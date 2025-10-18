România, performanţă fabuloasă la Campionatul European de tenis de masă! Joacă pentru aur atât la masculin, cât şi la feminin

Prestaţie extraordinară pentru naţionala masculină şi feminină de tenis de masă la Campionatele Europene de la Zadar, în Croaţia. Ambele echipe ale României au obţinut calificarea în ultimul act şi vor lupta duminică pentru aur.

ADVERTISEMENT

România, performanţă fabuloasă la Campionatul European de tenis de masă!

Echipa feminină şi-a respectat statutul de favorită şi s-a calificat în a şasea finală continentală consecutivă. în 3 duelul cu Ţările de Jos, câştigat la zero.

În finală, naţionala României va întâlni Germania, campioana ultimelor trei ediţii. Din 2010 până în prezent, România a jucat de fiecare dată finala Europeanului de tenis de masă, cu excepţia anului 2014. „Tricolorele” au câştigat aurul în 2017 şi 2019.

ADVERTISEMENT

Echipa României e formată din: Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu şi Elena Zaharia. De cealaltă parte, Germania a venit la Euro cu: Sabine Winter, Nina Mittelham, Yuan Wan, Anett Kaufmann și Mia Griesel. Ultimul act la feminin va avea loc duminică, de la ora 14:00 şi va putea fi urmărit în direct pe Antena Play.

Băieţii, în prima finală europeană din istorie! Finală cu puternica echipă a Franţei

Naţionala masculină s-a calificat, la rându-i, în finala Campionatului European. Iulian Chiriță, Eduard Ionescu și ale României în semifinala cu Slovenia, câştigată tot cu 3-0.

ADVERTISEMENT

În ultimul act, România va întâlni Franţa, a doua favorită a competiţiei. Dacă la feminin suntem obişnuiţi cu finalele, la masculin este cel mai bun rezultat din istoria echipei naţionale. Duminică ar putea veni prima medalie de aur.

ADVERTISEMENT

Francezii sunt o echipă redutabilă. Au venit la Euro cu Félix și Alexis Lebrun, Simon Gauzy, Thibault Poret și Flavien Coton. Naţionala României e formată din: Ovidiu Ionescu, Eduard Ionescu, Iulian Chiriţă, Darius Movileanu şi Andrei Istrate. Finala va avea loc la ora 18:00 şi poate fi urmărită pe Antena Play.

8 medalii europene a obţinut naţionala feminină din 2010 încoace

1998 este anul în care Franţa a câştigat ultima dată aurul la Euro