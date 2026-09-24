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România a ajuns în Suedia pentru primul meci din noua ediție de Nations League. „Tricolorii” lui Gică Hagi au fost întâmpinați de o mână de suporteri în fața hotelului. Jucătorii au stat la poze și le-au oferit autografe fanilor.

România a ajuns în Suedia cu întârziere! Cine i-a așteptat pe „tricolori” în fața hotelului

Naționala României a ajuns la hotelul din Solna în jurul orei 21.30, ora României, adică aproximativ 20:30 în Suedia. „Tricolorii” au ajuns mai târziu decât era stabilit inițial, după problemele întâmpinate la plecare. Zborul era programat să decoleze la ora 17:30, însă Delegația s-a cazat la Hotel Hagastrand, acolo unde România a stat și la precedenta deplasare în Suedia, din 2019.

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Oboseala drumului nu i-a împiedicat pe jucători să se oprească pentru suporterii veniți să-i întâmpine. Aproximativ 15 români i-au așteptat pe „tricolori” la sosirea la hotel și au creat o atmosferă specială cu o zi înaintea duelului cu Suedia. Fotbaliștii au răspuns gestului fanilor, au stat la fotografii și au oferit autografe înainte de a intra în hotel.

Aproximativ 1.200 de suporteri români sunt așteptați să fie alături de „tricolori” la debutul lui Gică Hagi într-o competiție oficială pe banca echipei naționale, după cum FANATIK a aflat în exclusivitate.

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Program de foc pentru România în Nations League

România debutează în noua ediție din Nations League cu un meci dificil în deplasare, împotriva Suediei. Partida se joacă vineri, 25 septembrie, la Solna. Naționala noastră face parte din Grupa B, alături de Suedia, Bosnia și Herțegovina și Polonia. Programul este unul extrem de aglomerat, cu patru partide într-un interval de numai 11 zile.

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După duelul din Suedia, „tricolorii” vor reveni rapid în țară. România va întâlni Bosnia și Herțegovina pe 28 septembrie, la București, într-un meci care se va disputa fără spectatori. Va urma deplasarea din Polonia, programată pe 2 octombrie, iar această serie se va încheia pe 5 octombrie, când România va primi vizita Suediei la București.