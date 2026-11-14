Sport

România riscă să joace barajul din Nations League fără spectatori!

Alex Bodnariu
14.11.2026 | 22:12
Romania risca sa joace barajul din Nations League fara spectatori
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Incidente în tribune la România – Polonia! Suporterii au aprins torțe și au aruncat petarde Incidente în tribune la România – Polonia! Suporterii au aprins torțe și au aruncat petarde Incidente în tribune la România – Polonia! Suporterii au aprins torțe și au aruncat petarde Incidente în tribune la România – Polonia! Suporterii au aprins torțe și au aruncat petarde
România riscă să joace cu porțile închise la barajul din Nations League
România riscă să joace fără spectatori chiar la barajul pentru menținerea în Liga B! Incidentele de la meciul cu Polonia ar putea atrage o sancțiune dură din partea UEFA.
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România riscă să fie sancționată din nou de UEFA! În debutul meciului cu Polonia, suporterii tricolorilor au aprins mai multe torțe în peluza Arenei Naționale și au aruncat câteva petarde. Incidentele ar putea avea consecințe serioase pentru echipa lui Gică Hagi, care riscă să dispute cu porțile închise următorul meci oficial de pe teren propriu.

Incidente în tribune la România – Polonia! Suporterii au aprins torțe și au aruncat petarde

Naționala României a avut parte de o atmosferă spectaculoasă la confruntarea cu Polonia, însă debutul partidei a fost marcat și de incidente în tribune. Mai mulți suporteri aflați în peluza din spatele porții apărate de Otto Hindrich au aprins torțe, iar câteva petarde au fost aruncate în timpul jocului.

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Nu este prima dată când comportamentul fanilor le provoacă probleme tricolorilor. Federația Română de Fotbal a fost sancționată în repetate rânduri de UEFA pentru incidente produse la meciurile echipei naționale. Cu toate acestea, avertismentele și amenzile nu au fost suficiente pentru a împiedica repetarea unor asemenea episoade.

România riscă să joace cu porțile închise la barajul din Nations League

Incidentele de la meciul cu Polonia ar putea aduce noi sancțiuni pentru Federația Română de Fotbal. Regulamentul UEFA interzice folosirea materialelor pirotehnice și aruncarea obiectelor din tribune, iar amenzile se numără printre sancțiunile prevăzute. În funcție de gravitatea incidentelor și de antecedentele disciplinare, există inclusiv riscul închiderii parțiale sau totale a stadionului.

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România ar putea fi obligată să dispute fără spectatori tocmai partida de pe teren propriu din barajul pentru menținerea în Liga B. Pentru a mai avea șanse să evite ultimul loc din grupă și, implicit, barajul, tricolorii trebuie să învingă Polonia și Bosnia și Herțegovina. Nici două victorii nu le-ar garanta însă salvarea, deoarece ar depinde și de celelalte rezultate din grupă.

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Când se joacă barajul din Nations League și cine poate întâlni România

România este foarte aproape de barajul pentru menținerea în Liga B, după cele patru înfrângeri suferite în primele patru etape. Dacă nu va reuși să învingă Polonia, naționala lui Hagi va încheia matematic grupa pe ultimul loc. Barajul este programat în perioada 25–30 martie 2027, iar tragerea la sorți va avea loc pe 20 noiembrie 2026.

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Tricolorii vor întâlni una dintre echipele clasate pe locul secund în grupele Ligii C. Printre posibilele adversare se numără Moldova, Slovacia, Bulgaria, Albania și Armenia, în funcție de rezultatele ultimelor etape. Barajul se va disputa în dublă manșă, iar România va juca returul pe teren propriu.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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