România, prima medalie de aur la Campionatele Europene de natație! Cătălin Preda a devenit campion european la Paris 2026

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Sâmbătă după-amiază, România a fost reprezentată în proba de sărituri de la mare înălțime de Constantin Popovici și Cătălin Preda. După primele două sărituri, cei doi ocupau locurile 3 și 4, iar după următoarele două sărituri România a câștigat prima medalie de aur!

Cătălin Preda a câștigat aurul european la Paris!

Ultimele două sărituri i-au adus lui Cătălin Preda medalia de aur, în timp ce pe Constantin Popovici l-au coborât, din păcate, tocmai pe locul al 7-lea, după ce a ratat ultima săritură. Preda a ales o săritură cu grad înalt de dificultate în manșa a 4-a, care, după ce a fost executată ca la carte, l-a propulsat până pe prima poziție.

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Dificultatea ultimei sale sărituri a fost de 5,2 și i-a adus un total de 411,60 puncte, la o diferență mare de locul 2, ocupat de Andrea Barnaba (Italia), cu 386 de puncte. Bronzul european a fost câștigat de Gary Hunt, cu 382,5 puncte. Constantin Popovici a obținut doar 325,40 de puncte, care l-au clasat pe poziția a 7-a.

Când încep probele de 100 m și 200 m liber, la care va participa și David Popovici

cu întrecerile de înot artistic și săriturile în apă. De luni, 10 august, atenția se va îndrepta spre Paris Aquatics Centre, unde vor avea loc probele de înot, la care vor participa numeroase vedete ale natației mondiale, inclusiv David Popovici.

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„Rechinul” României a câștigat medaliile de aur de la probele de 100 m și 200 de m liber la ultimele două ediții ale Campionatelor Europene, de la Roma și Belgrad, iar odată cu competiția de la Paris poate deveni primul înotător ce reușește să câștige „dubla de aur” la trei ediții consecutive. iar finala va avea loc pe 12 august, în timp ce proba de 200 m liber va începe pe 13 august, iar finala va avea loc în aceeași zi.