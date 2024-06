România – Olanda, duel la șah înaintea celui de la Euro 2024. Cum s-a descurcat Bogdan Deac cu Anish Giri, la Superbet Chess Classic

Ziua a doua la a fost una foarte lungă, în special din cauza lui Ian Nepomniachtchi. Acesta l-a ținut sub presiune continuă pe Gukesh Dommaraju, în speranța că va obține punctul întreg. Tânărul indian s-a apărat cu mare precizie, iar partida avea să se încheie cu o remiză după mutarea 90. În 2023, FANATIK cu Garry Kasparov, cel mai mare jucător din istorie, fondatorul Grand Chess Tour.

Florin Răducioiu și Florin Ghiorghiu au dat startul rundei a doua la Superbet Chess Classic 2024

Ziua a fost deschisă de ambasadorul Superbet Florin Răducioiu și de Marele Maestru Florin Ghiorghiu, cei doi care au făcut simbolic primele mutări ale partidei. Răducioiu a remarcat duelul dintre Bogdan Deac și Anish Giri, practic o prefață a disputei România – Olanda din optimile de finală de la Euro 2024.

“Fotbalul este un sport pentru oameni inteligenți, un sport imprevizibil, la fel ca șahul. Nu întotdeauna câștigă cel mai bun. Cine știe, poate câștigătorul partidei de azi dintre românul Bogdan Deac și olandezul Anish Giri ar putea anticipa cine va câștiga meciul România – Olanda din optimile Campionatului European.

Acest turneu de șah este o plăcere pentru mine și o mare șansă pentru public: aceea de a-i vedea pe cei mai mari șahiști ai lumii jucând partidă după partidă la București. Ultima dată am am jucat șah online acum doi ani și am pierdut”, a recunoscut Răducioiu.

Cronica rundei 2 la Superbet Chess Classic 2024. Alireza Firouzja, marele câștigător al zilei

Fabiano Caruana – Wesley So ½ – ½

Fabiano Caruana a surprins cu Deschiderea Engleză și a reușit să încurce dezvoltarea pieselor pentru Wesley So. Nu a durat mult până când numărul doi mondial avea avantaj decisiv, după o mutare care a uluit audiența, 21. Cxf7. Un sacrificiu pe care Wesley So a fost inspirat să nu îl accepte. Din acel moment, So a găsit cele mai bune soluții de contrajoc. Aflat și într-o ușoară criză de timp, Caruana nu a găsit continuările potrivite și partida s-a terminat cu o remiză.

Bogdan Deac – Anish Giri ½ – ½

Anish Giri a ales Apărarea Slavă și și-a bazat strategia în jurul problemelor cunoscute pe care românul le are cu gestionarea timpului de joc. Astfel, olandezul a ales o variantă oarecum pasivă, în care a manevrat îndelung piesele. Ideea sa părea să dea roade, iar Deac a ajuns repede în criză de timp. Totuși, Bogdan Deac a rămas foarte precis chiar și în condițiile în care a fost nevoit o perioadă să joace doar din secundele de increment. Și astfel s-a ajuns la o remiză prin repetiție.

Ian Nepomniachtchi – Gukesh Dommaraju ½ – ½

Ian Nepomniachtchi a vrut revanșa în fața lui Gukesh Dommaraju, omul care i-a răpit șansa de a câștiga pentru a treia oară la rând Turneul Candidaților. Cu piesele albe, Nepo a presat timp de 90 de minute, dar nu a găsit breșe pentru a trece de defensiva indianului. Gukesh a scos remiza și rămâne lider alături de Fabiano Caruana.

Rameshbabu Praggnanandhaa – Maxime Vachier-Lagrave ½ – ½

Pragg nu a găsit soluții de a trece de varianta Najdorf a Apărării Siciliene, atât de îndrăgită de MVL. Francezul a ținut poziția fără probleme, în ciuda faptului că a avut un pion în minus pe final. Ajutat și de perechea de nebuni, Maxime nu a avut deloc probleme. Pragg a forțat, ba chiar a ales să evite într-o primă fază repetiția, deși nu stătea tocmai grozav la timp. În cele din urmă, ambii s-au mulțumit cu remiza.

Alireza Firouzja – Nodirbek Abdusattorov 1 – 0

Învins în runda 1 de Fabiano Caruana, Alireza a avut șansa de a dubla albele. A ales un setup apropiat de cel din prima rundă, care îi adusese poziție bună și contra americanului. De această dată, deși a “ars” din nou foarte mult timp în deschidere, Alireza și-a păstrat precizia până la final. Abdusattorov a cedat prea ușor doi pioni și s-a trazit într-o poziție complicată. Inspirat, Firouzja a sacrificat o calitate pentru a elimina ultimul contrajoc al negrului, pionul de pe coloana B. Doar câteva mutări mai târziu, uzbekul era nevoit să cedeze.

Clasamentul după runda 2 la Superbet Chess Classic

1-2 Caruana Fabiano – 1,5 puncte

1-2. Gukesh Dommaraju – 1,5 puncte

3-8. Firouzja Alireza – 1 punct

3-8. Giri Anish – 1 punct

3-8. Nepomniachtchi Ian – 1 punct

3-8. Praggnanandhaa Rameshbabu – 1 punct

3-8. So Wesley – 1 punct

3-8. Vachier-Lagrave Maxime – 1 punct

9-10. Abdusattorov Nodirbek – 0,5 puncte

9-10. Deac Bogdan – 0.5 puncte

Programul rundei 3 la Superbet Chess Classic

Prima mutare simbolică va fi făcută vineri de faimosul kickboxer și ambasador Superbet Benjamin (Benny) Adegbuyi.Runda a treia va începe vineri, 28 iunie, la ora 15.00, la Grand Hotel Bucharest și se va disputa după cum urmează

Nodirbek Abdusattorov – Fabiano Caruana

Maxime Vachier-Lagrave – Alireza Firouzja

Dommaraju Gukesh – Rameshbabu Praggnanandhaa

Anish Giri – Ian Nepomniachtchi

Wesley So – Bogdan-Daniel Deac

Superbet Chess Classic, fond de premiere de 350.000 de dolari! Este etapa a doua din cadrul Grand Chess Tour

Superbet Chess Classic 2024, etapa a doua din cadrul Grand Chess Tour, are un fond total de premiere de 350.000 de dolari. Iar întreg circuitul Grand Chess Tour vine cu premii totale de 1,5 milioane de dolari. Sunt două etape de șah clasic, la București și Saint Louis, și alte trei de șah rapid și blitz, la Varșovia, Zagreb și Saint Louis.

Cei care doresc să fie în sală la confruntările de la București dintre cei 10 Mari Maeștri pot rezerva bilete . Sunt în total 10 runde programate la Superbet Chess Classic, ultima dintre ele vineri, 5 iulie. Când ar putea avea loc și un play-off, în cazul în care este necesar pentru departajare. Ora de start este 15:00, cu excepția ultimei runde, care va începe de la ora 14:00. Copiii de până la 14 ani au acces gratuit, dar trebuie să își asigure participarea pe pagina mai sus menționată. Vârsta minimă de participare este 5 ani, cu mențiunea că trebuie păstrată liniștea în sala de competiție. Toate fondurile strânse în urma achiziționării biletelor vor fi donate către programul REKARO pentru renașterea caiacului românesc.