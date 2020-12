Meciul România – Norvegia are loc luni, 7 decembrie, cu începere de la ora 21:30, la Kolding, în cadrul etapei a 3-a, ultima, a primei faze pe grupe la turneul final al CE de handbal feminin găzduit de Danemarca, între 3 şi 20 decembrie. Întâlnim recordmana de succese la Europene, nu mai puţin de şapte medalii de aur.

Contextul în care se va disputa acest joc este unul mai liniştit în tabăra tricolorelor, care şi-au asigurat prezenţa în a doua fază pe grupe a competiţiei, dar în care vor intra, cel mai probabil, fără nici un punct. Aceasta deoarece au învins Polonia şi astfel sunt sigure de o clasare în primele trei locuri. Însă pierzând cu Germania primul meci şi acum având în faţă o Norvegie care pur şi simplu le-a spulberat şi pe poloneze şi pe germane sunt şanse minime să puteam avea măcar un punct.

România va juca mai departe în grupa principală 2, alături de Norvegia şi Germania din grupa D şi de trei dintre naţionalele din grupa C, unde chiar e greu acum să poţi faci vreo previziune, după ce Serbia a bătut campioana mondială Olanda. Important în meciul cu Norvegia este în primul rând un spirit demn, gata de luptă, care să uite că la această oră Norvegia e clar valoric peste noi.

România – Norvegia Live stream Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus

Partida România – Norvegia se joacă luni, 7 decembrie, de la ora 21:30, la Kolding, acolo unde avut loc toate meciurile din grupele C şi D alr turneului fnal, grupele A şi B fiind găzduite de Herning. Meciul este televizat în direct pe posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus. Îl puteţi vedea şi în format LIVE VIDEO, intrând pe site-ul FANATIK.RO.

România a trăit extrem de periculos şi meciul cu Polonia. La pauză fetele pregătite de Bogdan Burcea erau eliminate de la Europene, fiind conduse cu patru goluri. Însă, din fericire, ele s-au trezit în a doua parte şi au făcut o a doua repriză perfectă, cu Cristina Laslo devenită brusc MVP-ul partidei, pentru că din nou Cristina Neagu nu a jucat prea bine.

Îngrijorează lipsa de formă a Cristinei Neagu

Selecţionerul Burcea este însă convins că deşi vom juca împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din lume, mare favorită la o nouă medalie de aur, echipa României a reuşit să se elibereze de starea de presiune cu care a venit în Danemarca şi care şi-a pus clar amprenta în meciul de debut, cu Germania, când s-au comis multe erori.

Ce îngrijorează este lipsa de formă a vedetei lotului nostru, Cristina Neagu, cu două evoluţii departe de potenţialul ei. Să ai în lot pe una dintre cele mai bune handbaliste ale lumii, supranumită Messi al acestui sport, dar să beneficiezi de un randament ofensiv extrem de sărac din partea ei este descurajant, în condiţiile în care e evidentă tranziţia la naţionala noastră, cu multe jucătoare tinere, unele chiar debutante cu acest prilej.

Cotă astronomică pentru victoria tricolorelor

Bogdan Burcea ştie că în meciul cu Norvegia nu trebuie să existe nici un moment presiunea rezultatului. Jucătoarele tinere din naţionala României se află în faţa celui mai puternic examen şi un astfel de meci le poate mobiliza la maxim pentru a da o replică hotărâtă. Nu sunt favorite şi acest lucru poate fi în favoarea lor, pentru că nimeni nu aşteaptă minuni şi tocmai când nu te aştepţi ele se pot produce.

Că norvegiencele sunt favorite o demonstrează şi cota acordată de casele de pariuri. 1,02 saz 1,03 este cota pentru victoria nordicelor în timp ce fetele noastre au primit cea mai mare cotă posibilă la victorie în handbal: 17,00.

