România poate urca în clasamentul coeficienților UEFA! Cu cine se luptă U Craiova, FCSB, U Cluj și CFR

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România ocupă locul 20 în clasamentul UEFA pe cinci ani, cu un coeficient de 23,750. Distanțele sunt extrem de mici: Scoția are 24,150, Austria 23,650, Ucraina 23,462, iar Croația 22,531. Practic, totul se poate schimba de la o săptămână la alta. Țara noastră poate urca până pe locul 19 dacă rezultatele vor fi favorabile, însă poate coborî și până pe 22 dacă formațiile din SuperLiga vor suferi înfrângeri.

Săptămână de foc pentru România în cupele europene. Țara noastră poate urca în clasamentul UEFA

În tururile preliminare și în play-off, fiecare victorie valorează un punct, iar fiecare egal aduce 0,5 puncte. Totalul este împărțit la numărul echipelor cu care țara respectivă a început sezonul european. În cazul României, împărțirea se face la patru.

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Victorie: +0,250

Egal: +0,125

Înfrângere: 0 puncte

Astfel, România a reușit să urce în clasament datorită rezultatelor obținute de Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Concret, țara noastră a acumulat până în această fază a competiției 0,750 puncte de coeficient, iar cifra poate crește considerabil în această săptămână.

Meciurile echipelor românești din această săptămână

Champions League, 22 iulie

FCSB – Auda, Conference League, 23 iulie

Alashkert – CFR Cluj, Conference League, 23 iulie

Universitatea Cluj – Brann, Conference League, 23 iulie

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România poate aduna maximum un punct întreg de coeficient în această săptămână, dacă toate cele patru echipe câștigă: patru victorii înmulțite cu 0,250. Trei victorii și un egal ar aduce 0,875, două victorii și două remize ar însemna 0,750, iar două victorii și două înfrângeri ar produce 0,500. Premisele sunt bune, iar echipele din SuperLiga ar trebui să profite din plin de tragerea la sorți favorabilă.

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Cu cine se bate, de fapt, România în clasamentul coeficienților

Scoția a început săptămâna cu un avantaj de numai 0,400 față de România. Diferența s-a redus deja, deoarece Hearts a pierdut cu 0-4 în fața lui Sturm Graz și nu a adus niciun punct. Joi se mai joacă Malisheva – Hibernian și Motherwell – HB Tórshavn.

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Celtic și Rangers intră mai târziu în competițiile europene. Scoția a început sezonul cu cinci cluburi, astfel că o victorie valorează doar 0,200, iar un egal 0,100. România punctează mai mult pentru fiecare rezultat, deoarece își împarte punctele la patru.

Scoția are cinci reprezentante în cupele europene

Sturm Graz – Hearts, Champions League, 4-0

Malisheva – Hibernian, Conference League, 24 iulie

Motherwell – HB Tórshavn, Conference League, 24 iulie

Celtic, Champions League, play-off

Rangers, Europa League, turul 3

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Austria, la muchie de cuțit cu România în clasamentul live

Austria se află la numai 0,100 puncte în spatele României, însă Sturm Graz a învins-o pe Hearts cu 4-0. Succesul a adus Austriei 0,200 puncte. În această săptămână mai joacă Austria Viena și Rapid Viena. De asemenea, Austria mai are două formații care vor intra mai târziu în competiții: Salzburg și LASK.

Sturm Graz – Hearts, Champions League, 4-0

Liepāja – Austria Viena, Conference League, 24 iulie

FC Santa Coloma – Rapid Viena, Conference League, 24 iulie

RB Salzburg, Champions League, turul 3

LASK, Europa League, play-off

Ucraina și Croația pot trece peste România

Ucraina are un coeficient de 23,462 și se află extrem de aproape de România. În plus, are tot patru reprezentante în cupele europene, astfel că rezultatele sunt recompensate cu același număr de puncte. Dynamo Kiev, Polissya Zhytomyr și LNZ Cherkasy vor juca toate în această săptămână, iar Șahtior Donețk va intra mai târziu în competiție.

Dynamo Kiev – PAOK, Europa League, 24 iulie

Polissya Zhytomyr – FC Copenhaga, Conference League, 24 iulie

LNZ Cherkasy – Gent, Conference League, 24 iulie

Șahtior Donețk, Champions League, play-off

Și Croația se află aproape de Top 20, ocupând locul 23, cu un coeficient live de 22,531. Dinamo Zagreb, campioana sezonului precedent, a început cu un rezultat de egalitate în preliminariile Champions League, 1-1 cu Thun, și a adus doar 0,125 puncte la coeficient. Tot în această săptămână vor mai juca Hajduk Split, Varaždin și Rijeka.

Thun – Dinamo Zagreb, Champions League, 1-1

Hajduk Split – Pafos, Conference League, 24 iulie

Varaždin – Jablonec, Conference League, 24 iulie

Rijeka – Derry City, Conference League, 24 iulie

Care este miza reală. De ce este atât de important coeficientul de țată

Miza este menținerea în Top 22 al clasamentului UEFA. Dacă România încheie sezonul între primele 22 de națiuni europene, campioana SuperLigii din ediția 2027/2028 va intra direct în turul 2 preliminar al UEFA Champions League, evitând astfel primul tur preliminar și fiind cu o „dublă” mai aproape de faza principală. În schimb, dacă România va coborî sub locul 22, campioana va fi nevoită să înceapă din primul tur preliminar, la fel cum s-a întâmplat cu Universitatea Craiova.

Dacă România va reuși în următoarele sezoane să obțină rezultate importante în cupele europene și va urca până pe această poziție, fotbalul românesc va beneficia de cinci reprezentante în competițiile europene, în loc de patru. În plus, România ar trimite două echipe în preliminariile UEFA Champions League.