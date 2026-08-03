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În urmă cu o săptămână, . Preşedintele FIFA a anunţat planul de a vinde până la 20% din acţiunile Cupei Mondiale investitorilor privaţi pentru a spori veniturile forului, iar aceste venituri ar urma să fie distribuite federaţiilor naţionale printr-un fond special.

România, doar una dintre cele cinci ţări UEFA care nu au trimis scrisoare de susţinere pentru Infantino

Decizia a creat un adevărat război, UEFA având un comunicat dur prin care condamnă această intenţie. Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a răspuns solicitării FANATIK .

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Gianni Infantino a făcut un pas în spate şi a renunţat la iniţiativa de a „vinde” Cupa Mondială, dar totuşi acest scandal ar putea să îl coste la alegerile din luna martie 2027. Înaintea scandalului, doar cinci ţări dintre cele 55 de state membre UEFA nu au trimis scrisoare de susţinere pentru Infantino, pentru un nou mandat la cârma FIFA: Germania, Norvegia, Danemarca, Suedia şi România.

Acum, un val tot mai mare discută retragerea oficială a sprijinului lor pentru Infantino, în încercarea de a-i grăbi demisia din fruntea FIFA. Aceste anunţuri este foarte probabil să vină în perioada imediat următoare. S-a discutat ca asociaţiile membre să-şi retragă sprijinul simultan, dar există şi posibilitatea ca fiecare federaţie să aibă un anunţ oficial separat în acest sens. FIFA trebuie să fie înştiinţată de orice ţară care doreşte să îşi retragă sprijinul.

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România, singura ţară din regiune care a anunţat că votează împotriva lui Blatter în 2015!

Federaţia Română de Fotbal este singura federaţie din Europa Centrală şi de Est care nu a trimis scrisoare de susţinere pentru Infantino. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în urmă cu 11 ani, când România a fost singura ţară din regiune care a anunţat că va vota împotriva lui Sepp Blatter.

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Gianni Infantino este preşedintele FIFA în funcţie din anul 2016. Elveţianul i-a succedat lui Sepp Blatter la şefia forului mondial şi victoria sa de la alegerile din martie 2027 părea o formalitate, care ar fi fost al patrulea mandat. Doar că acest scandal ar putea duce la finalul lui Infantino în fruntea FIFA.

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