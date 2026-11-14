România, în fața unui duel cu Republica Moldova pentru menținerea în Liga B! Lista adversarilor de la baraj

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România se apropie de barajul pentru menținerea în Liga B, după o campanie de coșmar în Nations League! Naționala lui Gică Hagi a dezamăgit și va fi nevoită să lupte pentru evitarea retrogradării. Cu cine pot juca tricolorii și care sunt cele șapte posibile adversare.

România, campanie de coșmar în Nations League! „Tricolorii” riscă să ajungă în Liga C

Naționala României traversează o perioadă extrem de dificilă, iar rezultatele din Nations League au adâncit criza începută după ratarea calificării la Campionatul Mondial din 2026. Elevii lui Gică Hagi nu au reușit aproape nimic în grupa cu Polonia, Bosnia și Herțegovina și Suedia. La Varșovia, tricolorii au încasat nu mai puțin de șase goluri.

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Cu zero puncte și doar două etape rămase de disputat, Pentru a mai spera la poziția a treia, naționala lui Hagi trebuie să învingă Polonia, pe Arena Națională, și Bosnia și Herțegovina, trei zile mai târziu, în deplasare. Totuși, nici acest scenariu nu garantează menținerea în Liga B. Polonia ar trebui să piardă ultimele două meciuri.

Cu cine poate juca România în barajul din Nations League. Șapte posibili adversari

Dacă nu va reuși să părăsească ultimul loc, România va avea de trecut un ultim obstacol pentru a rămâne în Liga B. , echipele clasate pe poziția a patra în cele patru grupe din Liga B vor disputa baraje împotriva formațiilor care termină pe locul secund în Liga C. Adversarele vor fi stabilite prin tragere la sorți, iar tricolorii vor beneficia de statutul de cap de serie.

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Înaintea ultimelor meciuri din faza grupelor, Cipru este singura națională care și-a asigurat matematic locul secund în Liga C. Celelalte trei poziții rămân în joc, iar printre posibilii adversari ai României se numără Albania, Belarus, Moldova, Insulele Feroe, Islanda și Estonia.

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Când se joacă barajul pentru menținerea în Nations League. România își află adversara în noiembrie

Dacă va termina grupa pe ultimul loc, România își va afla adversara vineri, 20 noiembrie 2026, când UEFA va organiza tragerea la sorți a fazelor eliminatorii din Nations League. Evenimentul va avea loc la Nyon, în Elveția, de la ora 13:00, ora României.

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Dubla decisivă pentru menținerea în Liga B este programată în perioada 25-30 martie 2027. România ar urma să dispute prima manșă în deplasare, iar returul pe teren propriu. Învingătoarea va evolua în Liga B și la următoarea ediție, în timp ce învinsa va retrograda în Liga C.

De ce este atât de importantă Nations League pentru România

O eventuală retrogradare în Liga C ar putea cântări enorm pe termen lung. Nations League are un rol important în stabilirea urnelor valorice pentru preliminariile Campionatului European din 2028, iar poziția ocupată în clasamentul competiției poate influența adversarii pe care România îi va întâlni în drumul spre turneul final.

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Competiția oferă și o posibilă rută alternativă către EURO 2028, prin intermediul barajelor de calificare. Câștigătoarele grupelor din Nations League care nu obțin biletele pentru turneul final prin preliminariile clasice pot beneficia de această șansă suplimentară, în funcție de regulamentul și de rezultatele campaniei.