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Peste 150 de oficiali, scouteri și agenți s-au întâlnit la hotelul Torch din capitala Qatarului pentru discuții legate de mercato. La TransferRoom Local Connect Doha au fost reprezentanți ai unor cluburi uriașe, precum Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Atletico Madrid sau AC Milan. Meetingul a avut loc în jurul Mondialului U17, .

În trecut, prin intermediul TransferRoom s-au pus bazele unor afaceri mari. Un exemplu este de la Coventry la Sporting în 2023. Platforma a depășit 10.000 de afaceri perfectate din 2017 până acum. Cele mai mari cluburi din lume o folosesc pentru deal-uri sau pentru prospectarea pieței.

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„România? Nu ducem jucători acolo. Liga e prea instabilă”

FANATIK a discutat cu reprezentanți ai mai multor cluburi, dar și cu agenți pentru a afla ce perspective au jucătorii români și SuperLiga în contextul internațional. Pentru a le respecta dorința, FANATIK le va proteja identitatea tuturor celor cu care a vorbit.

Una dintre întrebările pe care le-am adresat către două dintre cluburile din top 5 campionate a fost dacă România și jucătorii pe care-i produce mai sunt atractivi pentru piață. „Cu softurile pe care le avem, credem că nu ne scapă nimic. Toți jucătorii din ligile vizibile ale lumii sunt monitorizați. Dar campionatul vostru are o mare problemă. Nu a mai dus niciun jucător într-o ligă mare de ceva timp, deci nu știm cum să evaluăm impactul pe care l-ar avea un transfer sau altul. Apoi, nimeni nu iese în evidență ca un jucător sclipitor pe analiza datelor. De aceea, normal ar fi ca fotbaliștii care pleacă din România să fie verificați într-o ligă intermediară, cum ar fi Belgia, Olanda, Cehia, Portugalia, Polonia, Elveția. Ulterior, pot deveni interesanți pentru oricine, în cazul în care confirmă la echipele unde ajung”, a spus reprezentantul unui club englez pentru FANATIK.

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Anual, sute de fotbaliști care ies din academiile engleze rămân liberi de contract după ce depășesc vârsta junioratului. „Nu le-ar fi mai bine în România decât în liga a șasea sau a șaptea din Anglia?”, am fost curioși să știm. „Aici sunt două niveluri de discuție. În primul rând, fotbaliștii tineri nu se evaluează corect întotdeauna. Cred că sunt mai buni decât în realitate și că România e prea puțin pentru ei. În al doilea rând, un sezon bun în liga a șasea nu știi unde te poate aduce. Toate ligile engleze sunt foarte bine monitorizate. Sunt atâtea exemple de jucători care au plecat de foarte jos și au ajuns la cluburi de top. Uită-te doar la Vardy și la Semenyo. Poveștile lor sunt suficiente pentru ca și alți băieți să creadă că vor avea același parcurs. Când realizează că nu se va întâmpla, au, de regulă, 25-26 de ani, trec inclusiv prin fața deciziei de a renunța la fotbal, apoi se reorientează către campionate mai mici”.

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Un agent aflat în apropiere a intervenit în discuție: „Tu ești din România, da? O țară excelentă! Dar un campionat mult prea instabil. Prea multe probleme cu banii. Duci jucătorul și după o lună sau două apar problemele. Nu, mulțumesc! În loc să am o situație de rezolvat mă trezesc cu alte 3: salarii neplătite, jucător nefericit, familie care pune presiune. Liga e prea instabilă, omule!”.

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Ce este TransferRoom și cum funcționează?

Lansată în 2017 de omul de afaceri danez Jonas Ankersen, TransferRoom este o platformă globală de transferuri și de suport decizional bazat pe date. TransferRoom și-a propus să rezolve o problemă fundamentală a industriei: în ciuda miliardelor cheltuite anual pentru transferurile de jucători, cluburile și agenții nu dispuneau de o modalitate transparentă, eficientă și de încredere prin care să intre în contact.

În prezent, 800 de cluburi și 600 de agenții folosesc TransferRoom, iar prin intermediul pieței sale digitale și al evenimentelor organizate au fost facilitate peste 10.000 de tranzacții. Taxele de abonament pentru cluburi și agenți variază în funcție de mai mulți factori, precum dimensiunea clubului sau a agenției, durata contractului și modelul de abonament ales. TransferRoom le oferă cluburilor, agențiilor și jucătorilor acces la oportunități, posibilitatea de a înțelege mai bine piețele și de a activa într-un ecosistem al transferurilor mai transparent, mai eficient și mai bine conectat.

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De exemplu, prin intermediul TransferRoom, un club poate vedea în timp real ce tipuri de jucători caută un alt club și îi poate propune direct un fotbalist potrivit pentru nevoile acestuia. Platforma oferă și instrumente de analiză și suport decizional în domenii precum datele, finanțele și scoutingul, punând la dispoziția fiecărui departament al unui club de fotbal modern sau al unei agenții informații conectate și actualizate în timp real, care să sprijine procesul decizional.

TransferRoom xTV (Expected Transfer Value) este modelul de evaluare a jucătorilor bazat pe date, dezvoltat de TransferRoom, care estimează valoarea realistă pe care un fotbalist ar putea să o aibă pe piața transferurilor.

Jucătorii se pot înscrie gratuit pe TransferRoom, având acces la informații actualizate în timp real despre activitatea agenților și oportunitățile de transfer din întreaga lume.

TransferRoom LIVE este principala serie de evenimente organizate de platformă. În cadrul lor se reunesc sute de reprezentanți ai cluburilor profesioniste de fotbal și ai agențiilor din întreaga lume. Unii participanți pot călători 10.000 de kilometri pentru a ajunge la aceste evenimente, însă, în decursul a două zile de networking, au ocazia să participe la numeroase întâlniri individuale, de câte 15 minute, și să intre în contact cu sute de cluburi. Pentru a obține același lucru prin metode tradiționale, ar fi trebuit să călătorească în jurul lumii timp de mai multe săptămâni. Ideea din spatele întâlnirilor de 15 minute este de a-i încuraja pe participanți să fie conciși și să treacă direct la subiect.

Întâlnirea informală de la Doha a avut ca scop principal networking-ul. Astfel de evenimente mai mici se organizează în timpul turneelor internaționale. Scopul lor este de a consolida relațiile și de a crea oportunități de afaceri mai frecvente pentru participanți. În total, TransferRoom organizează peste 20 de evenimente în fiecare an, în diferite regiuni ale lumii.