România, probleme de lot pentru meciul cu Norvegia. Cine s-a accidentat

Antrenorul secund al echipei naționale de handbal feminin a României, Robert Licu, a dezvăluit că sunt probleme de lot pentru meciul cu Norvegia, ultima din prima fază a grupelor.

Tehnicianul a anunțat că Ana Maria Țicu nu va evolua în partida împotriva nordicelor din cauza unei accidentări suferite la genunchi.

România s-a calificat în grupele principale de la Campionatul European de handbal, după ce s-a impus cu scorul de 28-24 împotriva Poloniei.

Probleme de lot pentru naționala României îanintea partidei cu Norvegia

”În principiu avem o problemă. Ana Maria Țicu are o problemă la genunchi, de aceea am operat și o schimbare. Am avut trei portari pe bancă. Nu știm exact câte jocuri va lipsi Ana. Nu este ceva foarte grav, din păcate nu poate evolua cu Norvegia”, a declarat Robert Licu despre probleme de lot al României pentru meciul cu Norvegia.

”Ar trebui să avem respect pentru Norvegia și ar trebui să ne comportăm ca și cum ne putem ridica la orice nivel. Cel mai mare handicap al nostru a fost lipsa de jocuri de pregătire. Jocul ne arată calitatea și fără aceste jocuri a fost foarte greu să găsim și soluții.

Odată cu începerea turneului, încep să găsim și soluții pentru ceea ce înseamnă fazele jocului și putem concretiza și antrenamentele pe care le-am avut. Absolut în toate compartimentele ne putem îmbunătăți jocul. Din păcate și situația dată de lipsa jucătoarelor. Crina și Laura ar fi contat foarte mult, dar suntem văduviți de chestia asta.

Rezultatele sunt destul de surprinzătoare tocmai din cauza pandemiei. România a avut condiții de desfășurare a pregătirii și a campionatului mai grele față de alte națiuni. Este normal ca jocul altora să arate mai bine. Avem un handicap din această chestiune. Întâlnim adversari puternici, sunt greu de cuantificat. Putem învinge orice adversar”, a mai spus tehnicianul.

Jucătoarea Anca Polocoșer a explicat victoria cu Polonia și ce așteptări are de la întâlnirea cu Norvegia: ”În primul rând, eu nu aveam atât de mari emoții pentru că vom avea un rezultat negativ. Trebuia să demonstrăm și atâta tot. Nu pot să spun că ne sperie. Norvegia joacă același joc de mult timp.

Trebuie să anihilăm atacurile lor foarte rapide. Până la grupele principale mai avem un joc. Suntem mai fericite pentru că am reușit să obținem victoria. Este foarte important pentru o jucătoare tânără să demonstrăm. Lipsa jocurilor de pregătire se vede. Lipsesc jucătoare, nu se știe cine o să joace mâine, cine nu. Virusul ne dă bătăi de cap”.

