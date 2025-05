„România nu e scoasă din Visa Waiver. Până în septembrie trebuie să prezinte cifrele!” Dragoş Sprânceană scoate la iveală culisele relaţiei cu SUA

Emisarul trimis de România să „pună o vorbă bună” în SUA a vorbit, la Testul Puterii, despre faptul că țara noastră de fapt nu a fost eliminată din programul Visa Waiver.

Dragoș Sprînceană a spus că România nu e scoasă din Visa Waiver

Întrebat de Denise Rifai cum stau lucrurile de fapt, având în vedere , milionarul român a spus că diferența o face administrația americană.

„România nu e scoasă din program. Vă spun ce știu eu din informațiile care le am și care pot să vi le spun. României i s-a atras atenția că administrația Trump a ridicat ștachetele sau baremurile de calificare la anumite puncte. A fost o comunicare exactă înainte de alegeri, nu știu dacă a fost coincidență sau nu, n-am acces la informația asta să vă spun.

Dar chiar am discutat în seara respectivă cu doamna secretară de la Homeland Security, Kristin Ohm. Decizia venise de la Casa Albă și era în funcție de cifrele care urmau să fie revizuite și acum România trebuie să pregătească o echipă care să fie în discuție permanentă cu State Department și au, dacă nu mă înșel, până în septembrie sau octombrie să prezinte cifrele care au fost cerute”, a răspuns Dragoș Sprînceană.

Ce prevede, de fapt, programul Visa Waiver

Milionarul a continuat să explice cum funcționează programul Visa Waiver și ce presupune acesta, pe înțelesul tuturor. De asemenea, el a spus și cine nu va primi viză, indiferent de perioada dorită.

„Deci, încă o dată, România nu este scoasă din Visa Waiver. România este revizuită pentru Visa Waiver. Și ceea ce trebuie să înțeleagă publicul dumneavoastră este ce înseamnă Visa Waiver. Totuși trebuie viza să mergi în America. Este doar modalitatea de a aplica pentru ea. Nu te mai duci la ambasadă, aplici online, foarte rapid, o iei și e doar pentru trei luni, nu pentru șase. Dacă vrei o viză pe zece ani, trebuie să mergi la ambasadă în continuare. Dacă vrei o viză rapidă pentru trei luni, aplici online și poate o primești. Există o bază de date care se actualizează zilnic între Statele Unite și România și Ministerul nostru de Externe și Department of Homeland Security din Statele Unite.

Persoanele care sunt în baza de date, care nu trebuie să obțină viza, nu o vor obține în continuare. România nu a avut o conducere, până acum, cu care Statele Unite să discute atât de mult. Plus, America are o nouă conducere care a fost instalată în februarie. Dacă stați un pic și calculați normal, ca orice persoană care și-a luat un mandat sau un job nou, o lună de zile l-a luat numai să aibă e-mail-uri pregătite și staff în birou. N-aveau ei timp să se gândească la probleme altora de pe toată planeta, cu toate că trebuiau să se gândească la ce se întâmplă în Middle East, în Gaza, în Ucraina și multe altele. Dar știți cum e, sunt oameni și ei, le iau la rând, în funcție de priorități”, a explicat emisarul român în SUA la .

Cum a ajuns să fie trimis în SUA

Dragoș Sprînceană a explicat și care este legătura sa cu Lucian Romașcanu și motivul pentru care a ajuns acesta la Mar-a-Lago. În plus, milionarul a dat detalii și despre cum a intrat în contact cu Marcel Ciolacu.

„Lucian Romașcanu a venit singur, nu l-am dus eu nicăieri. I-am facilitat accesul la Mar-a-Lago, pro bono. Statul român a beneficiat de o invitație reciprocă. Ei au cerut o cale deschisă, iar eu m-am decis să o ofer. Domnul Ciolacu era premier, nu știu, au fost mai multe persoane. Eu am fost contactat de două, trei persoane până s-a ajuns să vorbesc cu domnul Ciolacu. Dar la început eram reticent, că nu știam dacă să mă bag sau să nu mă bag.

La domnul Iohannis exista un profiling, știa toată lumea despre el, dar până îl întâlnești să experimentezi tu pe cont propriu nu știi. Eu l-am întâlnit și am rămas dezamăgit. Pe domnul Ciolacu nu l-am întâlnit decât la știința de guvern, unde a fost foarte profesional și discuțiile au fost exact pe temele care erau deschise și am fost profund impresionat auzind că ambasada Statelor Unite avea o întâlnire săptămânală cu cabinetul domnului Ciolacu. Se lucra pe anumite teme, deci eu am rămas cu o impresie bună în ultima întâlnire, dar ca persoană nu-l cunosc”,

Ce trebuie să mai facem pentru a intra în programul pentru vizele americane

Întrebat ce s-a discutat la ședința la care a participat și el, Sprînceană a explicat cum România, de fapt, este îndreptățită să facă parte din program, însă .

„S-a discutat despre cum România are foarte, foarte puțin imigranți ilegali în Statele Unite și despre cum România, de fapt, îndeplinește aproape toate cerințele pentru Visa Waiver. Era unul singur pe care nu îl îndeplineam în 100% și la care trebuia să mai lucrăm și ne-au dat câteva luni să trimitem rapoartele în legătură cu punctul acela.

Nu au fost sistate. S-au revizuit ce s-a aprobat de către administrația Biden și ei au constatat, conform noilor reglementări cu care a venit domnul Trump, care e un nou președinte, că acel punct la care România ba se califica, ba nu se califica, conform noilor baremuri, impuse de administrația Trump, noi nu ne calificam la punctul respectiv, dăm României încă câteva luni”, a încheiat afaceristul la Testul Puterii.