România revoluționează fotbalul mondial! Propunerea lui Răzvan Burleanu va schimba regulile la nivel global

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Burleanu plănuiește să scadă vârsta de la care jucătorii pot semna contracte de profesioniști, precum și durata angajamentelor. Ideea este dezbătută cu FIFA. În cazul unui răspuns favorabil al forului prezidat de Gianni Infantino, planul FRF va produce efecte la nivel global. Măsura este gândită pentru a stimula dezvoltarea cluburilor cu activitate în zona de juniori.

Răzvan Burleanu, proiect revoluționar: urmărește scăderea vârstei de la care un fotbalist poate deveni profesionist

La finalul Comitetului Executiv de astăzi, președintele FRF a prezentat în fața jurnaliștilor detaliile în privința juniorilor.

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„Am deschis un dialog cu cei de la FIFA. În prezent, jucătorii pot semna contracte de profesioniști de la 16 ani. Am vrea să reducem această vârstă cu un an. Vrem ca aceste contracte să poată fi semnate pe 5 ani, nu pe 3 ani. Cluburile care sunt interesate vor fi astfel stimulate să investească în propriile academii. Își vor adapta politica de recrutare,, de scouting, vor aduce jucătorii mai devreme.

Cei mai talentați jucători vor rămâne la nivelul academiilor, apoi vor face tranziția către seniori. Să vedem dacă FIFA va fi de acord. Automat, se vor crea planuri de tranziție către seniori. Putem rezolva mai multe aspecte cu această inițiativă. Vor apărea mai multe echipe satelit la nivelul ligii a treia, în primă fază, apoi de liga secundă”, a transmis Burleanu în conferința de presă pe care a susținut-o.

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FRF îl susține total pe Hagi. Burleanu îl vrea în continuare selecționer

Burleanu spune că Federația n-a luat în calcul în niciun moment , în ciuda seriei negre din Nations League. FRF îl susține total pe selecționer, asigură Burleanu. Pentru România urmează încă două partide în grupa de Nations, contra Poloniei și a Bosniei, în luna noiembrie.

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„Înțeleg dorința dumneavoastră de a avea o reacție din partea conducătorilor, văd asta și în Liga 1, dar consider că este o greșeală. Antrenorii și jucătorii ar trebui să vorbească mult mai mult decât noi, cei care facem parte din administrație.

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Clarificând acest lucru și de ce, practic, nu m-ați văzut niciodată în prim-plan când o națională de juniori a reușit o performanță, când o națională de tineret s-a calificat, au fost mereu jucătorii și antrenorii. Vom încerca să ne ținem de această abordare și înainte. În acest caz, îmi afirm susținerea totală din partea Federației Române de Fotbal pentru selecționerul Gheorghe Hagi. Pot să vă spun că după fiecare meci am mers în vestiarul jucătorilor, am stat de vorbă cu domnul Hagi, niciodată nu s-a discutat despre un asemenea scenariu, cel al despărțirii de domnul Hagi”, a comentat Burleanu.