România – Polonia, decisiv pentru selecționer?! „Se vorbește despre demisie. Așteptările erau mari”

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România și Polonia se întâlnesc într-un meci mai mult decât interesant sâmbătă seară, pe Arena Națională, iar presiunea este tot mai mare asupra selecționerului polonez. Octavian Moraru, bun cunoscător al fotbalului din Polonia, a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că în jurul echipei naționale se discută inclusiv despre o posibilă demisie. Polonezii sunt nemulțumiți de parcursul reprezentativei, după ce obiectivul principal a fost câștigarea grupei.

Presiune uriașă pe selecționerul Poloniei înaintea meciului cu România: „Se vorbește despre demisie”

România are parte de un adversar complicat, însă nici . Octavian Moraru a explicat că așteptările au fost extrem de ridicate, iar rezultatele obținute până acum au provocat nemulțumiri în jurul echipei naționale. Potrivit acestuia, polonezii se consideră favoriți în fața României, mai ales după victoria categorică obținută în precedenta confruntare. Cu toate acestea, miza partidei este importantă pentru ambele reprezentative.

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„După ce ne-au dat șase goluri acolo, ei nici nu-și pun problema că ne vor bate în meciul de azi. Pentru noi e important meciul ăsta, dar și pentru ei, că mai au o șansă. Ei sunt mult mai valoroși ca noi din punct de vedere sportiv, dar au mai avut momente de relaxare, cum a fost și când au pierdut cu Moldova”, a declarat Octavian Moraru, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Octavian Moraru explică de ce se discută despre demisia selecționerului Poloniei

Deși Polonia dispune de fotbaliști valoroși, rezultatele din grupă nu au fost pe măsura așteptărilor. Octavian Moraru a dezvăluit că obiectivul stabilit în jurul reprezentativei era unul clar, mai exact primul loc. Tocmai de aceea, situația actuală a provocat tensiuni, iar viitorul selecționerului a devenit subiect de discuție. În opinia lui Moraru, polonezii nu își mai permit pași greșiți și vor încerca să folosească cea mai bună formulă de echipă împotriva României.

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„Așteptările în Polonia au fost mult mai mari, ei se așteptau să câștige grupa, de aia se și vorbește de demisie aici. Nu existau alte calcule în afară de câștigarea grupei, de asta sunt tensiuni legate de selecționer. O să încerce acum să bage tot ce e mai bun în teren. Și așa nu sunt la mâna lor, iar dacă experimentează e și mai greu la ei”, a explicat Octavian Moraru.

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Cum poate România să producă surpriza în fața Poloniei

Chiar dacă , Octavian Moraru nu exclude un rezultat favorabil pentru tricolori. Acesta a atras atenția că adversarii României au demonstrat în trecut că pot avea momente de relaxare, în care devin vulnerabili.

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Totuși, acesta avertizează că România va avea o misiune extrem de dificilă dacă polonezii vor aborda partida la capacitate maximă: „Ei au o selecționată care, dacă se focusează 100%, noi nu avem nicio șansă, dar poate-i prindem pe momentul de relaxare și nu se știe. Eu cred că putem scoate ceva, dar totul depinde de ce moral vor avea. Totuși, dacă sunt realist, aș zice un 1-3, așa, cu toate că nu aș fi vrut să dau un pronostic”, a concluzionat Octavian Moraru, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.