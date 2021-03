Meciul România – Muntenegru are loc duminică, 21 martie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul grupei a 3-a a turneelor preolimpice la handbal feminin. Din grupă mai face parte Norvegia, care şi-a încheiat jocurile sâmbătă, cu victoria în faţa noastră cu scorul de 29-24. România merge la Jocurile Olimpice cu orice victorie la 5 goluri diferență.

România poate merge braț la braț cu Muntenegru dacă învinge cu 29-24 sau orice diferență de scor de 5 goluri la scor mai mare. Atunci s-ar detona bomba, pentru că acasă ar rămâne tocmai una dintre marile favorite la aurul olimpic. Însă, dacă vom învinge Muntenegru la cinci goluri, dar cu mai puţine goluri marcate, atunci România şi Norvegia se vor califica.

De ştiut ştim clar care este scenariul care ne duce la Tokyo. Problema este că Muntenegru nu e deloc un sparring-partner şi o echipă care bate atât de clar o superputere ca Norvegia e foarte greu de învins la cinci goluri, mai ales că e şi gazda turneului. Misiunea Cristinei Neagu şi a colegelor ei este cu adevărat foarte grea, totuşi nu imposibilă.

România – Muntenegru Live stream PRIMA TV

Partida România – Muntenegru se joacă duminică, 21 martie, de la ora 17:00, în Sala Sporturilor din Podgorica şi este decisivă pentru a stabili cele două naţionale calificate pentru turneul olimpic de la Tokyo. Meciul este televizat în exclusivitate numai pe canalul PRIMA TV, dar îl mai puteţi urmări în format LIVE VIDEO şi dacă intraţi pe site-ul FANATIK.RO

România nu a avut o evoluţie rea în jocul cu Norvegia. Cristina Neagu a fost din nou omul numărul 1 din echipă, nu doar prin golurile marcate ci şi prin combinaţiile cu celelalte jucătoare din care au apărut oportunităţi la finalizare. Norvegia este însă la acest moment o naţională mai puternică decât a noastră şi trebuie înţeles acest lucru.

Va conta mult şi calitatea şi corectitudinea arbitrajului

Însă faptul că Norvegia ne este superioară nu scuză în nici un fel maniera de arbitraj a cuplului de daneze (ciudată optică EHF de a delega arbitri nordici la un meci al unei reprezentative nordice!), care, aşa cum sublinia corect şi Denisa Dedu, după meci, a oprit orice încercare a fetelor lui Adi Vasile de a ţine strâns rezultatul: nici o eliminare la nordice (fapt rar întâlnit în handbal!), patru la noi, zece aruncări de la 7 metri pentru ele, dintre care patru fuseseră clar forţări în atac şi exemplele pot continua.

De aceea va fi extrem de important în partida cu Muntenegru şi corectitudinea arbitrilor, care, din păcate, pot avea un rol foarte mare prin deciziile lor, în favoarea uneia dintre echipe. Faptul că multe dintre jucătoarele lor evoluează sau au făcut-o în campionatul românesc e un avantaj pentru noi, pentru că se cunosc astfel multe dintre particularităţile fiecăreia dintre ele.

La fel de benefic ar putea fi pentru noi şi faptul că selecţionerul Adi Vasile a lucrat timp de trei ani la naţionala Muntenegrului ca secund al suedezului Per Johansson şi la rândul lui ştie bine plusurile şi minusurile adversarelor noastre. La ultimele JO, la Rio de Janeiro, în 2016, România şi Muntenegru s-au calificat împreună din turneul preolimpic.

Am mai mers împreună la Jocurile Olimpice în 2016

Selecţionerul Adi Vasile nu are de operat schimbări importanter în formula de joc a echipei României. Cei doi portari, ambii la fel de valoroşi, se pot suplini oricând fără probleme, Cristina Neagu, Eliza Buceschi, Cristina Laslo, Crina Pintea sunt puncte fixe certe, deci în linii mari trebuie să ne aşteptăm să vedem intrând pe teren acceaşi echipă din meciul cu Norvegia.

Şi bookmakerii sunt destul de rezervaţi când vine vorba de stabilirea cotelor pentru acest meci. Muntenegru este uşor favorită, cu cotă 2,00, în timp ce succesul Românie are 20 de sutimi în plus, 2,20. Ultimul meci, în 2019, la CM, a fost o victorie strânsă pentru Muntenegru, 27-26. În 2016 am făcut acel egal, 23-23, care ne-a calificat în comun la JO de la Rio de Janeiro, unde ne-am reîntâlnit şi am învins cu 25-21.