România, „campioană” și în valul Omicron. Premisele pentru un nou dezastru. Octavian Jurma: „Sigur vom trece peste 200 de morți pe zi”

Aparent, situația epidemiologică din România este una bună prin comparație cu alte state ale Uniunii Europene, cu un număr de cazuri la milionul de locuitori mult sub unele state cu o acoperire vaccinală mult mai mare. Însă în realitate, riscul de deces în România rămâne foarte mare și în cazul Omicron.

În ultimele zile răspândirea infectărilor cu noua variantă Omicron s-a amplificat considerabil, numărul de cazuri noi crescând cu 260% în ultimele două săptămâni, ritmul fiind mai mare pe continentul european doar în Kossovo – 1.080% și Moldova – 390%.

Chiar dacă varianta Omicron nu va produce la fel de multe victime ca Delta, cercetătorul Octavian Jurma crede că România va fi din nou printre cele mai afectate țări, putând să ajungă la 200 sau chiar 300 de morți pe zi.

Varianta Omicron, mai letală pentru români

De la începutul pandemiei de Covid-19 s-a observat că există un interval de aproximativ două săptămâni între vârful de infectări și cel al deceselor. Deși România încă nu a atins vârful infectărilor din valul 5, țara noastră raportează mai multe decese la milionul de locuitori decât alte state, raportând acest indicator la numărul de infectări la milionul de locuitori.

Teoretic, decesele înregistrate la 25 ianuarie ar trebui să fie provocate de infectările din jurul datei de 10 ianuarie, iar o analiză comparativă a acestor date arată că situația din România este mult mai proastă decât în alte state europene.

Ca termen de comparație a fost luată situația epidemiologică din alte șase state UE: Bulgaria, Franța, Germania, Italia, Olanda și Ungaria. Astfel, media infectărilor pe ultimele 7 zile la milionul de locuitori, valabilă pe 10 ianuarie, indica faptul că, dintre aceste țări, România avea situația cea mai bună, cu 265 cazuri noi la milionul de locuitori. Numărul era cu mult mai mic decât cel din Franța – 4.001, Italia – 2.740 sau Olanda – 1.598.

Numărul de morți rezultat din aceste infectări este oferit de datele din 25 ianuarie, iar acestea arată că rata mortalității este îngrijorător de mare în România.

Astfel, pe 10 ianuarie Franța avea de 15 ori mai multe persoane infectate decât România, însă datele de după două săptămâni arătau că raportul în cazul deceselor la milionul de locuitori de redusese la numai 1,7 în favoarea țării noastre, ceea ce arată că rata mortalității la persoanele infectate este considerabil mai mare în România decât în Franța, chiar dacă numărul de morți la milionul de locuitori este mai mare în Hexagon.

Bulgaria-România-Ungaria, o trilaterală a morții

Fenomenul este și mai clar în cazul Germaniei care pe 10 ianuarie avea un număr de cazuri noi la milionul de locuitori de circa două ori mai mare decât România, 530 față de 265, însă numărul de peste două săptămâni al deceselor la milionul de locuitori a scăzut sub cel al țării noatre, 1,78 față de 2,28. În cazul Olandei, cifrele devin copleșitoare: ponderea infectaților era de 6 ori mai mare decât în România pe 10 ianuarie, însă ponderea deceselor de pe 25 ianuarie era de 3,7 ori mai mică.

Comparând acești indicatori, rezultă că dintre țările analizate doar în Bulgaria și Ungaria situația este mai proastă decât în România, iar acest lucru este cu atât mai îngrijorător cu cât valul 5 este abia la început în cazul țării noastre. Cercetătorul crede că România va fi, ca și în valul 4, printre țările cele mai afectate de valul 5, din punctul de vedere al deceselor.

„Asta este o certitudine, fără îndoială. La fel a fost și în Delta. Chiar dacă va fi la jumătate, tot va produce un număr mare de decese. Nu o să avem 500 de decese pe zi, dar sigur vom trece peste 200. Sigur va fi mult mai grav valul Omicron la noi, nu am nicio îndoială, pentru că nu avem niciun element de protecție. S-au vaccinat cu booster-ul sub 15% din populație. Nu doar că am pierdut campania de vaccinare, am pierdut și din cei care au vrut să se vaccineze. Văd că nu îngrijorează pe nimeni că nu doar că nu câștigăm adepți, dar îi și pierdem pe cei dinainte și asta ne poate afecta pe termen lung”, a declarat Octavian Jurma pentru FANATIK.

Secțiile ATI se vor supraaglomera din nou

Un semnal alarmant este faptul că numărul infectărilor în România a crescut cu 260% în ultimele două săptămâni. Cercetătorul timișorean crede că, deocamdată, nu se pot face previziuni exacte legate de numărul deceselor care vor rezulta din infectările recente. Chiar dacă varianta Omicron a SARS-CoV-2 produce mai puține cazuri care au nevoie de spitalizare, există indicii că proporția dintre cazurile care au nevoie de terapie intensivă și cazurile de deces rămâne aceeași ca în cazul variantei Delta.

„Atât de repede cresc cazurile încât este foarte greu să ne dăm seama care este corelația cu spitalizările. Internările încep să crească accelerat, însă ce știm sigur este că, odată ajunși la ATI, raportul se păstrează ca în valul Delta, cam 10% din cazurile internate la Terapie Intensivă se traduc în decese. Dacă media este acum de 676 internări, media de decese este de 62. Relația se cam păstrează până la 1500 de internări, care este pragul de saturație. Ce s-a văzut la valul Delta este că peste acest prag, proporția deceselor crește la 20%.

Este probabil ca și Omicron să umple secțiile de ATI pentru că vedem că ne apropiem de 10.000 de cazuri internate, dintre care 1.000 vor ajunge la ATI, adică aproximativ 100 de decese pe zi. Dacă se dublează din nou săptămâna viitoare sau crește cu 50%, asta înseamnă că va mai dura două săptămâni până să se dubleze numărul de internări și să se satureze și ATI-ul, iar asta înseamnă că este posibil să ne uităm și la 200-300 decese pe zi”, a estimat Octavian Jurma.

Vârful internărilor, atins la mijlocul lui februarie

În opinia acestuia, variabila de risc major pentru România este impactul Omicron într-o populație cu un nivel al vaccinării foarte redus.

„Și în Delta am intrat uitându-se la ce se întâmplă în alte țări, însă România a depășit orice record pentru că nu știm cum se va comporta România într-o populație atât de puțin vaccinată. Nu avem niciun element real de limitare a virusului. Școlile sunt deschise și nu prea sunt restricții în afară de cluburile de noapte care sunt închise (…)

Sigur vor crește și decesele. Încet-încet pornesc valurile însă atât de repede se mișcă infectările încât lasă în urmă predicțiile. Teama mea este că vor crește internările în spitale. Pe la mijlocul lui februarie ar trebuie să vedem vârful de internări în spitale, în jur de 20.000”, crede Jurma.

Acesta a subliniat și faptul că creșterea nivelului testării nu ține pasul cu creșterea numărului de cazuri noi, întrucât rata de pozitivare a testelor este acum în jur de 30%, mai mare decât în vârful valului Delta.