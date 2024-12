România, pierdere uriașă pentru următorul meci de la Campionatul European de handbal. Anunțul lui Florentin Pera: „A fost o lovitură”

“Tricolorele” au obținut al doilea eșec de la Campionatul European de handbal feminin. , însă înfrângerea nu l-a făcut pe Florentin Pera să își piardă încrederea în elevele sale.

Florentin Pera, încrezător chiar și după eșecul României în fața Franței: “Am jucat de la egal la egal”

după eșecul României în fața Franței 25-30. s-a arătat încrezător în tinerele sale eleve care au reușit să facă un meci bun în fața unei formații mult mai experimentate și mai bine cotate din punct de vedere valoric.

Așadar, , chiar dacă “tricolorele” nu vor reuși o performanță notabilă în această ediție a Campionatului European de handbal feminin.

“Am făcut un joc foarte bun. Vreau să îmi felicit jucătoarele pentru acest joc. Am întâlnit una dintre cele mai bune echipe din lume.

Au un lot experimentat, noi avem o echipă tânără. Azi nu am fost mai prejos! Am jucat de la egal la egal. Am stat bine în apărare, doar mici momente în care nu am fost foarte concentrați. Am arătat maturitate în joc.

Lipsa de experiență din final s-a văzut. Am irosit niște oportunități bune. Acolo s-a văzut că Franța are multe turnee finale la activ. Au omogenitate.

“România a arătat azi foarte bine”

Cred că România a arătat azi foarte bine. E un joc care ne dă speranțe pentru viitor! Am încredere că vom putea învinge și echipe de talia Franței.

Am încercat să temporizăm cât mai mult jocul. Dacă intri în jocul Franței, șansele sunt foarte mici. Am mai încercat să alergăm cu ele în trecut. N-am avut nicio șansă.

Planul de joc cred că a fost foarte bun. Am arătat maturitate, coerență. Putem spune că am jucat de la egal la egal cu campioana mondială. Lucru extraordinar! Ne dorim mai mult”, a declarat Florentin Pera după meci.

România a obținut două victorii la Campionatul European de handbal feminin din 2024, împotriva Cehiei și Serbiei. “Tricolorele” au mai pierdut un duel cu Muntenegru, iar următoarea partidă o vor disputa în fața Suediei, vineri, de la ora 16:30.

Sonia Seraficeanu, out la meciul cu Suedia: „Sperăm să nu fie grav”

Sonia Seraficeanu, extrema dreaptă a naționalei României, s-a accidentat în meciul cu Franța. Selecționerul Florentin Pera a dezvăluit că handbalista nu va evolua în meciul de vineri cu Suedia.

”Vom face o ecografie pentru a vedea despre ce e vorba. Sperăm să nu fie grav. A fost o lovitură, pare că poate călca, dar nu se știe. Ea a mai avut o ruptură musculară identică după un fault asemănător.

Problema e deasupra genunchiului drept. I s-a întâmplat și la club. Vreau să cred că acum nu este așa grav. Nu avem nicio veste deocamdată.

Pentru meciul de mâine (n.r. 0 joi) nu va fi sigur, e foarte scurt timpul. E greu cu o singură extremă pentru restul turneului. Vom vedea”, a mai spus Florentin Pera.