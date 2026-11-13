România – Polonia, meci cu o miză uriașă pentru EURO 2028! Ce se poate decide la București

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România și Polonia se întâlnesc sâmbătă, 14 noiembrie, la București, într-un meci care poate avea consecințe importante pentru preliminariile EURO 2028. În timp ce „tricolorii” caută revanșa după umilința de la Varșovia, polonezii luptă pentru un obiectiv mult mai important: clasarea în urna a doua la tragerea la sorți.

România caută revanșa după umilința de la Varșovia

Naționala României traversează o perioadă de coșmar sub comanda lui Gică Hagi. „Tricolorii” au pierdut toate cele patru partide disputate în actuala ediție a Ligii Națiunilor și ocupă ultimul loc în grupă, fără niciun punct. Cu două etape înainte de final, România nu mai poate spera la promovarea în Liga A, iar principalul obiectiv a devenit evitarea retrogradării în Liga C.

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Partida cu Polonia reprezintă și o șansă de revanșă pentru elevii lui Gică Hagi. În tur, România a suferit o înfrângere categorică la Varșovia, scor 0-6, una dintre cele mai dure din istoria primei reprezentative. Gică Hagi speră ca, în fața propriilor suporteri, elevii săi să aibă o prestație mult mai bună și să obțină primele puncte din actuala ediție a Ligii Națiunilor.

De ce este atât de importantă victoria cu România pentru Polonia

Polonia are nevoie disperată de puncte în ultimele două etape ale . Naționala pregătită de Jan Urban ocupă locul al treilea în grupa B4, cu patru puncte, în spatele Suediei, care a acumulat zece puncte, și a Bosniei și Herțegovinei, cu opt. Polonezii mai au de disputat partidele cu România, în deplasare, și Suedia, pe teren propriu, iar obiectivul este să încheie grupa pe poziția secundă.

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Miza este legată direct de tragerea la sorți pentru . Potrivit sistemului de repartizare aprobat de UEFA, ocuparea locului secund în grupa din Liga B le-ar permite polonezilor să ajungă în urna a doua. În schimb, o clasare pe locul al treilea i-ar trimite în urna a treia, unde ar risca să întâlnească adversari mai puternici în drumul spre turneul final. Conform estimărilor publicate de presa poloneză, șansele echipei lui Jan Urban de a prinde urna a doua sunt de numai 6,2%.

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Calcule complicate pentru Polonia! Ce trebuie să se întâmple pentru a ajunge în urna a doua

Situația este complicată, dar nu imposibilă pentru reprezentativa lui Jan Urban. Polonia are patru puncte și poate ajunge la maximum zece, în cazul în care câștigă atât la București, cât și în ultima etapă, împotriva Suediei. Cele două victorii sunt obligatorii pentru a mai spera la locul secund. În plus, polonezii depind de rezultatele Bosniei și Herțegovinei, care are un avans de patru puncte și avantajul rezultatelor directe, după 0-0 și 1-0.

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Există însă și un scenariu în care Polonia ar putea depăși Suedia. Scandinavii au zece puncte și au câștigat prima confruntare directă cu 3-1. Dacă pierd ambele partide rămase, inclusiv returul cu Polonia, cele două naționale ar termina la egalitate de puncte. În acest caz, echipa lui Jan Urban ar avea nevoie de o victorie la cel puțin două goluri diferență împotriva suedezilor, pentru a putea trece în fața lor la criteriile de departajare.

Toate scenariile prin care Polonia poate termina pe locul secund în Liga Națiunilor

Polonia are trei variante prin care poate încheia grupa pe poziția secundă, dar toate presupun victorii împotriva României și Suediei. Cel mai accesibil scenariu din punctul de vedere al calculelor este ca Suedia să învingă Bosnia și Herțegovina, iar bosniacii să nu câștige în ultima etapă, pe teren propriu, împotriva României. În această situație, Polonia ar acumula zece puncte și ar depăși Bosnia, care ar rămâne cu cel mult nouă.

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O altă variantă presupune ca Suedia și Bosnia să remizeze, iar România să câștige ultimul meci, în deplasare, împotriva bosniacilor. Există și posibilitatea ca Bosnia să învingă Suedia, dar, în acest caz, polonezii ar trebui să câștige la cel puțin două goluri diferență confruntarea directă cu suedezii.