România, reprezentată de 8 sportivi la Mondialul de tenis de masă. Bernadette Szocs și-a luat agrafele norocoase pentru o medalie la Doha

După ce la finalul anului trecut, Bernadette Szocs este marea speranță a României pentru a câștiga o medalie și la Campionatul Mondial de tenis de masă.

Sportivii din România visează la medalii la Mondialul de tenis de masă

La feminin, România va fi reprezentată de Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Adina Diaconu, Andreea Dragoman și Ioana Sîngeorzan, în timp ce pe tabloul masculin îi vom avea pe Ovidiu Ionescu, Eduard Ionescu și Iulian Chiriță. Alături de ei se vor afla antrenorii Andrei Filimon, Ionuț Seni, Mădălin Ionașcu și Viorel Filimon.

Bernadette Szocs, a 13-a jucătoare a lumii, a pierdut șirul Mondialelor la care a participat. Nu mai are emoții, din contră, știe că presiunea nu face deloc bine. Așa că se duce cu o atitudine cu totul nouă la competiția din Qatar.

”Sunt pregătită, sunt în apele mele, abia aștept să ajung acolo. Nu mai vreau să-mi pun presiune, vreau să ajung cât mai în față, să dau totul pentru că e un concurs foarte important, la un nivel foarte ridicat”, a declarat Szocs, .

Ce nu-i lipsește lui Szocs din bagaj

Cea mai bine clasată jucătoare din România a mărturisit că primul lucru pe care-l pune în bagaje atunci când pleacă la un turneu sunt agrafele și elasticele de păr. ”Pentru mine e foarte important să am agrafele și elasticele cu mine.

Nu-mi place să-mi iasă nici un fir de păr în timpul meciului. Îmi fac dimineața părul și după să-mi stea acolo pentru că dacă mă deranjează devin nervoasă”, a spus Bernadette Szocs.

Așa cum se întâmplă de mai mulți ani, la dublu Bernie va face pereche cu buna ei prietenă, austriaca născută în Republica Moldova, Sofia Polcanova. Foste campioane europene, cele două comunică în limba română.

”În tenisul de masă, o dreptace cu o stângace fac un dublu foarte bun. Eram foarte bune prietene, am zis să încercăm, ne-a ieșit din prima și am ieșit campioane europene. Vorbim în română și o facem săptămânal”, a explicat ea.

Tragere la sorți inedită

Pentru prima dată în istoria Mondialelor de tenis de masă, sportivii și-au aflat adversarii cu două săptămâni înaintea debutului turneului. Acest lucru a fost primit foarte bine de toți componenții lotului național.

”Înainte de tragere aș fi spus că mi-ar fi plăcut să aflu cu două zile înainte, dar acum îmi place mai mult așa. Ai mai multă liniște, poți să-ți faci o idee de tablou”, a afirmat Ovidiu Ionescu, susținut de Adina Diaconu: ”Pentru noi e un plus ca sportivi, pentru că ne putem pregăti mult mai specific. Știm adversarii și putem să-i analizăm și putem lucra la antrenament ce trebuie”.

”Ne avantajează că tabloul s-a făcut mult mai devreme și avem timp să ne analizăm adversarele. În primul tur e o tragere bună, dar și pe urmă că m-au ferit de chinezoaice, coreene, japoneze, care sunt topul mondial”, a precizat Andreea Dragoman.

”Se schimbă puțin pregătirea pentru mine, pentru că eu sunt o sportivă căreia îi place să se uite la adversară. Mă ajută pentru că știu ce am de antrenat, dar nu schimbă prea multe”, a comentat și Bernadette Szocs.

Așa cum recunoaște, Eliza Samara nu a avut niciodată noroc la tragerile la sorți, iar acest Mondial nu a făcut excepție. Ea spune că, văzând totul în direct a avut o senzație inedită.

”Sorții n-au fost de partea mea, tot zic ca are cineva ceva cu mine, dar acum am văzut eu tragerea, am văzut-o live. Asta e, trebuie să ai puțin și noroc. Vreau să mă bucur că sunt acolo și că pot juca simplu, dublu și dublu mixt”, a declarat Samara.

Veteranii fac echipă la dublu mixt

Anul acesta, la dublu mixt, Ovidiu Ionescu va face pereche la mixt cu Eliza Samara. Născuți în 1989, cei doi sportivi sunt colegi de generație și au mai jucat împreună doar când erau copii.

”Cu Ovidiu am jucat primul nostru mixt împreună, am și poza, aveam 10-11 ani, la un Campionat Național. Apoi la seniori mai demult, iar anul acesta la fel. Glumeam că împreună facem mulți ani”, a spus Samara.

Pentru Ovidiu Ionescu (37 de ani), veteranul lotului masculin, aceasta va fi a 17-a participare la un Campionat Mondial. Sportivul originar din Buzău nu poate uita emoțiile debutului.

”Eram în 2008, cu Adi Crișan, Andrei Filimon, antrenorii mei actuali, Constantin Cioti, îi priveam cu mare admirație. Aveam foarte multe emoții. Eram băiatul cu apa, băiatul cu gențile, trebuia să am grijă de lucrurile astea și ei trebuiau să fie în forma cea mai bună. A fost o experiență foarte bună”, și-a amintit sportivul.

Vicecampion mondial la dublu în 2019, alături de spaniolul Alvaro Robles, Ovidiu Ionescu are un singur regret de la competiția organizată la Budapesta: că nu a putut sărbători medalia!

”Murray i-a spus lui Tecău că unul din regretele lui e că niciodată nu a sărbătorit după un titlu mare. Acesta e și regretul meu. Am avut avion la două ore după festivitate de premiere. Nu pot spune că am avut o petrecere de neuitat. Mi-a lipsit”, a afirmat Ovidiu Ionescu.

Adina Diaconu, alături de o sportivă cu origini chineze

Și la aceste Mondiale, Adina Diaconu va face pereche cu partenera ei tradițională, Maria Xiao, care joacă pentru Spania, și alături de care a câștigat titlul european. ”Am ajuns împreună printr-o întâmplare. Eram înaintea Campionatelor Europene de la Munchen, de acum trei ani. Eu nu aveam parteneră.

M-am uitat pe lista sportivelor care nu aveau și am văzut-o. Știam că joacă foarte bine dublu mixt. În plus, e stângace, așa că i-am dat mesaj. Noi înainte nu vorbeam deloc. După un timp mi-a și spus că la început nu voia să facă dublu cu mine. Dar federația i-a zis ‘de ce nu’ și a ieșit o colaborare foarte frumoasă.

De la primul nostru Campionat European am câștigat bronzul, am ajuns și locul 4 mondial, a fost o colaborare de succes. Secretul nostru e că ne înțelegem foarte bine în afara mesei de joc. Vorbim în fiecare zi și suntem prietene foarte bune. Ne ajută la masa de joc foarte mult acest lucru”, a precizat Diaconu, componentă a lotului național de tenis de masă.

O nouă parteneră de dublu pentru Samara

O altă pereche, dar la dublu feminin va fi cea formată din Eliza Samara și Andreea Dragoman. Eliza, veterana lotului la cei 37 de ani ai săi, recunoaște că nu se mai aștepta să găsească pe cineva atât de compatibil cu care să joace după .

”Eu am jucat cu Daniela Dodean de la 10 ani, până s-a lăsat ea. Apoi mi-a fost foarte greu să-mi găsesc pe cineva cu care să am chimia aceea necesară, să ne înțelegem. S-a întâmplat la Munchen 2022, la Europene. Acolo a fost prima dată când am jucat cu Andreea”, a explicat Samara.

”Eu și Eliza ne înțelegem foarte bine și mă bucur că ne-am putut antrena la dublu în ultimele zile. Când eram junioară, niciodată nu m-am gândit că voi face pereche cu ea, nici nu speram, așa că totul a fost o mare bucurie pentru mine”, a comentat și Dragoman, componentă a lotului național de tenis de masă.

Cu cine joacă românii în primul tur

În urma tragerii la sorți care a avut loc cu ceva vreme în urmă, sportivi români și-au aflat adversarii din primul de la Campionatul Mondial.

Simplu masculin

Iulian Chirița – Finn Luu (Australia), sâmbătă, ora 11:20

Eduard Ionescu – Aly Ghallab (Egipt), sâmbătă, ora 14:00

Ovidiu Ionescu – Noshad Alamiyan (Iran), sâmbătă, ora 17:10

Simplu feminin

Andreea Dragoman – Jinnipa Sawettabut (Thailanda), sâmbătă, ora 10:40

Ioana Sîngeorzan – Audrey Zarif (Franța), sâmbătă, ora 13:20

Bernadette Szocs – Katarzyna Wegrzyn (Polonia), sâmbătă, ora 17:50

Adina Diaconu – Hina Hayata (Japonia), duminică, ora 14:00

Elizabeta Samara – Debora Vivarelli (Italia), duminică, ora 20:30

Dublu masculin

Ovidiu Ionescu/Alvaro Robles (Spania) – Lin Yen-Chun/Kuo Guan-Hong (Taiwan), sâmbătă, ora 12:40

Dublu feminin

Elizabeta Samara/Andreea Dragoman – Mateja Jeger/Lea Rakovac (Croația), sâmbătă, ora 19:10

Bernadette Szocs/Sofia Polcanova (Austria) – Mubanga Kunda/Latifa Nalavwe (Zambia), duminică, ora 12:00

Adina Diaconu/Maria Xiao (Spania) – Giulia Takahashi/Laura Watanabe (Brazilia), duminică, ora 19:10

Dublu mixt