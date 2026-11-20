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România a fost amendată cu 90.000 de euro și sancționată cu închiderea parţială a stadionului , cel cu Estonia, ca urmare a i . Vor fi închise 3 sectoare de la peluză: 105, 106 și 107.

Sancțiune dură din partea UEFA pentru incidentele de la România – Polonia

Comisia de Disciplină a UEFA a dat următoarele sancțiuni:

– Să ordone punerea în aplicare a măsurii disciplinare suspendate impuse de CEDB prin decizia sa din 20 iunie 2025 (DC 39508), şi anume să dispună închiderea parţială a stadionului Federaţiei Române de Fotbal (adică Arena Naţională din Bucureşti, tribuna Sud, sectoarele 105, 106 şi 107 sau sectoare adiacente de dimensiuni echivalente, în cazul în care meciul se va disputa pe un alt stadion), pe durata următorului (1) meci din cadrul unei competiţii a echipelor reprezentative ale UEFA în care Federaţia Română de Fotbal va juca în calitate de asociaţie gazdă, din cauza comportamentului rasist şi/sau discriminatoriu al suporterilor săi.

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– Să amendeze Federaţia Română de Fotbal cu 40.000 € şi să dispună închiderea parţială a stadionului Federaţiei Române de Fotbal (şi anume Arena Naţională din Bucureşti, tribuna Sud, sectoarele 105, 106 şi 107 sau sectoare adiacente de dimensiuni echivalente, în cazul în care meciul se va disputa pe un alt stadion) pe durata unui (1) meci suplimentar din cadrul unei competiţii a echipelor reprezentative ale UEFA în care Federaţia Română de Fotbal va juca în calitate de asociaţie gazdă, din cauza comportamentului rasist şi/sau discriminatoriu al suporterilor săi. Închiderea parţială a stadionului pentru un meci suplimentar din cadrul unei competiţii UEFA este suspendată pentru o perioadă de probă de doi (2) ani, începând de la data prezentei decizii.

– Să amendeze Federaţia Română de Fotbal cu 4.000 € pentru blocarea căilor de acces publice.

– Să amendeze Federaţia Română de Fotbal cu 15.000 € pentru transmiterea unui mesaj nepotrivit pentru un eveniment sportiv.

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– Să amendeze Federaţia Română de Fotbal cu 19.500 € pentru aprinderea de articole pirotehnice.

– Să amendeze Federaţia Română de Fotbal cu 8.250 € pentru aruncarea de obiecte.

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– Să amendeze Federaţia Română de Fotbal cu 6.000 € pentru comportamentul necorespunzător al echipei.

Acuzaţii aduse Federaţiei Române de Fotbal:

Conduită necorespunzătoare a echipei (5 jucători sau mai mulţi), art. 15(4) DR

Blocarea căilor de acces publice, art. 38 SSR

Comportament rasist şi/sau discriminatoriu, art. 14(2) RD

Aprinderea de articole pirotehnice sau a oricăror alte obiecte, art. 16(2)(c) RD

Aruncarea de obiecte, art. 16(2)(b) RD

Transmiterea unui mesaj care nu este adecvat pentru un eveniment sportiv (bannere), art. 16(2)(e) RD

România, cu stadionul parțial închis la baraj

Aceste sancțiuni date de UEFA vor afecta meciul de baraj din Liga Națiunilor pe care tricolorii îl vor disputa pe teren propriu. Această partidă urmează se se dispute în luna martie și are ca miză menținerea în Liga B a Ligii Națiunilor. Astfel, jucătorii lui Gică Hagi nu vor putea beneficia de suportul total al fanilor în duelul cu Estonia.