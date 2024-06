România, primul duel câştigat cu Belgia la EURO 2024! Ce mişcare strategică a reuşit FRF în Germania

Naţionala României pregăteşte duelul cu Belgia de la EURO 2024 la Wurzburg, însă lucrurile ar fi putut să stea cu totul altfel dacă FRF nu ar fi reuşit să se organizeze din timp. Tricolorii au reuşit să obţină o primă victorie în faţa adversarilor de sâmbătă încă de la tragerea la sorţi.

Cum a reuşit România să câştige primul duel cu Belgia de la EURO 2024

Federaţia Română de Fotbal a pregătit EURO 2024 încă dinaintea finalului preliminariilor, iar acum culege meritele pentru modul cum s-a organizat. Mai exact, Cătălin Gheorghiu, team managerul naţionalei României, şi Edi Iordănescu au vizitat câteva dintre bazele puse la dispoziţie de Germania pentru turneul final şi au ales Wurzburg.

Acelaşi loc s-a aflat şi pe lista Federaţiei Belgiene de Fotbal, doar că adversarii noştri s-au mişcat mai încet. Astfel, şi s-au antrenat pe , stadionul lui Wurzburger Kickers, în timp ce belgienii au ajuns în Ludwigsburg.

culisele luptei România – Belgia pentru Wurzburg. Pierzătoare în acest duel, Federaţia Belgiană de Fotbal a fost nevoită să plătească 800.000 de euro în plus pentru a avea aceleaşi condiţii ca în hotelul şi baza de pregătire a tricolorilor.

“A aplicat şi la UEFA este principiul primul venit, primul servit. Noi am ştiut chestia asta din 2016, am aplicat foarte repede, încă dinainte să fim calificaţi. Foarte mulţi s-au dus abia după calificare. Ceea ce ne-a surprins a fost la Belgia, cu care am căzut în grupă. Au ales şi ei Wurzburg, acolo unde vom sta noi, la Melchior Park, numai că au fost pe locul doi. Când s-a tras la sorţi, s-a spus că România e locul 1 în această bază.

Iar Belgia e locul 2. Am aplicat aici, Edi a fost la tragerea la sorţi, era în legătură cu Cătălin şi echipa lui. Au plecat imediat după tragerea la sorţi şi a rămas asta. Consecinţa care a fost. Belgia a trebuit să îşi găsească o altă bază, unde nu existau condiţiile de aici. Ca să îşi facă aceleaşi condiţii de aici, au trebuit să scoată din buzunar 800.000 de euro”, a dezvăluit Andrei Vochin la Hai la EURO.

Cerinţele belgienilor pentru hotelul din Ludwigsburg

Federaţia Belgiană de Fotbal s-a asigurat că jucătorii lui Domenico Tedesco vor avea cele mai bune condiţii la hotelul din Ludwisburg, iar cerinţele nu au fost deloc puţine. Belgienii au cerut montarea unei piscine de 10 metri lungime şi 3 metri lăţime în curtea Schlosshotel Monrepos pentru jucători.

În plus, toate cele 70 de camere din hotel au suferit modificări drastice. Au fost montate noi aparate de aer condiţionat, perdele opace şi televizoare mai mari decât cele deja existente. “A fost important ca televizoarele să fie mai mari. Ştim că jucătorii se mai joacă pe PlayStation şi petrec mult timp în camerele lor”, spunea Felix Sommerrock, directorul Schlosshotel Monrepos.

Modificări au fost aduse şi în sala de mese a hotelului. Fotbaliştii naţionalei Belgiei au cerut ca mesele pătrate să fie înlocuite cu mese rotunde, iar nemţii s-au pus pe treabă imediat. Toate aceste doleanţe ale belgienilor au făcut ca nota de plată să crească la final la 800.000 de euro.

România şi Belgia se vor duela sâmbătă, de la ora 22:00, la Koln în etapa a 2-a din Grupa F de la EURO 2024. Tricolorii vin cu un moral foarte bun, după 3-0 cu Ucraina, în timp ce selecţionata lui Domenico Tedesco a început turneul cu stângul, după 0-1 cu Slovacia.

