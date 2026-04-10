România NU a decretat zi de doliu național pentru Mircea Lucescu. Pentru Ion Iliescu și Papa Francisc s-a putut, pentru Il Luce, cel mai omagiat român în Europa din ultimii 20 de ani, NU!

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari oameni de fotbal pe care i-a dat țara noastră, s-a stins din viață în Marțea Mare, la vârsta de 80 de ani. Dispariția sa a generat reacții puternice în lumea sportului. Totuși, în România nu s-a declarat zi de doliu național.

O țară întreagă, îndoliată de dispariția lui Mircea Lucescu

Federația Română de Fotbal, cluburi importante din Europa și foști jucători au transmis mesaje de condoleanțe. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la Arena Națională, unde mii de oameni au venit pentru a-i aduce un ultim omagiu. Personalități uriașe au venit pentru a-și lua rămas-bun de la Il Luce.

ADVERTISEMENT

În Vinerea Mare, sicriul a fost depus la Cimitirul Bellu, acolo unde a avut loc înmormântarea. , în contextul în care, în 2009, fostul președinte Traian Băsescu i-a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler, ca recunoaștere a întregii cariere.

„Nu cred că, până în acest moment, a mai existat în România o altă personalitate, care nu mai este printre noi, care să beneficieze de o recunoaștere atât de amplă a valorii sale umane și profesionale, așa cum se întâmplă acum în cazul lui Mircea Lucescu. Întreaga desfășurare a evenimentelor, care a implicat instituții, organizații și numeroase elemente speciale, a contribuit la conturarea unui moment cu adevărat impresionant. Această recunoaștere s-a văzut inclusiv prin acordarea unui ordin al statului român, dar și prin organizarea unor funeralii cu onoruri, în prezența Gărzii de Onoare și a fanfarei militare”, a spus Cristina Turnagiu-Dragna, vicepreşedinte al Asociaţiei Române pentru Protocol şi Ceremonial, despre simbolistica înmormântării lui Il Luce.

ADVERTISEMENT

Nicușor Dan, marele absent de la priveghiul lui Mircea Lucescu. Traian Băsescu nu a ratat momentul istoric

La priveghi au fost prezenți mai mulți oameni importanți. Printre primii care au mers pentru a-i aduce un omagiu s-a numărat premierul României, Ilie Bolojan. De asemenea, ”Am de spus un singur cuvânt: respect pentru Mircea Lucescu. A avut o viață extraordinară, dedicată sportului și României”, a spus Băsescu despre Lucescu.

ADVERTISEMENT

Actualul președinte al României nu s-a deplasat la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, deși nu avea o agendă încărcată. Pe rețelele sociale, acesta a fost criticat dur de opinia publică. Există și precedente în care liderii statului au ales să ofere un omagiu personal. În 2010, la moartea lui Adrian Păunescu, Traian Băsescu a fost prezent la catafalc, în ciuda relației tensionate dintre cei doi. Gestul a fost interpretat ca unul de respect față de importanța poetului.

ADVERTISEMENT

Zi de doliu național pentru Ion Iliescu și Papa Francisc, nu și pentru Mircea Lucescu!

Mai mult decât atât, nu a fost declarată nici zi de doliu național în memoria lui Mircea Lucescu. Conform Legii nr. 75/1994, instituirea doliului național se face exclusiv prin Hotărâre de Guvern. Nu există criterii fixe, iar decizia ține de oportunitatea stabilită de autorități. Practic, era nevoie doar de o ședință de Guvern și de adoptarea unei hotărâri pentru ca această măsură să intre în vigoare.

În trecut, astfel de decizii au fost luate pentru personalități precum De asemenea, și Papa Francisc a beneficiat de o zi de doliu național. Autoritățile au invocat atunci influența sa globală și relația specială cu România, chiar dacă era un lider religios străin.

ADVERTISEMENT

Cine declară, de fapt, zi de doliu național. Care este procedura

Pentru a înțelege mai bine cadrul legal, trebuie explicat că baza pentru decretarea doliului național este Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României. Conform articolului 6, zilele de doliu național se stabilesc exclusiv prin Hotărâre de Guvern.

Odată adoptată hotărârea, intră în vigoare mai multe obligații clare. Toate instituțiile publice trebuie să arboreze drapelul în bernă, iar această regulă se aplică și partidelor, școlilor, misiunilor diplomatice sau punctelor de frontieră. În același timp, posturile de radio și televiziune, dar și instituțiile culturale, sunt obligate să își adapteze programele, suspendând divertismentul.

În cazul lui Mircea Lucescu, nu a existat o astfel de Hotărâre de Guvern, deși televiziunea publică a asigurat transmiterea momentelor de la Arena Națională atât în mediul TV, cât și online, iar reprezentanți ai statului au fost prezenți la eveniment. Din punct de vedere procedural, nu ar fi fost nevoie decât de o decizie formală a Executivului pentru instituirea unei zile de doliu național. Cu toate acestea, autoritățile s-au limitat la mesaje oficiale și la sprijin logistic pentru ceremonii. Deși a fost cel mai omagiat român în Europa în ultimele două decenii, ilustrul antrenor nu a primit acest ultim gest simbolic din partea statului.

Toate zilele de doliu național declarate în România după anul 2000:

14 septembrie 2001 – atentatele din Statele Unite ale Americii

14 martie 2004 – atentatele de la Madrid

8 aprilie 2005 – funeraliile Papei Ioan Paul al II-lea

3 august 2007 – funeraliile Patriarhului Teoctist

18 aprilie 2010 – victimele catastrofei aviatice de la Smolensk

26 iunie 2013 – victimele accidentului de autocar din Muntenegru

31 octombrie – 2 noiembrie tragedia din Colectiv

24 martie 2016 – atentatele de la Bruxelles

13 august 2016 – funeraliile Reginei Ana

14 decembrie 2017 – moartea Regelui Mihai I

15 decembrie 2017 – moartea Regelui Mihai I

16 decembrie 2017 – moartea Regelui Mihai I

26 aprilie 2025 – funeraliile Papei Francisc

7 august 2025 – moartea fostului președinte Ion Iliescu

Mircea Lucescu a fost omagiat în toată lumea! În România nu s-a declarat zi de doliu național

Lipsa unei zile de doliu național în memoria lui Mircea Lucescu pare ușor nefirească, având în vedere felul în care antrenorul a fost omagiat în toată lumea. . Real Madrid a postat un comunicat special pe rețelele de socializare chiar în timpul partidei cu Bayern München din UEFA Champions League.

Mai mult, în țări precum Turcia, Ucraina, chiar și Rusia, amintirea lui Mircea Lucescu a fost onorată la cel mai înalt nivel. Cluburi importante precum Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk sau