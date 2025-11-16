România, reclamație la FIFA după scandările xenofobe de la meciul cu Bosnia! Comunicatul oficial emis de FRF

ADVERTISEMENT

FRF ia atitudine după deplasarea României la Zenica. Federația Română de Fotbal a transmis un comunicat lung după meciul pierdut de România cu 1-3 în fața Bosniei în care a anunțat că merge direct la FIFA. Ce probleme au fost aduse în prim plan.

FRF face apel la FIFA după Bosnia – România 3-1

Deplasarea României la Zenica a fost una extrem de dificilă. Condițiile, ostilitatea fanilor, arbitrajul, dar și alte elemente au jucat un rol important în desfășurarea partidei pierdute cu Bosnia.

FRF vrea să facă reclamație la FIFA

„Fotbalul este un sport al emoțiilor colective, capabil să aducă împreună comunități întregi, să inspire, să unească și să nască sentimentul acela rar că, măcar pentru 90 de minute, suntem cu toții de aceeași parte a terenului. Este firesc ca pasiunea să se simtă în tribune, dar ea trebuie să se manifeste în formă civilizată, în concordanță cu regulamentele competiției.

Din păcate, partida de aseară a oferit tot ceea ce fotbalul ar trebui să evite. Și încă peste măsură. Prin organizarea ei și prin comportamentul suporterilor gazdă, meciul nu doar că nu a făcut cinste celui mai iubit sport de pe planetă, dar a reușit să transforme un eveniment sportiv într-o demonstrație despre cum nu ar trebui să arate fotbalul modern!

Xenofobismul din tribune a continuat pe durata meciului, iar scandările au fost identificate inclusiv de arbitrul partidei, Michael Oliver, chiar dacă acest lucru s-a petrecut abia în minutul 55 și doar după ce team managerul echipei noastre i-a semnalat în mod repetat situația. Regretăm profund modul în care fanii români au fost tratați și considerăm că orice măsură de evacuare trebuie să respecte demnitatea spectatorilor, indiferent de scor, țară, stadion sau nivelul de tensiune acumulat.

FRF luptă pentru combaterea discriminării pe stadioane

Răzvan Burleanu și toți cei din conducerea FRF și-au manifestat deseori toleranța 0 față de discriminarea în fotbal. după cele întâmplate la Zenica.

„Federația Română de Fotbal, prin departamentul juridic, pregătește o sesizare către Comisia de Disciplină FIFA, reclamând organizarea partidei, infrastructura teribilă a stadionului, dar, mai ales, comportamentul suporterilor gazdă!

Menționăm că, deși nu există o procedură concretă în regulamentul FIFA în acest sens, juriștii FRF fac tot posibilul pentru a aduna dovezi și pentru a identifica o cale procedurală care să determine organismele jurisdicționale ale FIFA să ia măsurile necesare pentru ca astfel de momente să nu mai existe pe stadioanele de fotbal, cu atât mai mult la cel mai înalt nivel, în partidele de calificare la cea mai mare competiție fotbalistică din lume, Campionatul Mondial de fotbal!”, este doar o parte a comunicatului emis de FRF pe

Andrei Vochin, detalii despre atmosfera nefastă de la Bosnia – România 3-1

Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu, a fost de asemenea prezent la meciul disputat între Bosnia și România pe stadionul Bilino Polje. Oficialul FRF a fost dezamăgit de sentimentul de ură pe care l-a resimțit din partea bosniacilor.

„Am trăit niște momente destul de dificile. Să vezi un public care se comportă cum ne comportam și noi acum vreo 40 de ani. Extrem de violent în limbaj, în priviri, în scandări. Plus tot fel de nimicuri din astea pe care ți le făceau până să ajungi la stadion.

S-a trecut de la ostilitatea pe care am văzut-o acum doi ani când am jucat cu ei aici în Liga Națiunilor și s-a ajuns la aproape de ură. Pentru ei era un alt război, nu era o întrecere sportivă”, a spus Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.