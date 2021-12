România – Norvegia, primul șoc pentru “tricolore” la CM de handbal! Româncele nu sunt speriate de campioana europeană: “Sunt handbaliste ca noi!”. Video

România începe marți, de la 21:30, cu adevărat turneul final al Campionatului Mondial de handbal. După victoriile de “încălzire” cu Iran și Kazahstan, “tricolorele” se vor confrunta cu Norvegia, campioana europeană en-titre.

România – Norvegia, primul șoc pentru “tricolore” la CM de handbal! Două puncte mari pentru grupele principale

Cele două formații s-au calificat în grupele principale, după ce au reușit să câștige primele două etape. Însă, învingătoarea de marți va merge în faza următoare cu cele două puncte din meciul de marți.

Se pot dovedi două puncte hotărâtoare pentru calificarea în sferturi, în condițiile unei bătălii dure care se anunță în grupele principale, unde vor veni Suedia și Olanda. În meciul cu Norvegia, vom vedea nivelul la care se află în acest moment echipa națională.

Dindiligan: “A venit Moș Nicolae la toată lumea, se pare că am fost cuminți”

Alexandra Dindiligan a spus înainte de meci că este nerăbdătoare să înceapă meciul cu Norvegia. În lotul României, atmosfera este una foarte bună după ce fetele au primit cadouri de la Moș Nicolae în adidașii de antrenament:

“Așteptăm cu nerăbdare următoarele partide. Meciul cu Norvegia este unul foarte greu. Așteptăm cu nerăbdare să înceapă meciul. Am pregătit o tactică și sperăm să obținem ceea ce ne-am propus. O să vedem la ora meciului.

A fost o surpriză foarte plăcută. A venit Moș Nicolae la toată lumea, se pare că am fost cuminți. Am pus ghetele, adidașii, tot ce am avut. A fost generos Moș Nicolae. Ne-a adus multe dulciuri, bețișoare parfumate.

Mă bucur din suflet că au fost mulți români. Îi așteptăm la meciul cu Norvegia alături de noi. Atmosfera este bună și în vestiar. Ne înțelegem foarte bine, sper să o ținem tot în victorii”.

Alexandra Subțirică – Iovănescu: “Am studiat Norvegia. Nu sunt de speriat, sunt jucătoare ca și noi”

Alexandra Subțirică – Iovănescu are încredere că naționala României chiar poate scoate o victorie în fața Norvegiei, spunând că ar fi cel mai frumos cadou un succes în fața naționalei nordice:

“Ne-am refăcut și suntem cu gândul la Norvegia. Este un meci foarte bun, dar vrem să dăm totul și să obținem și o victorie, de ce nu? Am studiat Norvegia, știm planul lor pe atac și pe apărare, rămâne să disputăm meciul și să vedem ce ne iese. Nu sunt de speriat, sunt jucătoare ca și noi.

Ne-am bucurat de dimineață că a venit Moș Nicolae, am primit foarte multe dulciuri, toate. Am avut adidașii de antrenament la ușă. Ar fi cel mai frumos cadou o victorie. Le mulțumim că au fost în număr mare alături de noi pe suporteri și le mulțumim pentru suport”

Adi Vasile: “Este un meci care trebuie să îți creeze multă bucurie și unul dintre meciurile frumoase de jucat”

a avut un discurs mai ponderat spunând că un meci împotriva capioanei europene este o bucurie, fiind mulțumit de faptul că atmosfera în cadrul lotului este foarte bună:

“Suntem foarte bine. Este important ca după fiecare meci, să închidem și din punctul de vedere al odihnei. Mai ales la un turneu final este foarte important să închizi rapid un meci și să te recuperezi pentru celălalt.

Este un meci de handbal împotriva campioanei europene, astfel că este un meci care trebuie să îți creeze multă bucurie și unul dintre meciurile frumoase de jucat. Fetele și-au scos încălțările la ușă, iar Moș Nicolae a fost foarte drăguț.

“În perioada asta de iarnă vine Moșul într-un turneu final, așa că, sunt mici bucurii pe care le putem face”

Sunt momente importante pentru că petrecem mult timp împreună și în perioada asta de iarnă vine Moșul într-un turneu final, așa că, sunt mici bucurii pe care le putem face, pe lângă momentele din meci și antrenament.

Atmosfera este bună încă de la începutul pregătirii. Suntem foarte conștienți de etapele pe care trebuie să le trecem. În cele două meciuri pe care le-am disputat, am avut o prestație corectă, așa că de acum încolo ne îndreptăm spre partea de mijloc.

Nu mă îngrijorează că am început greu cu Kazahstanul. Fiecare meci are istoria lui, cu Norvegia trebuie să fim la un potențial maxim și abia aștept. Ne-a bucurat să îi avem pe fani la primele două meciuri și de-abia așteptăm să fim mai numeroși împotriva Norvegiei. Este o adevărată plăcere să joci cu fanii în spate”, a spus selecționerul.

România, dueluri dificile pentru sferturi! Olanda și Suedia ne așteaptă în grupele principale

, Norvegia și învingătoarea din meciul Iran – Kazahstan intră în faza următoare. În grupele principale, “tricolorele” vor întâlni Olanda, Suedia și învingătoarea dintre Puerto Rico și Uzbekistan.

Primele două locuri din grupele principale merg în sferturile de finală, însă “tricolorele” vor avea o misiune dificilă în condițiile în care se luptă cu Norvegia, Suedia și Olanda pentru unul dintre cele două locuri.

