al CE de handbal feminin, competiție găzduită în premieră în trei țări, Slovenia, Muntenegru și Macedonia de Nord. După prima etapă România are două puncte, reușite în urma succesului dramatic cu Spania iar Muntenegru a rămas cu cele 4 cu care a venit din grupa D, pierzând clar prima partidă din grupa principală în fața Franței.

Unde se joacă meciul România – Muntenegru

Întâlnirea România – Muntenegru se dispută marți, 15 noiembrie, de la ora 19:00, în complexul sportiv Boris Trajkovski din Skopje, devenit casa tricolorelor pe tot parcursul șederii lor la turneul final, deoarece aici au disputat toate cele trei meciuri din grupa C și aici vor juca și partidele din grupa principală B. Deja fetele pregătite de selecționerul Florentin Pera spun că s-au acomodat deplin cu sala din capitala Macedoniei de Nord.

Dacă la meciurile precedente aportul celor câțiva zeci de suporteri români s-a făcut simțit, aceștia fiind dotați cu tot arsenalul necesar, acum lucrurile sunt complet schimbate. Skopje este la doar 170 de kilometri de Muntenegru și sala va fi ocupată în proporție de peste 80 la sută de suporterii muntengreni, extrem de vocali și de pătimași, punând presiune asupra echipei adverse și a arbitrilor.

Cine transmite la TV partida România – Muntenegru din etapa 2 a grupei B de la turneul final al CE de handbal feminin

Partida România – Muntenegru se joacă marți, 15 noiembrie, de la ora 19:00, în etapa 2 din grupa B a turneului final al CE de handbal feminin, în complexul sportiv Boris Trajkovski din Skopje și va fi televizat pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Îl mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Cu o victorie România și-ar deschide larg porțile spre o incredibilă calificare în semifinale, dacă am învinge și Germania în ultimul joc. Muntenegrencele cu o victorie ar obține deja biletele pentru semifinale. Arbitreazâ acest meci un cuplu format din două arbitre austriece: Ana Vranes și Marlis Wenninger.

Ce jucătore lipsesc din confruntarea România – Muntenegru

La acest capitol, foarte delicat la începutul competiției, stăm acum mai bine, bineînțeles referindu-ne strict la jucătoarele careu au evoluat în meciurile anterioare. Pentru că altminteri avem nu mai puțin de 12 jucătoare care din motive medicale (cinci) sau de refuz de efectuare a vaccinului anti COVID, regulă abuzivă impusă de EHF, nu au primit acceptul de participare, deși autoritățile din țările organizatoare nu au impus această condiție.

Am început însă turneul final cu accidentări de ultim moment, produse în ultimele meciuri de verificare, Lorena Ostase, fractură la deget, revenind abia la ultimul meci din grupa C, cu Macedonia de Nord iar Eliza Buceschi și Laura Pristavița fiind refăcute în timp record de stafful medical. În plus s-a accidentat în primul meci portarul Iulia Dumanska, dar ea nu a avut ceva grav și a putut reveni încă de la următoarea partidă. dar medicii spun că fetele vor fi apte la ora partidei.

Cote la pariuri la jocul România – Muntenegru

Pentru casele de pariuri România este echipa care pleacă având doar a doua șansă. Muntenegru a primit cota de 1,70 pentru victorie și de 1,42 pentru șansă dublă în timp ce fetele noastre au cotă 2,80 la victorie și 2,10 pentru șansă dublă. Dacă se vor marca peste 52,5 goluri în meci, adică minim 53, cota prinsă de cel care va alege această opțiune de pariu va fi de 1,65.

Sunt șapte meciuri oficiale între cele două naționale, începând din 2010 încoace, după ce Muntenegru a devenit stat independent. Echilibrul este perfect: trei victorii de parte și un egal. Egalul a fost realizat în 2016, 23-23, în turneul preolimpic de calificare pentru JO de la Rio de Janeiro. Avem câte o victorie la EURO, noi în 2010, ele în 2012. Ultimul meci a fost tot într-un turneu de calificare preolimpic, pentru Tokyo, în martie 2021 chiar la Podgorica, în capitala Muntenegrului și România s-a impus cu 28-25, dar nu a reușit calificarea.