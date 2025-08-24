Sport

România, primire uluitoare la Jocurile Olimpice de la Los Angeles: “100.000 de oameni s-au ridicat în picioare şi au aplaudat”

Delegația României a avut parte de o primire uluitoare la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Care a fost motivul pentru care americanii au aplaudat sportivii români.
Daniel Işvanca
24.08.2025 | 15:35
Romania primire uluitoare la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 100000 de oameni sau ridicat in picioare si au aplaudat
România, primire fabuloasă la Jocurile Olimpice din 1984

Ajunsă la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, delegația României a fost aplaudată la scenă deschisă de publicul american. România a terminat atunci pe locul doi în clasamentul medaliilor, cu un total de 53.

Andrei Vochin: „100.000 de oameni s-au ridicat în picioare”

Pentru lecția dată Rusiei, delegația României a avut parte de o primire specială în cadrul Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, acolo unde publicul american a avut un comportament exemplar față de „tricolori”.

Românii au fost aplaudați la scenă deschisă de peste 100.000 de oameni. În cadrul emisiunii ”Oldies But Goldies”, Andrei Vochin și-a amintit de felul în care erau îmbrăcați sportivii români.

La acea competiție, România a încheiat pe locul doi în clasamentul medaliilor, având 20 de medalii de aur, 17 de argint și nu mai puțin de 16 de bronz.

„Unul dintre pilonii pe care muncea era sportul, pentru că sportul era motiv de propagandă. El (n. r. Ceaușescu) vine de la Moscova, anunță că noi plecăm la olimpiadă, modul în care a fost primită România în Statele Unite a fost uluitor. 

În momentul în care România a intrat pe stadion la Los Angeles, cu Ion Corneliu, era purtător de drapel cel care era campion olimpic la tir. 100.000 de oameni s-au ridicat în picioare, în mare parte americani și au aplaudat”.

Andrei Vochin: „A fost cea mai mare delegație de securitate pe care a avut-o România vreodată”

„Nicio altă delegație, cu excepția delegației americane, nu a fost întâmpinată cu o asemenea simpatie, pentru că îi sfidasem pe ruși. Am revăzut niște imagini color filmate, mă aveam niște costume superbe. 

Erau superbe, nu știu dacă am mai avut vreodată o costumație mai frumoasă decât aceea. Designerii noștri, pentru că noi în industria ușoară eram buni. Nu sunt eu arbitru al eleganței, dar mi-au plăcut.

A fost o fericire. Nadia a fost în tribună, se lăsase, era antrenoare. Nadia a avut cel puțin doi ofițeri de securitate pe urmele ei. Le era foarte teamă ca Nadia să nu plece. Nadia era numărul 1, chiar dacă nu mai era în activitate.

A fost cea mai mare delegație de securitate pe care a avut-o România vreodată. Din 250 de oameni, vreo 80 erau securiști și informatori”, a povestit Andrei Vochin, în cadrul emisiunii ”Oldies But Goldies”.

Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
