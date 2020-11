România, fără locuri la ATI: „Spitalele sunt pline. Când se elibera un pat, nu dura 5 minute şi era ocupat cu alt pacient“

Pacienţii confirmă lipsa paturilor la ATI și povesesc iadul prin care trec în unităţile spitaliceşti atât ei, cât şi medicii.

Numărul pacienţilor internaţi la Terapie Intensivă cu COVID a depăşit ieri 1.000, iar al celor nou infectaţi a trecut de 8.000.

Specialiştii spun că, în acest ritm, secţiile ATI vor fi blocate într-o săptămână, conform adevărul.ro.

Pacienții confirmă iadul din spitale: nu vor mai fi locuri la ATI

„De ce, române? De ce nu te poţi abţine, deşi vezi ce e în jurul nostru, peste tot în lume? Mureai fără nuntă, fără botez cu sute de persoane, jumate băgate pe şustache, să forţezi regula? Mureai dacă săreai un an şi nu postai toaletele lucioase de la ziua ta, stând bot în bot la pahar, să ţi se vadă botoxu? Mureai dacă nu urlai celebrul tău uuuuu cu şampania pe la petreceri fără rost şi mai ales fără discernământ?

Te-ai bronzat, ai poze în primul rând pe şezlong la Mamaia? Câte laicuri ai îngurgitat? Te simţi inteligent(ă) că i-ai fentat pe «ăştia de ne tot închide» şi tot şi mai tras un chef pe la pensiuni”, acesta este mesajul directorului de la Crucea Roşie Sibiu, Răzvan Biriş, postat ieri pe Facebook, în ziua în care România a înregistrat nu mai puţin de 8.651 de cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, 146 de decese şi 1.001 pacienţi internaţi la ATI.

În acelaşi timp, în Timişoara, un pacient care a fost internat 12 zile la Spitalul „Victor Babeş” a publicat un mesaj, pentru a le răspunde tuturor celor care nu cred în coronavirus și efectele sale.

„Da, e naşpa, iar spitalele sunt pline. Am fost zece în salon. Când se elibera un pat, nu dura 5 minute şi era ocupat cu alt pacient”, atrage omul atenţia. El povesteşte că mai multe zile a avut nevoie de oxigen şi abia s-a ridicat pe marginea patului. „Dragi prieteni. Pentru cei care nu mai cred, vă spun eu, virusul există. Dacă ai noroc, faci formă uşoară. Însă nu toţi avem acest noroc, eu am simţit-o pe pielea mea. Da, am fost pozitiv. Confirmat în 19.10.2020. Da, am fost internat 12 zile la Victor Babeş. A fost un adevărat coşmar, 12 zile de spitalizare plus 5 de izolare, în total 17 departe de fetele mele. Am trecut cu bine datorită medicilor extraordinari de la Victor Babeş, adevăraţi îngeri”, a scris bărbatul în mesaj.

O educatoare din Sibiu mărturiseşte la rândul ei calvarul prin care a trecut în spital.

„Începe calvarul lângă patul meu. Doamna intră în stop cardio. Are 56 de ani. Medici, asistente, monitoare îmi izbesc mereu patul, electrozi, şocuri, o scapă, o readuc în puls. Multe minute, multă disperare şi un medic tânăr care e alături de alt coleg şi asistente au ajuns la capătul puterii. Cu amărăciune în glas, vă rog să ne oprim. Nu se mai poate face nimic”, îşi începe mesajul educatoarea.

Femeia povesteşte că, deşi starea sa era gravă şi lângă patul ei tocmai murise o persoană, medicii au încurajat-o: „Mă încurajează pe mine: «Moralul sus Doamna Maria, va fi bine». Eu tot mai rău, febră dureri puternice în piept şi spate. Primesc şi axiar să trec mai uşor prin şoc”.

Apoi, educatoarea povesteşte că a stat câteva ore cu cadavrul lângă ea.

„A doua zi, după 24 de ore de nesomn, avea să moară şi femeia din stânga mea. Eram paralizată de spaimă. Din nou acei saci negri, dar la ea s-a rezolvat în maxim o oră fiind internată pe secţia de infecţioase”, a mai povestit educatoarea.