România NU poate domina Polonia, dar o poate învinge! Atuurile lui Gică Hagi într-o analiză premium marca Fanatik

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Acest raport este o opinie personală, dar și una care are o bază solidă în date pentru duelul România – Polonia. Chiar dacă fotbalul este un joc de decizie și, până la urmă, decizia jucătorilor este cea care face diferența în orice moment, avantajul analizei este că îți oferă un mediu predictibil, mai ales pentru jucătorii care pot juca la randamentul maxim când observă că planul tactic funcționează.

Context şi analiză înainte de România – Polonia

Cea mai mare formă de încredere pe care o poate primi un jucător nu este dată de calitatea individuală, ci de siguranța pe care o simte pe teren. Ideal, scopul oricărei analize și al oricărui proces de antrenament este de a crește gradul de siguranță și confort, fără a tăia din risc și creativitate. Atât timp cât vom considera că trebuie să mergem la luptă pe teren, vom juca dintr-o stare de nesiguranță și teamă. Lupta nu e calitatea omului curajos. Omul curajos își asumă, e vulnerabil și calm în deciziile pe care le ia. Revenind la analiza meciului, trebuie, în primul rând, să înțelegem contextul în care ne aflăm, care ar trebui să fie obiectivele acestui meci în relație cu celelalte și cum putem să creștem dacă facem pașii corecți.

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, dar, mai presus de toate, vine cu mai multe întrebări decât răspunsuri, cel puțin pentru publicul larg. În următoarele 2 meciuri vom trage concluzia dacă primele 4 meciuri au meritat experimentele tactice sau dacă vom avea și mai multe întrebări.

Polonia vine la București sub presiune, România vine cu o formă slabă, istorică chiar, dar și cu cel mai bun moment din tot acest an: primele 22 de minute de la Varșovia, până la eliminare. Interesant este că minutele bune nu au fost date de sistemul tactic, ci de abordare, pressing și intenție, lucruri care pot fi repetate indiferent de sistemul ales.

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Punctele slabe ale Poloniei. Asta trebuie să speculeze România

Polonia a avut probleme în majoritatea meciurilor, mai ales în momentele în care a trebuit să desfacă blocuri compacte. Polonia a tras 28 de șuturi în cele două meciuri cu Bosnia (4-4-2 compact) și nu a marcat. Blocul jos, disciplinat, este problema nerezolvată a lui Jan Urban. Ca soluție, Polonia vine, în medie, cu 17 centrări pe meci, unde are un atacant care are nevoie de jumătate de ocazie să marcheze și alți oameni care vin din linia a doua și ocupă careul eficient. Chiar dacă nu ar fi fost Lewandowski, Polonia are ca soluție de atacant un jucător pe care îl tot admir de vreo 2 sezoane, Mateusz Żukowski, care a devenit golgheter în Germania 2 după ce a fost mutat ca vârf la Magdeburg, după ce mai toată cariera a jucat fundaș lateral.

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Ca probleme de lot, Polonia are absențe importante în compartimentul defensiv, unde, la portari, nu se poate baza nici pe titularul Bułka și nici pe Grabara. Urban a menționat că își dorește portari mai tineri și l-a convocat pe portarul Jagielloniei, Sławomir Abramowicz, 22 de ani, care probabil va fi titular, dar care, în acest caz, va și debuta pentru națională. Interesant e că Abramowicz e obișnuit să joace într-un stil de joc care se bazează pe construcție exclusiv de la portar, conform datelor, este portarul cu cea mai mică distanță medie a paselor din campionatul Poloniei. Lucru important, pentru că putem anticipa deja că vor juca cu risc. În apărare, Polonia nu se poate baza pe Bednarek, jucător important, nu doar ca profil, ci și ca voce.

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Aspectele care pot decide meciul România – Polonia

0 goluri din 28 şuturi cu Bosnia: Polonia a tras 28 de șuturi în cele două meciuri cu Bosnia (4-4-2 compact) și nu a marcat. Blocul jos, disciplinat, este problema nerezolvată a lui Jan Urban.

Polonia a tras 28 de șuturi în cele două meciuri cu Bosnia (4-4-2 compact) și nu a marcat. Blocul jos, disciplinat, este problema nerezolvată a lui Jan Urban. 17,6 centrări pe meci, cel mai folosit drum spre poartă al Poloniei. România are nevoie de superioritate numerică în centru.

cel mai folosit drum spre poartă al Poloniei. România are nevoie de superioritate numerică în centru. 2 absenți: Bednarek (suspendat, cel mai bine cotat polonez pe date in acest sezon) și Bułka (accidentat, titular în toate meciurile din LN). Linia defensivă și poarta sunt puțin improvizate.

Bednarek (suspendat, cel mai bine cotat polonez pe date in acest sezon) și Bułka (accidentat, titular în toate meciurile din LN). Linia defensivă și poarta sunt puțin improvizate. 49 mingi pierdute de România în propria treime la Varșovia, maximul anului. Trei dintre cele șase goluri au pornit din erori individuale. Construcția riscantă trebuie scoasă din plan.

Recomandare pentru echipa de start a României: 3-5-2 / 5-3-2

Lotul convocat este cel mai puternic în exact zonele cerute de acest sistem: fundași centrali în formă (Screciu 71,9, Drăgușin 66,9), fundași laterali ofensivi care sunt în formă (Strata 83,9 și Rațiu 83,1 pe rolul ofensiv) și un vârf, Bîrligea, care pare să se fi adaptat bine în Italia. Lipsesc, în schimb, piesele pentru 4-3-1-2: Stanciu și Mihăilă sunt indisponibili, iar Ianis Hagi are doar 279 de minute în acest sezon.

Miza meciului România – Polonia

Grupa B4 Meciuri Puncte 1. Suedia 4 10 2. Bosnia și Herțegovina 4 8 3. Polonia 4 4 4. România 4 0

România: 1-2 Suedia (d), 2-4 Bosnia (a), 0-6 Polonia (d), 0-1 Suedia (a). Golaveraj 3-13. Ultimul meci: Bosnia – România, 17 noiembrie, Zenica.

Miza pentru România: locul 4 înseamnă baraj de menținere în martie 2027 cu ocupanta locului 2 din Liga C. O victorie readuce România la un punct de Polonia înaintea ultimei etape. Clasamentul contează și pentru urnele tragerii preliminariilor EURO 2028 (6 decembrie).

locul 4 înseamnă baraj de menținere în martie 2027 cu ocupanta locului 2 din Liga C. O victorie readuce România la un punct de Polonia înaintea ultimei etape. Clasamentul contează și pentru urnele tragerii preliminariilor EURO 2028 (6 decembrie). Miza pentru Polonia: un egal îi garantează că nu termină pe ultimul loc. Locul 2 mai este posibil doar matematic. Președintele PZPN a anunțat o analiză completă a echipei după această fereastră, iar presa poloneză tratează dubla ca pe un test pentru postul lui Urban.

Pulsul celor două tabere

Polonia, Jan Urban

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14 meciuri pe bancă: 6 victorii, 4 egaluri, 4 înfrângeri. În 2026, o singură victorie în afara meciului cu România (2-1 cu Albania, în martie).

A pierdut barajul pentru Mondial cu Suedia (2-3) și dubla din toamnă cu nordicii (1-3).

Urban a anunțat „experimente”, cu trei jucători convocați în premieră: Mazurek (Salzburg), Kubiak (Slavia), Poręba (Elversberg).

Presa poloneză numește România „cea mai slabă echipă din grupă”. Un adversar care vine cu așteptări mari și răbdare mică.

România, Gheorghe Hagi

Patru meciuri oficiale, patru înfrângeri. Trei sisteme diferite în patru meciuri (3-4-1-2, 4-3-1-2, 4-2-3-1).

Hagi a cerut timp și a fixat martie 2027 ca termen pentru rezultate. Despre Polonia: o echipă tehnică, care joacă în viteză.

12 jucători din acțiunea precedentă nu au mai fost convocați, între ei Burcă, Olaru, Tănase, Opruț, Racovițan.

Istoric: 37 de meciuri, 14 victorii România, 15 egaluri, 8 victorii Polonia. Ultima vizită poloneză la București: 3-0 pentru oaspeți (2017).

Cine lipsește în România – Polonia și ce înseamnă

Polonia

Jucător Statut Impact Jan Bednarek Suspendat Cel mai bine cotat polonez în StatSearch (74,1). Lider aerian, a marcat cu capul din corner la Varșovia. A trecut și prin teste după o lovitură la cap. Marcin Bułka Accidentat Titular în toate cele 4 meciuri din LN. Kamil Grabara Accidentat Al doilea portar al ierarhiei. Łukasz Skorupski Neconvocat Urban a spus deschis că vrea portari mai tineri. Jakub Kamiński Neconvocat Minute puține la Benfica. Przemysław Wiśniewski Neconvocat Fără formă la Widzew. Matty Cash Incert Ieșit accidentat cu Bosnia (5.10). Convocat, dar cu cel mai slab scor de formă dintre titulari (45,8).

Revine Robert Lewandowski, suspendat la Zenica. Trei goluri împotriva noastră în tur. Portari convocați: Abramowicz (Jagiellonia), Drągowski (Widzew), Kochalski (Wieczysta Kraków).

România

Jucător Statut Impact Nicolae Stanciu Muscular Căpitan cu Suedia, 90 de selecții. Fără el, România pierde singurul #10 cu minute multe (2.578 în China). Valentin Mihăilă Muscular Doar 227 de minute la Rizespor. Pierdere mai mică decât pare. Ionuț Radu Umăr Titular la Celta Vigo. Recuperare strictă. Louis Munteanu Accidentat Lipsește încă o variantă de vârf. Deian Sorescu Neconvocat Scos de pe lista preliminară. Burcă, Olaru, Tănase, Opruț, Racovițan, Borza Neconvocați Schimbare de generație în lot.

Intră: Rareș Ilie (Mantova) în locul celor doi accidentați. Revin: Florinel Coman, Ianis Stoica, Marius Corbu, Laurențiu Popescu, Ștefan Târnovanu. Drăgușin și Ghiță și-au ispășit suspendările în meciul cu Suedia și sunt disponibili.

Polonia schimbă exact axa care a făcut diferența la Varșovia: portarul și fundașul central care a dominat jocul aerian.

Polonia – România 6-0, în tur. Scorul care ascunde o echipă blocată

Pe cele opt meciuri jucate de Polonia în 2026 (preliminarii, baraj, amicale, Liga Națiunilor), media arată solid: 1,6 goluri și 1,7 xG pe meci. Dar jumătate din golurile anului au venit într-o singură seară, cea de la Varșovia, jucată aproape integral în superioritate numerică. Scoțând acel meci, Polonia a marcat 1,0 goluri pe meci, cu o singură victorie în șapte partide.

Unde se blochează Polonia

Bosnia a jucat de două ori contra Poloniei în 4-4-2, cu un bloc compact și 45-51 procente posesie. Rezultatul: 0-0 și 1-0 pentru bosniaci, cu Polonia la 28 de șuturi, 2,65 xG și niciun gol. În meciul de pe teren propriu, distanța medie a șuturilor poloneze a urcat la 22 de metri, cea mai mare din tot anul: când centrul este închis, Polonia trage de departe. Suedia a câștigat barajul pentru Mondial (3-2) jucând în 5-4-1, cu doar 36 procente posesie.

Adversar Competiție Rezultat Sistem POL XG XGA Posesie PPDA Albania CM preliminarii 2-1 V 5-4-1 1,25 0,55 52 9,7 Suedia CM Baraj 2-3 Î 3-4-3 1,36 1,50 64 6,7 Ucraina Amical 0-2 Î 3-4-3 0,83 1,00 51 14,3 Nigeria Amical 2-2 E 3-4-2-1 2,61 1,82 53 14,9 Bosnia LN 0-0 E 4-2-3-1 0,86 0,36 49 11,1 Suedia LN 1-3 Î 3-4-3 1,55 2,28 48 15,3 România LN 6-0 V 4-2-3-1 3,60 0,78 66 9,0 Bosnia LN 0-1 Î 4-1-4-1 1,79 1,31 55 12,1

PPDA: pase permise adversarului pentru fiecare acțiune defensivă. Cu cât e mai mic, cu atât presingul e mai agresiv. Media Poloniei, 11,6, descrie un bloc mediu, nu un presing sus constant.

Cum joacă Polonia lui Urban

Urban a pornit în 2026 cu trei fundași (3-4-3, 3-4-2-1) și a trecut în toamnă la patru în apărare. La Varșovia și la Zenica a început în 4-4-1-1: Lewandowski fix, Świderski în spatele lui.

Cu minge

Posesie de control, 54,8 procente.

Lățime din fundașii laterali. Frankowski are pe stânga un profil clar de fundaș ofensiv cu Zalewski în fața lui. De pe acest flanc au venit golurile 2 și 3 la Varșovia

Frankowski are pe stânga un profil clar de fundaș ofensiv cu Zalewski în fața lui. De pe acest flanc au venit golurile 2 și 3 la Varșovia Centrarea ca soluție principală: 17,6 pe meci, cu aproximativ 30 procente reușită. Doi oameni care atacă prima și doua bară

17,6 pe meci, cu aproximativ 30 procente reușită. Doi oameni care atacă prima și doua bară Aproape fără contraatac: un singur contraatac înregistrat de Wyscout în opt meciuri. Polonia nu este o echipă de tranziție rapidă, ci una care așază jocul.

Fără minge

Bloc mediu, PPDA 11,6. Presează sus doar când simte adversarul fragil: 8,97 contra României, 6,68 contra Suediei în baraj.

Presează sus doar când simte adversarul fragil: 8,97 contra României, 6,68 contra Suediei în baraj. Duelurile aeriene, punctul forte : 57 procente câștigate în 2026, 72 procente contra noastră. Cu Bednarek suspendat, perechea centrală probabilă devine Kiwior și Piątkowski (Kędziora și Potulski, alternativele, sunt sub cei doi.

: 57 procente câștigate în 2026, 72 procente contra noastră. Cu Bednarek suspendat, perechea centrală probabilă devine Kiwior și Piątkowski (Kędziora și Potulski, alternativele, sunt sub cei doi. Vulnerabil contra echipelor rapide: Suedia i-a dat câte trei goluri în ambele meciuri directe, Ucraina două din doar cinci șuturi. Cu Cash și Frankowski urcați, spațiul din spatele lateralilor e zona de atacat.

Ce ne-a arătat Polonia la Varșovia

România a intrat curajos și, timp de 22 de minute, a fost echipa mai periculoasă. Bîrligea a încercat portarul în minutul 3, Băluță și Man au avut o dublă ocazie în minutul 9, iar Bîrligea a mai șutat din unghi după un contraatac în minutul 21. Un minut mai târziu, Drăgușin l-a faultat în careu pe Lewandowski: penalty și cartonaș roșu direct.

Ce a funcționat în jocul României

Atacul vertical, după recuperare: ocazia lui Bîrligea din minutul 21 a venit dintr-un contraatac.

Bîrligea ca punct de sprijin: a ajuns la finalizare în două dintre cele trei ocazii.

Curajul primelor minute: ocaziile clare de până la eliminare au fost ale noastre

Ce a cedat în jocul României

Trei goluri din erori individuale: Rațiu depășit de Zalewski (2-0), intervenție ratată tot a lui Rațiu (3-0), pasă greșită a lui Marin (4-0).

49 de mingi pierdute în propria treime, aproape dublu față de media noastră (24,4).

Jocul aerian: 9 din 32 de dueluri câștigate. Golul 5 a venit din corner.

Problema tricolorilor nu e doar defensiva

Comparativ, pe aceleași opt meciuri din 2026, România creează aproape jumătate din xG-ul Poloniei și permite aproape dublu. Diferența de goluri nu e ghinion: România a primit 18 goluri la 17,0 xG permis. Echipa primește exact ce merită din punct de vedere statistic.

Un indiciu important din Liga Națiunilor

În cele patru meciuri din grupă, România nu a trecut niciodată de 0,9 xG creat. Defensiv însă, un meci iese în evidență: la Solna, cu Suedia, în 3-4-1-2, România a permis 1,65 xG, de departe cel mai puțin din cele patru partide. Cu patru fundași, cifrele au fost 2,42 și 2,99. Eșantionul e mic, dar direcția e clară: cu trei fundași centrali, România a fost mai greu de străpuns.

Ce jucători sunt în formă

Conform modelului propriu, mai jos este o clasare a jucătorului față de cei de pe același post, pe sezonul curent. Nu este un procent de reușită. Valorile peste 60 indică un sezon peste media postului. Ligile diferă ca nivel, așa că scorurile se citesc împreună cu competiția din care fac parte.

Ce spun cifrele despre noi

Defensiva este partea cea mai în formă a lotului: Screciu, Drăgușin, plus doi fundași laterali cu peste 83 pe rolul ofensiv (Strata, Rațiu).

Screciu, Drăgușin, plus doi fundași laterali cu peste 83 pe rolul ofensiv (Strata, Rațiu). Bîrligea are cel mai bun scor dintre atacanți, dar pe doar 221 de minute în Serie A. Profilul este exact ce cere jocul direct pentru atacarea spațiilor.

are cel mai bun scor dintre atacanți, dar pe doar 221 de minute în Serie A. Profilul este exact ce cere jocul direct pentru atacarea spațiilor. Zona de creație e goală: Ianis Hagi 37,7 pe 279 de minute, Cîrjan 46,0, Dragomir 49,1. Fără Stanciu, un sistem cu #10 nu are titular în formă.

Ianis Hagi 37,7 pe 279 de minute, Cîrjan 46,0, Dragomir 49,1. Fără Stanciu, un sistem cu #10 nu are titular în formă. Poarta: Popescu (61,4) vine mult mai bine decât Hindrich (48,6). Hindrich are în schimb avantajul că îi cunoaște pe polonezi din Ekstraklasa

Ce spun cifrele despre ei

Axa centrală este în formă: Zieliński 70,5, Piątkowski 67,6, Kiwior 65,3, iar Mazurek (66,6) bate la ușă.

Zieliński 70,5, Piątkowski 67,6, Kiwior 65,3, iar Mazurek (66,6) bate la ușă. Flancul drept este punctul slab: Cash 45,8 și abia revenit, Szymański cu doar 533 de minute.

Cash 45,8 și abia revenit, Szymański cu doar 533 de minute. Atacul este modest: niciun vârf peste 55. Lewandowski depinde de servire în careu, nu de construcția proprie

niciun vârf peste 55. Lewandowski depinde de servire în careu, nu de construcția proprie Portarul probabil, Abramowicz, e în formă dar nu are niciun minut în această ediție a Ligii Națiunilor și ar intra direct într-un meci sub presiune, pe un stadion plin.

Ce recomandă cifrele: abordarea 3-5-2 cu bloc mediu-jos

De ce acest sistem. Patru argumente din date îl susțin:

Polonia nu trece de blocurile compacte. Zero goluri în două meciuri cu 4-4-2-ul Bosniei, înfrângere cu 5-4-1-ul Suediei.

Zero goluri în două meciuri cu 4-4-2-ul Bosniei, înfrângere cu 5-4-1-ul Suediei. Trei fundași centrali contra a două vârfuri și 17,6 centrări pe meci înseamnă poate asigura o superioritate inițială de 3 contra 2 în zona centrală defensivă

înseamnă poate asigura o superioritate inițială de 3 contra 2 în zona centrală defensivă Ghiță în dreapta liniei de trei acoperă spatele lui Rațiu , exact acolo unde Frankowski și Zalewski au produs golurile la Varșovia. Rațiu primește libertatea să atace spațiul pe care Frankowski îl lasă când urcă.

, exact acolo unde Frankowski și Zalewski au produs golurile la Varșovia. Rațiu primește libertatea să atace spațiul pe care Frankowski îl lasă când urcă. Lotul are piesele. Fundași centrali și laterali în formă, un vârf pivot și mijlocași de posesie. Nu are, în schimb, un #10 sau extreme în formă, de care depinde 4-3-1-2.

Echipa propusă: Popescu · Ghiță, Drăgușin, Screciu · Rațiu, Băluță(sau Dragomir), R. Marin, Cicâldău, Bancu · Man, Bîrligea. – Schimbări care pot fi de impact între linii după minutul 60, Stoica pe tranziție, Corbu pentru prospețime la mijloc.

Important e ca Marius Corbu e un jucător care poate juca în orice poziție de la mijloc în sus. Screciu e clar mai bun fundaș decât mijlocaș.

Principii pe faze

FĂRĂ MINGE Bloc 5-3-2 cu linia la 35-40 de metri. Cei doi vârfuri închid pasa spre Zieliński, nu presează fundașii centrali. Mijlocașii laterali (Marin, Cicâldău) ies pe fundașul lateral doar când mingea ajunge acolo. În careu, regula e simplă: Lewandowski nu rămâne niciodată unu la unu. CU MINGEA Fără construcție scurtă riscantă în propria treime. Prima opțiune: minge lungă pe Bîrligea, cu Man și un mijlocaș în jurul lui pentru a doua minge. Posesia o ținem doar după ce am trecut de prima linie de presiune. TRANZIȚIA OFENSIVĂ Momentul-cheie al meciului. Când Polonia pierde mingea cu Frankowski și Cash urcați, atacăm imediat culoarele laterale cu Rațiu și Bancu și diagonala spre Man. Exact tipul de acțiune care ne-a adus trei ocazii în 22 de minute la Varșovia. TRANZIȚIA DEFENSIVĂ Riscul e mic: Polonia aproape nu contraatacă (un contraatac în opt meciuri). Prioritatea e repoziționarea rapidă în bloc FAZE FIXE Fără Bednarek, Polonia pierde principala țintă aeriană. Cornerele și loviturile libere laterale sunt o armă reală, mai ales contra unui portar fără minute în această ediție.

Concluzie. Un meci de câștigat

Polonia vine la București cu un portar improvizat, fără liderul defensivei și cu un antrenor care joacă pentru post. Pe hârtie e favorită, dar datele arată o echipă care se blochează când nu primește spațiu. Avem nevoie de răbdare și organizare bună.

România nu are încă jucătorii pentru a domina acest meci prin posesie. Are însă exact profilul pentru a-l închide: fundași centrali în formă, fundași laterali capabili să atace spațiul, un vârf care ține mingea și un stadion plin. Planul nu trebuie să fie revanșa pentru 6-0, ci reluarea celor 22 de minute de la Varșovia, de data aceasta cu unsprezece oameni până la final.