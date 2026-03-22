România nu scapă! Chiar și accidentat, va fi prezent la barajul pentru Cupa Mondială: „Își pune cariera în pericol, este un adevărat erou”

Francesco Calzona (57 de ani) a anunțat lotul final de 27 de jucători cu care naționala Slovaciei se va prezenta la meciurile cu Kosovo și /Turcia, din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. Surpriza majoră este reprezentată de prezența lui Milan Skriniar (31), căpitanul selecționatei conduse de Calzona și jucătorul celor de la Fenerbahce, care în momentul de față este accidentat.

Milan Skriniar își riscă cariera pentru ca Slovacia să se califice la Cupa Mondială

În prezent, Milan Skriniar se confruntă cu o accidentare în zona inghinală, din cauza căreia nu a putut evolua în ultimele patru meciuri ale celor de la Fenerbahce. Totuși, stoperul slovac face parte din cei 27 de jucători pe care Francesco Calzona i-a convocat pentru dubla cu Kosovo și România/Turcia, meciuri decisive pentru calificarea la Campionatul Mondial din această vară. Tehnicianul italian a subliniat că decizia pe care a luat-o a fost discutată întâi cu Skriniar, acesta confirmându-i că este dispus să facă orice pentru ca țara sa să fie prezentă pe tabloul principal al turneului din SUA, Canada și Mexic.

„Vreau să-i mulțumesc public lui Milan Skriniar, precum și clubului Fenerbahçe, pentru că au înțeles cât de importante sunt aceste meciuri pentru noi. Milan se luptă cu o accidentare foarte neplăcută, dar chiar și așa, el a insistat să fi alături de noi. Sperăm să poată juca în ambele meciuri. Cel mai probabil, în cel de-al doilea (n.r – cu România sau Turcia) va fi pe teren, dar facem tot posibilul pentru ca Milan să ne ajute și în duelul cu Kosovo, care în momentul de față, este cel mai important. El ne-a spus că este pregătit să-și riște cariera pentru această calificare. Este un adevărat erou”, a declarat Francesco Calzona.

În plus, selecționerul Slovaciei a mai precizat faptul că Skriniar este însoțit la acțiunea echipei naționale de unul dintre fizioterapeuții lui Fenerbahce. Clubul din Istanbul a pus această condiție înainte de a-i permite fundașului să facă deplasarea, iar starea sa de sănătate va fi monitorizată în permanentă.

Lotul Slovaciei pentru „dubla” cu Kosovo și Turcia/România

PORTARI: Martin DUBRAVKA (Burnley | Anglia, 59/0), Marek Rodak (Al-Ettifaq | Arabia Saudită, 25/0), Dominik Takac (Slovan Bratislava | Slovacia, 0/0);

FUNDAȘI: Peter PEKARIK (Hertha Berlin | Germania, 136/2), Milan SKRINIAR (Fenerbahce | TURCIA, 87/3), David HANCKO (Atletico Madrid | Spania, 57/7), Norbert GYOMBER (Al-Kholood | Arabia Saudită, 55/0), L’ubomir SATKA (Samsunspor | Turcia, 40/1), Denis VAVRO (Wolfsburg | Germania, 30/2), Adam OBERT (Cagliari | Italia, 17/1), Martin VALJENT (Mallorca | Spania, 13/0), Ivan MESIK (Heracles Almelo | Olanda, 3/0);

MIJLOCAȘI: Ondrej DUDA (Al-Ettifaq | Arabia Saudită, 90/15), Stanislav LOBOTKA (Napoli | Italia, 71/4), Patrik HROSOVSKY (Viktoria Plzen | Cehia, 61/0), Matus BERO (Bochum | Germania, 46/1), Tomas SUSLOV (Hellas Verona | Italia, 40/4), Laszlo BENES (Kayserispor | Turcia, 38/2), Tomas RIGO (Stoke City | Anglia, 11/2), Mario SAUER (Toulouse | Franța, 0/0);

ATACANȚI: Lukas HARASLIN (Sparta Praga | Cehia, 49/7), David STRELEC (Middlesbrough | Anglia, 36/8), David DURIS (Rosenborg | Norvegia, 26/2), L’ubomir TUPTA (AE Larissa | Grecia, 19/0), Leo SAUER (Feyenoord | Olanda, 10/0), Samuel MRAZ (Servette | Elveția, 9/1), Adrian KAPRALIK (Holstein Kiel | Germania, 1/0).

Meciul dintre Slovacia și Kosovo va avea loc joi, 26 martie, la Bratislava, de la ora 21:45. Câștigătoarea acestei partide va da piept cu învingătoarea dintre și România, în duelul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial. În cazul în care se va impune cu Kosovo, slovacii vor disputa marea finală a playoff-ului tot pe teren propriu, pe 31 martie.