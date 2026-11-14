România – Polonia, LIVE VIDEO, în Liga Națiunilor. Cine transmite partida la TV

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Naționala României primește vizita Poloniei sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în etapa a 5-a din Liga Națiunilor. „Tricolorii” pregătiți de Gică Hagi caută prima victorie și primele puncte în actuala campanie, după patru înfrângeri consecutive. Mai mult, România are de luat o revanșă în fața polonezilor, după umilința suferită la Varșovia, acolo unde a pierdut cu un neverosimil 0-6. România – Polonia va putea fi urmărit în direct și în exclusivitate pe Antena 1.

România – Polonia, etapa 5, Liga Națiunilor 2026-2027

Ultimele două clasate din Grupa 4 – Liga B se întâlnesc sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București. Cele două naționale vin după două meciuri în care au fost surclasate. Leșii au pierdut cu scorul de 0-1, la Zenica, cu o națională a Bosniei care a evoluat din nou foarte bine.

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De cealaltă parte, România lui Gică Hagi și-a continuat „Tricolorii” au ajuns la patru eșecuri din tot atâtea partide. Ultimul eșec a fost suferit pe teren propriu, în fața Suediei, scor 0-1. Înaintea înfrângerii cu nordicii, naționala României a mai pierdut și în tur, scor 1-2, dar și duelurile cu Bosnia & Herțegovina (2-4) și Polonia (0-6). Așadar, viitorul „tricolorilor” sună foarte îngrijorător.

Clasament grupă România în Liga Națiunilor, după 4 etape

Naționala lui Hagi traversează o campanie dezastruoasă în Nations League, fiind ultima în Grupa B4, fără niciun punct acumulat după primele patru etape. „Tricolorii” au patru înfrângeri consecutive și un golaveraj dezastruos, 3-13. Suedia conduce clasamentul, cu 10 puncte, urmată de Bosnia & Herțegovina, cu 8 puncte. Polonia ocupă poziția a treia, cu 4 puncte, și vine la București după victoria categorică din tur, scor 6-0.

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Suedia – 10 puncte (7-3) Bosnia & Herțegovina – 8 puncte (6-3) Polonia – 4 puncte (7-4) România – 0 puncte (3-13)

Program meciuri România Liga Națiunilor 2026-2027

După duelul de pe Arena Națională, pentru România urmează ultimul meci din grupă. E vorba de deplasarea de la Zenica, acolo unde o va înfrunta pe Bosnia & Herțegovina. Atât în duelul cu leșii, cât și în cel cu bosniacii, „tricolorii” pleacă tot cu șansa a doua. La ultima deplasare în Bosnia, România a pierdut cu scorul de 1-3 și a ratat șansa calificării la Campionatul Mondial din 2026.

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Iată programul & rezultatele celor 6 partide:

Suedia – România: 2-1

România – Bosnia & Herțegovina: 2-4

Polonia – România: 6-0

România – Suedia: 0-1

România – Polonia: sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45

Bosnia & Herțegovina – România: marți, 17 noiembrie, ora 21:45

Cote pariuri România – Polonia

Cum era de așteptat, după cele patru eșecuri din Grupa B4, mai ales , România pleacă clar cu șansa a doua și în returul cu leșii. Lewandowski & co. au cotă de 1,80 – 1,85 pentru a se impune pe Arena Națională, pe când românii au 3,70 – 4,00. Un pariu de încercat la acest meci este „ambele marchează (GG)” la cotă de 1,70.

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Live Blog: Urmărește în timp real România – Polonia, Liga Națiunilor 2026-2027

Meciul în care Gică Hagi caută să spargă gheața într-un meci de Liga Națiunilor și să obțină punct sau puncte va fi acoperit de reporterii FANATIK și pe site-ul . În acest LIVE BLOG primiți informații în timp real, de la fața locului, despre tot ceea ce se întâmplă înainte, în timpul și după partida de la Arena Națională. Faze, momente tari, declarații ale protagoniștilor și tot ceea ce contează pentru fani va fi aici.