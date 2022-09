România rămâne fără medicamente vitale pentru bolnavii de cancer. Distribuitorii preferă să le vândă în Europa, la prețuri mai mari

Paradoxal, toate se scumpesc în România, inclusiv medicamente. Doar că, avertizează farmaciștii, scumpirile sunt la fel de mari și în Europa, astfel că distribuitorii preferă să vândă acolo medicamente la suprapreț.

România rămâne fără medicamente vitale

Pacienții cu boli grave, în special , sunt expuși acestei situații și nu mai găsesc medicamentele vitale de care beneficiau în trecut.

Asociația Farmaciilor Independente anunță că lunar stocurile de medicamente vitale se epuizează, conform . Un motiv pentru această situație o reprezintă majorarea prețurilor la energie și gaze, care crește semnificativ prețul medicamentelor. Un alt motiv e exportul paralel, așa cum anunță specialiștii.

“Motivul este mare parte , produsele fiind exportate de către distribuitori. Au acest drept să exporte către Europa cu prețuri mult mai mari decât în România”, a punctat Mihaela Paraschiv, reprezentantă a Asociației Farmaciilor Independente.

O altă problemă identificată de farmaciști o reprezintă taxa Clawback, introdusă în 2009 ca o măsură menită să protejeze cumpărătorii de criza economică.

”Taxa de clawback impune producătorilor de medicamente – nu distribuitorilor și nici farmaciilor – să returneze statului român o parte din profitul realizat în urma vânzărilor de medicamente compensate care depășesc suma alocată acestora de la Fondul Național de Asigurări”, este menționat pe site-ul CNAS.

Oamenii au ajuns să caute cu disperare medicamente vitale pentru cancer de orice tip, însă acestea sunt de negăsit. Același lucru se întâmplă, mai nou, și cu antitermicele sau siropul de tuse pentru copii.

Medicamentele sunt mai scumpe în multe țări din Uniunea Europeană, astfel că distribuția se mută spre aceste țări, nefiind interesate de profitul minim pe care-l obțin în România.

Economistul Bogdan Glăvan a explicat pentru FANATIK cum afectează aceste scumpiri cetățeanul de rând din România.

”Dacă ne uităm la salariul mediu, al pensia media vedem că cel puțin jumătate din populația României are venituri mici, ea suferă o degradare a puterii de cumpărare foarte mare. Asta pentru că cea mai mare parte a veniturilor sunt cheltuiți pe utilități și pe alimente de bază. Restul lumii, care are venituri mari sau pensii speciale, are de unde tăia – face un city break mai puțin, dar majoritatea românilor nu au acest lux.

Aceasta este însă și esența inflației – dacă ar lua doar de la o minoritate, nu ar mai exista inflației. Inflația este o politică tocmai pentru că ea ia de la o majoritate. Un astfel de impozit aplicat transparent ar scoate populația în stradă”, a declarat Bogdan Glăvan.