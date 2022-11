România nu mai contează în handbalul mare! Franţa a măturat cu “tricolorele” la Euro. Calculele pentru grupele principale

După prestaţia bună din meciul cu Ţările de Jos, , în al doilea meci de la Euro. “Tricolorele” pregătite de Florentin Pera au pierdut la 14 goluri în faţa campioanelor olimpice, care au predat o adevărată lecţie de handbal, scor 21-35.

România nu mai contează în handbalul mare! Prestaţie jenantă cu Franţa

. Dar s-au dovedit a fi praf în ochi, pentru că împotriva Franţei, naţionala lui Florentin Pera a rezistat 20 de minute. Apoi a venit căderea.

Dar să le luăm pe rând. Apărarea a arătat bine în start de meci, în special pe atacurile poziţionale ale franţuzoaicelor. Asta ne-a conferit şi şansa de a rămâne aproape de adversare, în ciuda lipsei de idei şi a vitezei relativ scăzute de pe faza de atac.

Apărarea a cedat în finalul primei reprize! Zero pe contraatac, zero în extreme

Însă, asta s-a întâmplat doar în start de meci. În ultimele şapte minute ale primei reprize, apărarea a cedat ş elevele lui Krumbholz au marcat pe bandă rulantă. În meciul cu Ţările de Jos am reuşit mai des să ducem mingea în extremă, să punctăm bine de acolo, inclusiv să fructificăm câteva contraatacuri.

Cu Franţa zero. La ambele capitole. Nici măcar în momentul intercepţiilor nu am putut duce la capăt atacurile. Cât despre mingi ajunse în extremă, foarte puţine. Alexandra Badea şi Sonia Seraficeanu au avut câte un gol tot meciul.

Pe faza de atac, realizările, câte au existat, au fost personale în proporţie covârşitoare. Cristina Neagu a jucat destul de puţin, însă chiar şi aşa a fost cea mai bună marcatoare a României cu cinci goluri din şaşe şuturi.

Antrenament cu public în repriza secundă!

În repriza secundă, meciul a fost unul de antrenament pentru franţuzoaice. Care continuau să marcheze pe bandă rulantă. Diferenţa a crescut fără ca naţionala noastră să aibă vreo replică la tăvălugul francez.

Florentin Pera privea descumpănit de pe margine cum diferenţa creşte în favoarea adversarelor, care nu au ridicat piciorul de pe acceleraţie nici în ultimul minut. Iar la unul dintre time-out-uri, când Franţa era la +12, selecţionerul Krumbholz le cerea jucătoarelor să mai marcheze.

Ceea ce s-a şi întâmplat. Diferenţa din final a fost de 14 goluri pentru Franţa. O prestaţie jalnică pentru “tricolore”, care se pregătesc de meciul decisiv pentru calificarea în grupele principale, cu Macedonia de Nord.

Calcule simple: victoria sau egalul cu Macedonia de Nord ne duc mai departe! Şi cam atât

Calculele sunt simple. Victoria şi egalul ne duc în grupele principale, adversara noastră având un golaveraj mai slab. Dar, în acelaşi timp, echipa macedoneană joacă pe teren propriu şi a pierdut la o diferenţă mai mică în confruntarea cu Franţa: 14-24 vs. 21-35.

Mai departe, lucrurile se complică, iar şansele la primele patru se apropie de zero. Grupa României se încrucişează cu cea din care mai fac parte: Muntenegru, Polonia, Germania şi Spania. Însă, deja este clar că vom merge cu zero puncte acolo, ceea ce face misiunea de a termina pe primele două locuri imposibilă.

Clasamentul grupei C înainte de ultima etapă:

Doar obiectivele sunt optimiste! Realitatea este că naţionala României este în pericol să nu se califice la viitoarele turnee finale!

Singurul lucru pozitiv de extras pentru “tricolore” este prestaţia curajoasă a Mariei Lixăndroiu. Interul stânga în vârstă de 17 ani a avut o evoluţie foarte curajoasă şi a reuşit să marcheze de patru ori din şapte tentative.

Dar în acest moment nu se cade să lansăm scenarii optimiste. Pentru că, mai nou, în handbalul românesc, doar discursurile şi obiectivele sunt optimiste. Se anunţă obiective de calificare la Jocurile Olimpice, însă realitatea ne arată că este pusă în pericol calificarea la următoarele turnee finale.

“Tricolorele” au încheiat sub locul 10 la ultimele trei turnee finale şi nici la Euro 2022 nu stăm bine după două etape. La acest campionat european am obţinut calificarea în ultimul meci, anul trecut am jucat baraj pentru Mondial. În aceste condiţii, viitorul nu sună bine.

Dacă mai era nevoie de o confirmare, România nu mai face parte de la masa bogaţilor din handbal. Nu doar meciul cu Franţa ne arată acest lucru, ci rezultatele din ultimii trei-patru ani, în care am reuşit, cel mult, să “obţinem” înfrângeri la limită.

România – Franţa 21-35

România: Neagu, Grozav (5), Lixăndroiu (4), Pintea (3), Buceschi, Seraficeanu, Badea, Bazaliu (1). Dumanska (5 din 22, 22,7%), Ciucă (4 din 14, 28%), Hosu (0 din 6, 0%)

Franţa: Nze Minko (6), Foppa (5), Edwige, Kanor, Flippes, Coatanea (4), Zaadi (3), Lassource C. (2), Toublanc, Valentini, Lassource D. (1). Andre (8 din 18, 44%), Darleaux (6 din 17, 35%)