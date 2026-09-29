România, prestații excelente la Olimpiada de Șah. Pe ce locuri au terminat tricolorii

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Olimpiada de Șah de la Samarkand a fost câștigată de gazdele Uzbekistan, la open, și China la feminin. A fost un eveniment grandios, la care au luat startul nu mai puțin de 1884 sportivi (975 la open și 909 la feminin) și un total de 197 de echipe la open și 183 la feminin. Cu mențiunea că Uzbekistan, gazda, a avut posibilitatea să înscrie câte trei echipe în fiecare dintre cele două secțiuni.

România, prestații excelente la Olimpiada de Șah. Locul 17 atât la categoria open, cât și la feminin

În aceste condiții, . Echipa care a participat la secțiunea Open, condusă de căpitanul Ivan Sokolov, a fost formată din , Constantin Lupulescu, David Gavrilescu, Filip Magold și Mircea Pârligras. Cel din urmă i-a luat locul lui Felix Ilinca, indisponibilitate de ultim moment, din cauza unor probleme medicale.

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Echipa de feminin, condusă de căpitanul Szabo Gergely, le-a avut în componență pe Irina Bulmaga, Luminița Cosma, Miruna Lehaci, Andreea Cosman și Jemal Ovezdurdyyeva. Întreaga delegație a fost condusă de Alin Câmpeanu, membru în conducerea FRȘah și președinte al clubului Vados Arad.

La secțiunea open, România a terminat pe locul 17 cu un total de 15 puncte. Au fost 5 victorii, 5 egaluri și o singură înfrângere. Uzbekistan, India, Germania, SUA, Azerbaidjan, Armenia, Ungaria, China, Franța, Spania, Ucraina, Anglia, Turcia, Polonia, Iran și Olanda au terminat, în această ordine, în fața României la secțiunea Open. Iată ce rezultate au înregistrat tricolorii.

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Rezultatele obținute de România la Olimpiada de Șah de la Samarkand

4-0 versus Namibia

4-0 versus Costa Rica

4-0 versus Madagascar

2-2 versus Franța

2-2 versus Azerbaidjan

2-2 versus Ungaria

2-2 versus Belarus

2-2 versus Portugalia

2,5-1,5 versus Slovacia

1,5-2,5 versus Olanda

2,5-1,5 versus Lituania

La feminin, România a terminat pe locul 17, cu un total de 15 puncte. Au fost 7 victorii, 1 egal și 3 înfrângeri. China, Kazahstan, India, SUA, Polonia, Armenia, Mongolia, Georgia, Vietnam, Slovenia, Turcia, Franța, Uzbekistan, Bulgaria, Anglia, Azerbaidjan au terminat, în această ordine, în fața României. Iată rezultatele „tricolorelor”.

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4-0 versus Puerto Rico

4-0 versus Monaco

4-0 versus Kenya

0,5-3,5 versus Bulgaria

3,5-o,5 versus Belgia

1,5-2,5 versus Germania

3-1 versus Bosnia și Herțegovina

2-2 versus Filipine

3,5-0,5 versus Australia

3-1 versus Olanda

1-3 versus SUA

Următoarea ediție a Olimpiadei de Șah se joacă în Emirate, la Abu Dhabi, în 2028

La secțiunea Open, Uzbekistan a reușit să se impună și la ediția din 2022, care a avut loc în India, la Chennai. În urmă cu doi ani, la Budapesta, India reușea să se impună în secțiunea Open. China nu mai câștigase la feminin din 2018, când se impunea la Batumi, în Georgia, A 47-a ediție a Olimpiadei de Șah va avea loc în 2028, la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.