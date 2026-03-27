România s-a prăbușit în clasamentul FIFA după eșecul cu Turcia și se apropie de minimul istoric!

România a fost învinsă joi seară de Turcia la Istanbul, scor 0-1, în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Pe lângă faptul că, în mod evident, naționala lui Mircea Lucescu a ratat obiectivul reprezentat de accederea la turneul final, înfrângerea de pe stadionul lui Beșiktaș a produs și un alt efect negativ foarte accentuat.

Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA după 0-1 cu Turcia: extrem de aproape de minimul istoric!

Este vorba despre faptul că, după acest eșec, „tricolorii” au picat 6 locuri în clasamentul FIFA, de pe poziția a 49-a până pe poziția a 55-a. Astfel, România se află acum la doar două locuri de minimul istoric atins din acest punct de vedere. Naționala a fost cel mai jos în această ierarhie pe poziția a 57-a deci. Acest lucru s-a întâmplat de două ori în istorie, de fiecare dată destul de recent, în februarie 2011, cu selecționer, și în septembrie 2012, cu pe banca tehnică.

Prima dată s-a ajuns în această situație după un start foarte prost în preliminariile pentru EURO 2012, în toamna lui 2010. A fost vorba atunci despre egaluri cu Albania acasă, 1-1, și cu Belarus în deplasare, scor 0-0, și o înfrângere cu Franța în deplasare, scor 0-2. De asemenea, aceste momente au fost coroborate ulterior și cu un turneu amical nesatisfăcător desfășurat în Cipru în februarie 2011. Atunci, România a înregistrat două remize, 1-1 cu Cipru și 2-2 cu Ucraina, pierzând ulterior de fiecare dată la loviturile de departajare.

Când a fost România cel mai jos în clasamentul FIFA și de ce. Care este cea mai bună clasare din istorie

A doua oară, naționala a ajuns pe locul 57 în lume după ce, în primă fază, în iunie 2011, a pierdut două meciuri amicale într-un turneu din America de Sud, 0-1 cu Brazilia și 0-2 cu Paraguay. Ulterior, în august 2012, a mai fost pierdută o partidă de pregătire, 3-4 cu Slovenia. La polul opus, cea mai bună clasare a României s-a înregistrat în septembrie 1997. Atunci, naționala noastră ajunsese chiar până pe poziția a treia în lume, cu selecționer.

Cel mai recent, România a ajuns aproape de acest minim istoric În septembrie 2025, după înfrângerea de pe Arena Națională din amicalul contra Canadei, scor 0-3, și egalul de la Nicosia cu Cipru, 2-2, din preliminariile pentru Cupa Mondială, reprezentativa țării noastre a ajuns pe locul 51 în clasamentul FIFA.

De partea cealaltă, ca urmare a victoriei de joi seară, naționala Turciei a înregistrat deja, așa cum era de așteptat de altfel, un salt în clasamentul FIFA. Înaintea meciului cu România, echipa pregătită de se afla pe locul 25 în această ierarhie, iar acum, după această ultimă actualizare, a ajuns pe poziția a 23-a în lume, deci a urcat două trepte în acest top.

De ce este foarte importantă poziționarea în clasamentul FIFA

În baza acestui top, se formează urnele pentru toate tragerile la sorți, fie că este vorba despre grupele din Nations League, grupele din preliminariile pentru Campionatul European sau Cupa Mondială, fie că este vorba despre împerecherile din aceste dueluri de baraj pentru calificare sau chiar grupele de la turneele finale. Așadar, cu cât o națională este mai bine clasată în topul FIFA, cu atât ea are șanse mai mari să întâlnească adversari mai accesibili în principiu. Și invers, bineînțeles.