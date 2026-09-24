Sport

Primire specială pentru România în Suedia! Ce s-a întâmplat la sosirea „tricolorilor” la hotel

România a ajuns în Suedia pentru debutul în Nations League. „Tricolorii” lui Gică Hagi au fost așteptați de fani la hotelul din Solna. Câți oameni au fost prezenți.
Cristi Coste, Tibi Cocora
24.09.2026 | 22:17
Primire speciala pentru Romania in Suedia Ce sa intamplat la sosirea tricolorilor la hotel
CORESPONDENȚĂ DIN SUEDIA
România a ajuns în Suedia cu întârziere! Cine i-a așteptat pe „tricolori” în fața hotelului. Foto: FANATIK
ADVERTISEMENT

România a ajuns în Suedia pentru primul meci din noua ediție de Nations League. „Tricolorii” lui Gică Hagi au fost întâmpinați de o mână de suporteri în fața hotelului. Jucătorii au stat la poze și le-au oferit autografe fanilor.

România a ajuns în Suedia cu întârziere! Cine i-a așteptat pe „tricolori” în fața hotelului

Naționala României a ajuns la hotelul din Solna în jurul orei 21.30, ora României, adică aproximativ 20:30 în Suedia. „Tricolorii” au ajuns mai târziu decât era stabilit inițial, după problemele întâmpinate la plecare. Zborul era programat să decoleze la ora 17:30, însă avionul a plecat cu aproximativ 45 de minute întârziere. Delegația s-a cazat la Hotel Hagastrand, acolo unde România a stat și la precedenta deplasare în Suedia, din 2019.

ADVERTISEMENT

Oboseala drumului nu i-a împiedicat pe jucători să se oprească pentru suporterii veniți să-i întâmpine. Aproximativ 15 români i-au așteptat pe „tricolori” la sosirea la hotel și au creat o atmosferă specială cu o zi înaintea duelului cu Suedia. Fotbaliștii au răspuns gestului fanilor, au stat la fotografii și au oferit autografe înainte de a intra în hotel.

România a ajuns în Suedia cu întârziere! Cine i-a așteptat pe „tricolori” în fața hotelului. Foto: FANATIK
România a ajuns în Suedia cu întârziere! Cine i-a așteptat pe „tricolori” în fața hotelului. Foto: FANATIK

România va avea parte de o susținere importantă și din tribune la duelul cu Suedia. Aproximativ 1.200 de suporteri români sunt așteptați să fie alături de „tricolori” la debutul lui Gică Hagi într-o competiție oficială pe banca echipei naționale, după cum FANATIK a aflat în exclusivitate.

ADVERTISEMENT
Misterul morții nepoatei lui Hitler, după 95 de ani. Documente noi sugerează o...
Digi24.ro
Misterul morții nepoatei lui Hitler, după 95 de ani. Documente noi sugerează o posibilă mușamalizare

Program de foc pentru România în Nations League

România debutează în noua ediție din Nations League cu un meci dificil în deplasare, împotriva Suediei. Partida se joacă vineri, 25 septembrie, la Solna. Naționala noastră face parte din Grupa B, alături de Suedia, Bosnia și Herțegovina și Polonia. Programul este unul extrem de aglomerat, cu patru partide într-un interval de numai 11 zile.

ADVERTISEMENT
32.000.000 de euro! Ignorat de statul român, David Popovici a răbufnit
Digisport.ro
32.000.000 de euro! Ignorat de statul român, David Popovici a răbufnit

După duelul din Suedia, „tricolorii” vor reveni rapid în țară. România va întâlni Bosnia și Herțegovina pe 28 septembrie, la București, într-un meci care se va disputa fără spectatori. Va urma deplasarea din Polonia, programată pe 2 octombrie, iar această serie se va încheia pe 5 octombrie, când România va primi vizita Suediei la București.

ADVERTISEMENT
Răzvan Marin, declarație războinică înainte de Suedia – România: „Am venit să câștigăm”....
Fanatik
Răzvan Marin, declarație războinică înainte de Suedia – România: „Am venit să câștigăm”. Cum se poate obține victoria și cât de important este Gică Hagi
Câți suporteri va avea România pe stadion la meciul cu Suedia. Un număr...
Fanatik
Câți suporteri va avea România pe stadion la meciul cu Suedia. Un număr mare de bilete a fost returnat. Exclusiv
România în Liga Națiunilor LIVE BLOG. Apariție surpriză la sosirea naționalei în Suedia!...
Fanatik
România în Liga Națiunilor LIVE BLOG. Apariție surpriză la sosirea naționalei în Suedia! Cine l-a așteptat pe Răzvan Burleanu în fața hotelului. Video
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Motivul incredibil pentru care Dinamo l-a ratat pe Florinel Coman! Cine s-a opus...
iamsport.ro
Motivul incredibil pentru care Dinamo l-a ratat pe Florinel Coman! Cine s-a opus mutării
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!