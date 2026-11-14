România – Polonia 2-1, notele tricolorilor. Cicâldău, omul meciului, pentru un Hagi de 7, care acum poate ieși pe stradă!

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După 4 eșecuri în cele 4 meciuri din această ediție de Liga Națiunilor, România a încercat să spargă gheața contra Poloniei. Un adversar care ne-a administrat un rușinos 6-0 acum o lună și jumătate la Varșovia. Cu peste 45.000 de fani pe Arena Națională, cea mai mare asistență în România în acest an, România lui Gică Hagi și-a ridicat ușor nivelul, reușind primele puncte din această campanie. Care au fost cei mai buni tricolori, cum a jucat fiecare, ce notă a primit selecționerul Gică Hagi.

România – Polonia 2-1, notele tricolorilor. Se sudează cuplul „britanic” Drăgușin – Coubiș

Hindrich 6 – jucat destul de des de coechipieri, s-a folosit mai mult de jocul de picior decât de mâini. A boxat atent ce era necesar în prima repriză. Intervenție excelentă în minutul 80, când Polonia alerga să intre în meci.

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Rațiu 6 – nu a mai fost acea parte dreaptă a României pe care se înclina de obicei terenul. A avut unele probleme cu Zalewski, ca și la Varșovia, mai ales la mingea pierdută în minutul 36, care ne putea costa grav. Intervenție providențială în minutul 60.

Drăgușin 7 – când începi cu „galben” în minutul 2, trebuie să fie 200% concentrat în dueluri. Nu a avut deloc un meci simplu, împărțindu-și cu Coubiș blocarea lui Lewandowski. A dat siguranță, nu s-a crispat în niciun moment. Împreună cu Coubiș au blocat, în prelungiri, și ultima șansă de gol a Poloniei.

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Coubiș 6,5 – i-a luat măsurile lui Lewandowski din primele minute, ba i-a pregătit vedetei și câteva coate la coloană din arsenalul stoperilor cu experiență. Joacă mult lung când nu are soluții și a învățat că nu e bine să se bage la artificii tehnice. Alternează însă tacklingurile reușite cu chifle de genul cornerului oferit polonezilor în minutul 28.

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Eissat 6,5 – părea că și-a încălțat ghetele de patinaj, dar apoi a intrat în meci. Mai ales după respingerea greșită din minutul 9. E puternic, stă excelent pe picioare în dueluri și nu ai probleme cardiace când e mingea la el. Știe să plece și spre poarta adversă.

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Alex Cicâldău, creierul echipei, principala miză câștigătoare a lui Gică Hagi!

Cicâldău 8 – a fost singurul care a încercat să joace foarte mult între linii. A primit aplauze pentru ruperile de ritm, dar și pentru o minge oprită cu „călcâiul” , în aer, când jocul era oprit. A fost creierul echipei, fără teamă în tot ce a făcut pe teren. Cu golul de 1-0, care a deblocat tabela, a devenit jucătorul meciului.

Băluță 6,5 – a încercat să fie mereu al treilea fundaș central pe construcția noastră și să blocheze dublul Nowak – Szymanski pe atacurile polonezilor. A avut și primul nostru șut pe poartă, în prelungirile primei reprize. , dar revine Răzvan Marin.

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Vlad Dragomir 6,5 – mai discret decât de obicei, a creat triunghiurile cu Eissat și Ianis Hagi. După pauză a prins puțină vână cu șutul din minutul 50. A alergat foarte mult, compensând astfel lipsa altor realizări.

Ianis Hagi 6 – fizic a început mai greu, duelurile unu la unu dându-i bătăi de cap. A învățat din mers să se ferească de zonele aglomerate și de contacte, încercând să fie bandă de transmisie între mijlocași centrali și Coman sau Man. A fost primul schimbat, dar ora petrecută pe teren este o realizare pentru el în ultimele luni.

Man, Coman, Bârligea sau oamenii pe care-i vom căuta pe tabelă și la meciurile următoare

Dennis Man 7 – L-am recunoscut în multe faze pe cel care ne ridica în picioare la meciurile naționalei. O cursă senzațională, în minutul 38, dar a fost blocat de ultimul apărător. A marcat însă pentru 2-0, apoi a fost înlocuit.

Coman 7 – După un început mai greoi, l-a făcut cu capul pe Potulski scoțând faulturi la aproape orice duel. A obținut lovitura liberă din minutul 20, urmat de șutul puțin afară al lui Ianis Hagi. Gol nevalidat în minutul 59, arbitrul mergând la VAR pentru a vedea la relanti . A ieșit în minutul 67.

Bârligea 7,5 (a intrat în minutul 67 în locul lui Coman) – și-a făcut simțită prezența imediat. S-a deschis scorul, apoi a oferit, pe contraatac, pasa de 2-0 pentru Dennis Man. Foamea cu care a intrat pe teren a fost decisivă pentru rezultatul final.

Țineți minte acest nume: Marius Corbu! Va deveni piesă de bază pentru New Romania

Corbu 7 (a intrat în minutul 67 în locul lui Ianis Hagi) – dacă nu știai, nu puteai crede că jucătorul lui Ferencvaros este la debutul în prima reprezentativă a României. A fost cu capul sus mereu, a driblat, a ținut mingea când a fost nevoie, a acoperit zone unde apărea pericol. Experiența din cupele europene, cele 12 meciuri din acest sezon, arată un jucător matur care va deveni piesă de bază la naționala României care se construiește în acest moment.

Ianis Stoica 6,5 (a intrat în minutul 73 în locul lui Man) – a venit în sfârșit pentru el acest debut la națională. Nu a jucat mult, dar cât a făcut-o a știut să țină de minge, să ducă acțiunile departe de poarta noastră, să scoată faulturi „de aur”.

Matei Ilie (a intrat în minutul 81 la Cicâldău) – a jucat prea puțin pentru a fi notat.

Moruțan (a intrat în minutul 81 la Rațiu) – a jucat prea puțin pentru a fi notat.

Selecționerul Gică Hagi 7 – a mers pe mâna lui până la capăt și i-a ieșit. l-au confirmat. Eissat a fost alegere câștigătoare, de Coman vârf ne spune de când era la Viitorul, de triunghiul cu Ianis Hagi în spatele a doi atacanți a mai povestit. Gică Hagi poate în sfârșit ieși pe stradă după acest 2-1 cu Polonia, care-i confirmă alegerile tactice, dar îi dă și oxigenul de care are nevoie pentru a mai respira și a crede în meseria de antrenor.