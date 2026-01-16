România – Portugalia, LIVE VIDEO la Euro 2026 handbal masculin. Cine transmite debutul „tricolorilor

ADVERTISEMENT

România și Portugalia se întâlnesc în primul meci al grupei B, în primul lor meci de la turneul final Euro 2026 la handbal masculin. Selecționata pregătită de George Buricea va întâlni apoi Danemarca și Macedonia de Nord.

România – Portugalia, live video la Europeanul de Handbal 2026

România debutează la Campionatul European de Handbal 2026 contra Portugaliei vineri, 16 ianuarie, de la ora 19:00. Partida se joacă la Herning, în Danemarca. Jyske Bank Boxen, sala care va găzdui jocul, are o capacitate de 15.000 de locuri, cea mai mare de la acest turneu final.

ADVERTISEMENT

În pregătirea turneului final, România a disputat 3 partide amicale. A pierdut 34-35 cu Italia și apoi, de două ori, 23-33 și 34-40 în fața Ungariei. Ultimul joc s-a disputat cu porțile închise, astfel că ambele echipe au putut să facă reglaje fine în vederea Euro 2026.

De partea cealaltă, Portugalia a remizat cu Egipt (31-31), dar a câștigat cu Iran (41-20) și Spania (34-31).

ADVERTISEMENT

Ce a spus antrenorul George Buricea

Înainte de a decola spre Danemarca, selecționerul George Buricea a prefațat meciul cu Portugalia pentru . „Cu Portugalia va fi un meci tare interesant, un meci foarte tare. Ei sunt locul 4 mondial. Dar eu zic că va fi foarte interesant de ambele părți”, a spus antrenorul.

ADVERTISEMENT

Obiectivul său la acest turneu final ar fi să intre în grupele principale. „Ar fi ceva extraordinar!”. Însă, conștient de calitatea adversarilor, selecționerul și-a setat și un obiectiv secundar. „Să batem Macedonia și să intrăm în prima urnă valorică la tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial”, a declarat George Buricea pentru sursa citată.

Cine arbitrează România – Portugalia și ce brigadă a fost delegată

Primul meci al României la Euro 2026, contra Portugaliei, va fi arbitrat de o brigadă din Suedia. Kurtagic Mirza și Wetterwik Mattias formează cuplul de arbitri care va conduce jocul.

ADVERTISEMENT

Programul României la Campionatul European 2026

România face parte din grupa B preliminară, împreună cu Portugalia, Danemarca și Macedonia de Nord. Danemarca, țară-gazdă a turneului, este campioană mondială a ultimelor patru ediții, campioană olimpică en-titre și vicecampioană europeană la ediția precedentă.

Programul complet al României la Euro este următorul:

ROMÂNIA – Portugalia (16 ianuarie, ora 19:00)

ROMÂNIA – Danemarca (18 ianuarie, ora 21:30

ROMÂNIA – Macedonia de Nord (20 ianuarie, ora 19:00)

Lotul României la Euro 2026 de handbal masculin

Portari: Ionuț Iancu (Dinamo), Mihai Popescu (Potaissa Turda)

Ionuț Iancu (Dinamo), Mihai Popescu (Potaissa Turda) Extreme dreapta: Sorin Grigore (CSU Suceava), Ionuț Nistor (Dinamo)

Sorin Grigore (CSU Suceava), Ionuț Nistor (Dinamo) Interi dreapta: Ionuț Stănescu (Wybrzeze Gdansk), Cristian Ghiță (Potaissa Turda)

Ionuț Stănescu (Wybrzeze Gdansk), Cristian Ghiță (Potaissa Turda) Coordonatori: Daniel Stanciuc (Dinamo), Ștefan Cumpănici (Minaur Baia Mare)

Daniel Stanciuc (Dinamo), Ștefan Cumpănici (Minaur Baia Mare) Interi stânga: Tudor Botea (Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (Dinamo), Robert Militaru (Dinamo), Răzvan Trif (Poli Timișoara), Dan Racoțea (Górnik Zabrze)

Tudor Botea (Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (Dinamo), Robert Militaru (Dinamo), Răzvan Trif (Poli Timișoara), Dan Racoțea (Górnik Zabrze) Extreme stânga: Alexandru Andrei (Poli Timișoara), Denis Vereș (Potaissa Turda)

Alexandru Andrei (Poli Timișoara), Denis Vereș (Potaissa Turda) Pivoți: Călin Dedu (Dinamo), Robert Nagy (Minaur Baia Mare), Andras Szasz (Poli Timișoara)

Istoricul meciurilor România – Portugalia. Statistica oficială

În perioada recentă, România și Portugalia au disputat patru partide oficiale directe. De fiecare dată, s-au întâlnit în preliminariile pentru Campionatul European. În campania 2018-2019, lusitanii s-au impus tur-retur, 21-13 acasă și 24-19 în deplasare.

Interesant e că „tricolorii” s-au calificat la Euro 2026 tocmai datorită unui meci contra Portugaliei. După ce a pierdut în deplasare cu 30-37, Grație acestui rezultat, chiar dacă a pierdut în runda finală la limită cu Polonia, selecționata condusă de George Buricea a terminat grupa pe locul 3, fiind cel mai bun loc 3, și astfel a mers la turneul final.

Cine transmite la TV meciul România – Portugalia

Trustul PRO a cumpărat drepturile de transmisie pentru Campionatul European de Handbal 2026 din Danemarca, Norvegia și Suedia. Din păcate pentru publicul larg, PRO TV a ales să nu difuzeze meciul România – Portugalia pe niciunul dintre posturile sale de televiziune.

Astfel, partida din Danemarca se poate vedea exclusiv online, pe platforma de streaming VOYO.

Cote pariuri România – Portugalia la CE 2026

Bookmakerii merg pe mâna Portugaliei în acest meci cu România. Nici nu e de mirare, ținând cont de rezultatele lusitanilor la ultimul Mondial, când au luat locul 3. Tocmai de aceea, victoria ibericilor este cotată la 1,02. În antiteză, România a primit cotă 22,00, iar remiza 27,00.

Un pariu care merită încercat este „România handicap +9,5” la cotă 1,62.

Live: Urmărește în timp real România – Portugalia, live text pe FANATIK

FANATIK îți aduce toate informațiile despre România – Portugalia. Rămâi pe FANATIK pentru a urmări evoluția scorului, statistici interesante și declarațiile de final ale „tricolorilor”. De asemenea, pe site-ul nostru ai un , cu toate detaliile necesare.