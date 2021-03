Meciul România – Norvegia are loc sâmbătă, 20 martie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul grupei a 3-a a turneului preolimpic de handbal feminin. Dacă “tricolorele” se impun, își asigură prezența la Jocurile Olimpice.

România – Norvegia 8-9

Min. 19: 8-8! Laura Moisă înscrie primul ei gol în meci! Se merge cap la cap

Min. 14: 5-5! Egalitatea persistă! Denisa Dedu are trei parade consecutive. Pentru noi a marcat Buceschi

Min. 10: 4-4! Egalitate după 10 minute. Nora Mork ratează o aruncare de la 7 metri. Pentru noi au marcat Neagu și Pintea, câte două goluri

Min. 6: 3-2 Româia! Neagu marchează din 7 metri. Imediat, Brattset și Aune egalează

Min. 3: 2-1 România! Pintea înscrie de două ori pentru noi după combinații cu Neagu.

START de meci!

Echipele:

Această grupă a 3-a îşi desfăşoară partidele în Muntenegru, la Podgorica şi în primul joc s-a consemnat o mare surpriză. Muntenegru a învins cu 28-23 Norvegia, făcând misiunea tricoloarelor la unul dintre primele două locuri extrem de grea, dacă nu imposibilă.

Pentru ca România să se poată califica la JO de la Tokyo trebuie să bată Norvegia, cea mai mare forţă din handbalul feminin, multiplă medaliată cu aur la toate competiţiile majore (CM, CE, JO) sau să învingă Muntenegru în meciul de duminică la o diferenţă mai mare de minim un gol peste ce au reuşit ex-iugoslavele în faţa nordicelor. Ori cum am da-o succesul muntenegrencelor în faţa Norvegiei are consecinţe teribile asupra naţionalei noastre.

România – Norvegia Live stream Prima TV

Partida România – Norvegia se joacă sâmbătă, 20 martie, de la ora 20:30 în Sala Sporturilor din Podgorica şi este primul meci al echipei noastre naţionale la turneul preolimpic de handbal feminin. Jocul este televizat în direct în exclusivitate numai pe canalul Prima TV, dar îl mai puteţi urmări şi pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Adi Vasile, noul selecţioner şi care a fost timp de trei ani secundul lui Per Johansson chiar la naţionala Muntenegrului, îşi făcuse toată strategia în jurul partidei de duminică, în care important era doar să câştigăm, indiferent de scor. Acum însă, dacă ne bate Norvegia, nu putem merge la JO decât învingând Muntenegru la un scor mai mare decât cel consemnat în victoria cu Norvegia.

Evident că victoria Muntenegrului a luat prin surprindere întreaga delegaţie a României, de la stafful tehnic la jucătoare şi oficialii prezenţi. Toată lumea miza pe victoria Norvegiei ca pe un rezultat firesc, oglindit şi prin cota acordată de casele de pariuri, un 1,15 modic, în timp ce reprezentativa ţării gazdă a turneului avea un astronomic 8,50. Sigur că se pot face multe speculaţii care ţin de o posibilă antantă între Norvegia şi Muntenegru în detrimentul României, dar toate aceste calcule şi supoziţii nu mai conteză, rezultatul rămâne şi ne obligă să facem meciul vieţii cu Norvegia.

Norvegia va fi supermotivată după eşecul cu Muntenegru

Este clar totodată că vom avea în faţă o Norvegie supermotivată, pentru că dacă ar pierde şi acest joc ar fi eliminată de la Olimpiadă şi cu siguranţă nordicele vor juca la potenţial maxim, însă speranţa moare ultima şi dacă Cristina Neagu şi colegele ei vor intra pe teren pentru a face meciul vieţii totul devine posibil. Este momentul ca handbalista cea mai bună a României din toate timpurile să aibă una dintre acele evoluţii fantastice, în care nu poate fi oprită, ea fiind clar singura noastră jucătoare care poate face ravagii cu execuţiile de la 9 metri.

Este nevoie şi de o seară magică pentru portarii noştri, Iulia Dumanska şi Denisa Dedu, care să zdruncine cu paradele lor moralul norvegiencelor şi să dea încredere echipei. E nevoie de o Crina Pintea care să conducă apărarea însă fără a fi uşor eliminată şi care să reprezinte o soluţie bună pe semicercul advers, ca pivot. România a dezamăgit enorm la turneul final al Europenelor în decembrie şi poate de aceea a lăsat impresia că ar fi cea mai vulnerabilă echipă la Podgorica.

Am învins ultima oară în 2018

Norvegia a dat impresia unui zeu care se va coborî pentru câteva ore printre pământeni pentru a le arăta ce putere are, însă zeul a avut picioare de lut cu Muntenegru şi a plătit poate şi pentru aroganţa selecţionerului de a o lua-o pe Nora Mork la Podgorica doar pentru a executa lovituri de la 7 metri, o decizie care i-a adus multe critici în ţară, pentru că toţi specialiştii se aşteptau ca să fie chemată Amanda Kurtic în locul lui Mork.

Bookmakerii nu cred că Norvegia poate eşua de două ori şi acordă aceleaşi cote din partida Norvegia – Muntenegru. Adică 1,15 pentru multiplele campioane şi 8,60 pentru tricolore. Am jucat cu Norvegia la ultimul turneu de European şi am pierdut cu 28-21, dar după ce am făcut o primă repriză excelentă, în care scorul a fost 13-13. Abia în a doua parte s-a produs dezastrul. În 2018 am învins ultima oară Norvegia, tot la un European, de o manieră entuziasmantă, 31-23. Deci trebuie să credem că minunea se poate înfăptui.