România NU poate domina Polonia, dar o poate învinge! Atuurile lui Gică Hagi într-o analiză premium marca Fanatik

Acest raport este o opinie personală, dar și una care are o bază solidă în date pentru duelul România – Polonia. Chiar dacă fotbalul este un joc de decizie și, până la urmă, decizia jucătorilor este cea care face diferența în orice moment, avantajul analizei este că îți oferă un mediu predictibil, mai ales pentru jucătorii care pot juca la randamentul maxim când observă că planul tactic funcționează.
Cea mai mare formă de încredere pe care o poate primi un jucător nu este dată de calitatea individuală, ci de siguranța pe care o simte pe teren. Ideal, scopul oricărei analize și al oricărui proces de antrenament este de a crește gradul de siguranță și confort, fără a tăia din risc și creativitate. Atât timp cât vom considera că trebuie să mergem la luptă pe teren, vom juca dintr-o stare de nesiguranță și teamă. Lupta nu e calitatea omului curajos. Omul curajos își asumă, e vulnerabil și calm în deciziile pe care le ia. Revenind la analiza meciului, trebuie, în primul rând, să înțelegem contextul în care ne aflăm, care ar trebui să fie obiectivele acestui meci în relație cu celelalte și cum putem să creștem dacă facem pașii corecți.
România vine după 4 înfrângeri consecutive, 0 puncte, 13 goluri primite, dar, mai presus de toate, vine cu mai multe întrebări decât răspunsuri, cel puțin pentru publicul larg. În următoarele 2 meciuri vom trage concluzia dacă primele 4 meciuri au meritat experimentele tactice sau dacă vom avea și mai multe întrebări.
Polonia vine la București sub presiune, fără căpitanul defensivei și fără portarul titular. România vine cu o formă slabă, istorică chiar, dar și cu cel mai bun moment din tot acest an: primele 22 de minute de la Varșovia, până la eliminare. Interesant este că minutele bune nu au fost date de sistemul tactic, ci de abordare, pressing și intenție, lucruri care pot fi repetate indiferent de sistemul ales.
Polonia a avut probleme în majoritatea meciurilor, mai ales în momentele în care a trebuit să desfacă blocuri compacte. Polonia a tras 28 de șuturi în cele două meciuri cu Bosnia (4-4-2 compact) și nu a marcat. Blocul jos, disciplinat, este problema nerezolvată a lui Jan Urban. Ca soluție, Polonia vine, în medie, cu 17 centrări pe meci, unde are un atacant care are nevoie de jumătate de ocazie să marcheze și alți oameni care vin din linia a doua și ocupă careul eficient. Chiar dacă nu ar fi fost Lewandowski, Polonia are ca soluție de atacant un jucător pe care îl tot admir de vreo 2 sezoane, Mateusz Żukowski, care a devenit golgheter în Germania 2 după ce a fost mutat ca vârf la Magdeburg, după ce mai toată cariera a jucat fundaș lateral.
Ca probleme de lot, Polonia are absențe importante în compartimentul defensiv, unde, la portari, nu se poate baza nici pe titularul Bułka și nici pe Grabara. Urban a menționat că își dorește portari mai tineri și l-a convocat pe portarul Jagielloniei, Sławomir Abramowicz, 22 de ani, care probabil va fi titular, dar care, în acest caz, va și debuta pentru națională. Interesant e că Abramowicz e obișnuit să joace într-un stil de joc care se bazează pe construcție exclusiv de la portar, conform datelor, este portarul cu cea mai mică distanță medie a paselor din campionatul Poloniei. Lucru important, pentru că putem anticipa deja că vor juca cu risc. În apărare, Polonia nu se poate baza pe Bednarek, jucător important, nu doar ca profil, ci și ca voce.
Lotul convocat este cel mai puternic în exact zonele cerute de acest sistem: fundași centrali în formă (Screciu 71,9, Drăgușin 66,9), fundași laterali ofensivi care sunt în formă (Strata 83,9 și Rațiu 83,1 pe rolul ofensiv) și un vârf, Bîrligea, care pare să se fi adaptat bine în Italia. Lipsesc, în schimb, piesele pentru 4-3-1-2: Stanciu și Mihăilă sunt indisponibili, iar Ianis Hagi are doar 279 de minute în acest sezon.
|Grupa B4
|Meciuri
|Puncte
|1. Suedia
|4
|10
|2. Bosnia și Herțegovina
|4
|8
|3. Polonia
|4
|4
|4. România
|4
|0
România: 1-2 Suedia (d), 2-4 Bosnia (a), 0-6 Polonia (d), 0-1 Suedia (a). Golaveraj 3-13. Ultimul meci: Bosnia – România, 17 noiembrie, Zenica.
Polonia, Jan Urban
România, Gheorghe Hagi
|Jucător
|Statut
|Impact
|Jan Bednarek
|Suspendat
|Cel mai bine cotat polonez în StatSearch (74,1). Lider aerian, a marcat cu capul din corner la Varșovia. A trecut și prin teste după o lovitură la cap.
|Marcin Bułka
|Accidentat
|Titular în toate cele 4 meciuri din LN.
|Kamil Grabara
|Accidentat
|Al doilea portar al ierarhiei.
|Łukasz Skorupski
|Neconvocat
|Urban a spus deschis că vrea portari mai tineri.
|Jakub Kamiński
|Neconvocat
|Minute puține la Benfica.
|Przemysław Wiśniewski
|Neconvocat
|Fără formă la Widzew.
|Matty Cash
|Incert
|Ieșit accidentat cu Bosnia (5.10). Convocat, dar cu cel mai slab scor de formă dintre titulari (45,8).
Revine Robert Lewandowski, suspendat la Zenica. Trei goluri împotriva noastră în tur. Portari convocați: Abramowicz (Jagiellonia), Drągowski (Widzew), Kochalski (Wieczysta Kraków).
|Jucător
|Statut
|Impact
|Nicolae Stanciu
|Muscular
|Căpitan cu Suedia, 90 de selecții. Fără el, România pierde singurul #10 cu minute multe (2.578 în China).
|Valentin Mihăilă
|Muscular
|Doar 227 de minute la Rizespor. Pierdere mai mică decât pare.
|Ionuț Radu
|Umăr
|Titular la Celta Vigo. Recuperare strictă.
|Louis Munteanu
|Accidentat
|Lipsește încă o variantă de vârf.
|Deian Sorescu
|Neconvocat
|Scos de pe lista preliminară.
|Burcă, Olaru, Tănase, Opruț, Racovițan, Borza
|Neconvocați
|Schimbare de generație în lot.
Intră: Rareș Ilie (Mantova) în locul celor doi accidentați. Revin: Florinel Coman, Ianis Stoica, Marius Corbu, Laurențiu Popescu, Ștefan Târnovanu. Drăgușin și Ghiță și-au ispășit suspendările în meciul cu Suedia și sunt disponibili.
Pe cele opt meciuri jucate de Polonia în 2026 (preliminarii, baraj, amicale, Liga Națiunilor), media arată solid: 1,6 goluri și 1,7 xG pe meci. Dar jumătate din golurile anului au venit într-o singură seară, cea de la Varșovia, jucată aproape integral în superioritate numerică. Scoțând acel meci, Polonia a marcat 1,0 goluri pe meci, cu o singură victorie în șapte partide.
Bosnia a jucat de două ori contra Poloniei în 4-4-2, cu un bloc compact și 45-51 procente posesie. Rezultatul: 0-0 și 1-0 pentru bosniaci, cu Polonia la 28 de șuturi, 2,65 xG și niciun gol. În meciul de pe teren propriu, distanța medie a șuturilor poloneze a urcat la 22 de metri, cea mai mare din tot anul: când centrul este închis, Polonia trage de departe. Suedia a câștigat barajul pentru Mondial (3-2) jucând în 5-4-1, cu doar 36 procente posesie.
|Adversar
|Competiție
|Rezultat
|Sistem POL
|XG
|XGA
|Posesie
|PPDA
|Albania
|CM preliminarii
|2-1 V
|5-4-1
|1,25
|0,55
|52
|9,7
|Suedia
|CM Baraj
|2-3 Î
|3-4-3
|1,36
|1,50
|64
|6,7
|Ucraina
|Amical
|0-2 Î
|3-4-3
|0,83
|1,00
|51
|14,3
|Nigeria
|Amical
|2-2 E
|3-4-2-1
|2,61
|1,82
|53
|14,9
|Bosnia
|LN
|0-0 E
|4-2-3-1
|0,86
|0,36
|49
|11,1
|Suedia
|LN
|1-3 Î
|3-4-3
|1,55
|2,28
|48
|15,3
|România
|LN
|6-0 V
|4-2-3-1
|3,60
|0,78
|66
|9,0
|Bosnia
|LN
|0-1 Î
|4-1-4-1
|1,79
|1,31
|55
|12,1
PPDA: pase permise adversarului pentru fiecare acțiune defensivă. Cu cât e mai mic, cu atât presingul e mai agresiv. Media Poloniei, 11,6, descrie un bloc mediu, nu un presing sus constant.
Urban a pornit în 2026 cu trei fundași (3-4-3, 3-4-2-1) și a trecut în toamnă la patru în apărare. La Varșovia și la Zenica a început în 4-4-1-1: Lewandowski fix, Świderski în spatele lui.
România a intrat curajos și, timp de 22 de minute, a fost echipa mai periculoasă. Bîrligea a încercat portarul în minutul 3, Băluță și Man au avut o dublă ocazie în minutul 9, iar Bîrligea a mai șutat din unghi după un contraatac în minutul 21. Un minut mai târziu, Drăgușin l-a faultat în careu pe Lewandowski: penalty și cartonaș roșu direct.
Comparativ, pe aceleași opt meciuri din 2026, România creează aproape jumătate din xG-ul Poloniei și permite aproape dublu. Diferența de goluri nu e ghinion: România a primit 18 goluri la 17,0 xG permis. Echipa primește exact ce merită din punct de vedere statistic.
În cele patru meciuri din grupă, România nu a trecut niciodată de 0,9 xG creat. Defensiv însă, un meci iese în evidență: la Solna, cu Suedia, în 3-4-1-2, România a permis 1,65 xG, de departe cel mai puțin din cele patru partide. Cu patru fundași, cifrele au fost 2,42 și 2,99. Eșantionul e mic, dar direcția e clară: cu trei fundași centrali, România a fost mai greu de străpuns.
Conform modelului propriu, mai jos este o clasare a jucătorului față de cei de pe același post, pe sezonul curent. Nu este un procent de reușită. Valorile peste 60 indică un sezon peste media postului. Ligile diferă ca nivel, așa că scorurile se citesc împreună cu competiția din care fac parte.
De ce acest sistem. Patru argumente din date îl susțin:
Echipa propusă: Popescu · Ghiță, Drăgușin, Screciu · Rațiu, Băluță(sau Dragomir), R. Marin, Cicâldău, Bancu · Man, Bîrligea. – Schimbări care pot fi de impact între linii după minutul 60, Stoica pe tranziție, Corbu pentru prospețime la mijloc.
Important e ca Marius Corbu e un jucător care poate juca în orice poziție de la mijloc în sus. Screciu e clar mai bun fundaș decât mijlocaș.
|FĂRĂ MINGE
|Bloc 5-3-2 cu linia la 35-40 de metri. Cei doi vârfuri închid pasa spre Zieliński, nu presează fundașii centrali. Mijlocașii laterali (Marin, Cicâldău) ies pe fundașul lateral doar când mingea ajunge acolo. În careu, regula e simplă: Lewandowski nu rămâne niciodată unu la unu.
|CU MINGEA
|Fără construcție scurtă riscantă în propria treime. Prima opțiune: minge lungă pe Bîrligea, cu Man și un mijlocaș în jurul lui pentru a doua minge. Posesia o ținem doar după ce am trecut de prima linie de presiune.
|TRANZIȚIA OFENSIVĂ
|Momentul-cheie al meciului. Când Polonia pierde mingea cu Frankowski și Cash urcați, atacăm imediat culoarele laterale cu Rațiu și Bancu și diagonala spre Man. Exact tipul de acțiune care ne-a adus trei ocazii în 22 de minute la Varșovia.
|TRANZIȚIA DEFENSIVĂ
|Riscul e mic: Polonia aproape nu contraatacă (un contraatac în opt meciuri). Prioritatea e repoziționarea rapidă în bloc
|FAZE FIXE
|Fără Bednarek, Polonia pierde principala țintă aeriană. Cornerele și loviturile libere laterale sunt o armă reală, mai ales contra unui portar fără minute în această ediție.
Polonia vine la București cu un portar improvizat, fără liderul defensivei și cu un antrenor care joacă pentru post. Pe hârtie e favorită, dar datele arată o echipă care se blochează când nu primește spațiu. Avem nevoie de răbdare și organizare bună.
România nu are încă jucătorii pentru a domina acest meci prin posesie. Are însă exact profilul pentru a-l închide: fundași centrali în formă, fundași laterali capabili să atace spațiul, un vârf care ține mingea și un stadion plin. Planul nu trebuie să fie revanșa pentru 6-0, ci reluarea celor 22 de minute de la Varșovia, de data aceasta cu unsprezece oameni până la final.