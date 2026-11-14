România – Polonia, echipa de start a lui Gică Hagi. Coman, vârf! Exclusiv

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Naționala lui Gică Hagi este în fața unei contraperformanțe istorice! „Tricolorii” nu au pierdut niciodată 5 meciuri consecutive, iar FANATIK a aflat formula de start cu care selecționerul României va încerca să evite această bornă rușinoasă, în meciul cu Polonia de pe Arena Națională.

Cum arată echipa de start a României în meciul cu Polonia

După umilința de la Varșovia, când România a pierdut cu 0-6 în fața reprezentativei lui Jan Urban, Astfel, pentru meciul de pe Arena Națională împotriva Poloniei, selecționerul va juca un sistem 4-3-1-2.

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În poartă, Gică Hagi se va baza din nou pe Otto Hindrich, același om care a apărat poarta României în meciul tur. Chiar dacă el a primit șase goluri în acel meci, nu i se pot face prea multe reproșuri goalkeeperului de la Legia Varșovia. Perechea de stoperi va fi alcătuită din Radu Drăgușin și Andrei Coubiș. care vor aduce nostalgie în sufletele fanilor lui FCSB, întrucât aceștia vor fi Dennis Man și Florinel Coman. Echipa de start completă este următoarea: Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu – Cicâldău, Băluță, Dragomir – Hagi – Man, Coman.

Analiza lui Giovanni Becali asupra echipei de start alese de Gică Hagi pentru România – Polonia

În direct la emisiunea „Giovanni Show”, Ioan Becali, reputatul agent FIFA, a comentat alegerile făcute de Gică Hagi pentru meciul România – Polonia de pe Arena Națională. El crede că Alexandru Cicâldău nu avea cum să lipsească, fiind cel mai în formă fotbalist român din acest moment. De asemenea, el a comentat posibilitățile în care se pot roti cei trei fotbaliști de atac, cu Ianis Hagi care poate fi folosit într-o poziție de „9 fals”, în timp ce Man și Coman pot ataca din flancuri:

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„Chiar dacă nu era suspendat Răzvan Marin, eu cred că tot Cicâldău ar fi fost titular. Poate ar fi sărit din schemă Vlad Dragomir, iar în locul său să fi jucat cu Răzvan Marin. Mi se pare o echipă echilibrată. Până la urmă… cu cine să joace? Orice fundași centrali ar juca dintre cei trei, cred că doi vor fi cei mai potriviți. La mijlocul terenului, Cicâldău este cel mai în formă mijlocaș român. A jucat bine și în campionat, și în cupele europene.

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Restul sunt jucători care au mai jucat la echipa națională. Dragomir a jucat foarte bine anul trecut, chiar dacă anul ăsta nu-l mai văd la fel. Probabil că și-a lăsat părul în culoarea lui adevărată. Când avea părul alb, parcă juca mai bine. Hagi este acolo la mijloc, depinde ce mijlocași mai pui, pentru că el se poate duce și în bandă puțin. Noi jucăm cu un far de mașină aprins pe dreapta, unul pe mijloc, iar cel de pe stânga este puțin stins. În sfârșit… sistemul care a funcționat la noi a fost cu un vârf, dreapta Denis, stânga Mihăilă. Nu-l avem pe Mihăilă, l-am luat pe Florinel. Avem doi oameni care pot să intre din bandă.

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Eu cred că Ianis poate juca și puțin mai sus. Să vină aproape de linia lor. Florinel și Dennis pot veni din bandă, dar nu găsesc pe nimeni în centru. Să vedem, în primul rând, dăruirea cu care joacă ei. Asta ne trebuie în seara asta. Atitudine, pressing, dus după adversar. Nu la mișto, să dai impresia că ai alergat. Nu! Trebuie să iei mingea, cu riscul de a lua cartonaș galben. Arătați suporterilor că vă dăruiți steagului românesc. Dacă pe lângă dăruire mai fac și un joc bun, ar fi perfect. Dacă facem și un rezultat pozitiv, e și mai bine”, a declarat Ioan Becali la „Giovanni Show”.