România – Puerto Rico 43-20. „Tricolorele” au dominat autoritar partida. Video

Min. 5: 2-2 . Deocamdată, partida stă, surprinzător, sub semnul echilibrului.

Meciul România – Puerto Rico are loc sâmbătă, 11 decembrie, cu începere de la ora 16:30, în cadrul celei de-a doua etape a fazei a doua pe grupe de la turneul final al CM de handbal feminin ce are loc în Spania în perioada 1-19 decembrie. România are în prezent două puncte, urmare a faptului că a intrat în această a doua fază cu victoria obţinută în faţa Kazahstanului.

Unde se joacă meciul România – Puerto Rico

Întâlnirea România – Puerto Rico se desfăşoară sâmbătă, 11 decembrie, de la ora 16:30, în deja binecunoscuta sală Pavello Ciutat de Castello unde tricolorele au disputat toate partidele de la acest turneu final de CM şi au beneficiat de un aport uriaş din partea fanilor români prezenţi în număr mare meci de meci.

Aceasta pentru că ne aflăm în zona cu un număr foarte ridicat de români stabiliţi sau care muncesc în Spania, româna devenind practic a doua limbă vorbită, după cea a ţării gazdă. Normal că toţi suporterii care vor fi în tribune trebuie mai întâi să treacă proba certificatului COVID la intrarea în sală.

ADVERTISEMENT

Cine transmite partida România – Puerto Rico

Partida România – Puerto Rico se joacă sâmbătă, 11 decembrie, de la ora 16:30, în sala Pavello Ciutat de Castello, în etapa a doua din a doua fază a grupelor turneului final al CM de handbal feminin şi este transmisă pe micile ecrane pe posturile Digi Sport, Telekom Sport şi Look TV. O mai puteţi urmări şi pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Acesta este al treilea şi ultimul meci din categoria partidelor extrem de facile pentru fetele selecţionerului Adi Vasile după cele câştigate la scoruri concludente în prima fază pe grupe în faţa Iran-ului şi a Kazahstan-ului. Este o situaţie neplăcută pentru handbalul feminin românesc să obţină la un turneu final de CM victorii doar cu naţionalele din ţările lumii a treia din acest sport.

ADVERTISEMENT

Ce jucătoare lipsesc din confruntarea România -.Puerto Rico

La noi marile absenţe nu înseamnă jucătoare accidentate, care nu au putut efectua deplasarea în Spania din acest motiv. Vorbim despre un trio de supervalori absent din propria decizie, care a trebuit să fie respectată, respectiv Cristina Neagu, Eliza Buceschi şi portarul Denisa Dedu.

O singură jucătoare a suferit o accidentare serioasă în timpul desfăşurării turneului final, chiar în primul meci, cu Iran, la puţinew momente după ce reuşise să înscrie primul ei gol la echipa naţională. de la Baia Mare, cu o ruptură de ligamente, absenţă minim şase luni.

ADVERTISEMENT

Meciul cu Olanda dătător de speranţe

La acest turneu final România a jucat până acum patru partide şi mai are două, după care vom trage linia şi vom vedea unde ne-am clasat în absenţa celor trei vedete amintite mai sus. Am învins doar echipele din lumea a treia, am pierdut clar în faţa Norvegiei şi apoi în faţa Olandei, dar acest ultim joc este dătător de mari speranţe.

Pentru că fetele pregătite de Adi Vasile la un singur gol, ratând în final şansa unui superbe remize cu un adversar situat mult peste noi în lume la acest moment. De aici ar trebui să plece eforturile pe mai departe pentru alcătuirea unei noi naţionale puternice.

ADVERTISEMENT

Cote la pariuri pentru jocul România – Puerto Rico

România a mai avut deja până acum două meciuri la acest turneu final la care nu i s-a acordat cotă la victorie, cu Iran şi Kazahstan, datorită uriaşului deficit de valoarea dintre cele două reprezentative. Acesta este al treilea, pentru o bombă care să explodeze din partea jucătoarele din America Centrală cota fiind uluitoare, 50, oo, la fel şi pentru egal. Iar şansă dublă X2 are cotă 35.00.

Atât de mare este distanţa din punctul de vedere al bookmakerilor încât handicapul la care ar trebui să câştige România pentru a primi cota de 1,85 este de 26 de goluri. Iarv pentru un număr de peste 52,5 goluri în meci avem o cotă de 1,50.