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UEFA a dictat sancțiunile după incidentele de la partida dintre Bosnia și Herțegovina și România, încheiată cu scorul de 2-1. Cele două federații au primit amenzi în valoare totală de 40.000 de euro, însă măsurile luate de forul continental îi afectează direct și pe suporteri.

UEFA a anunțat sancțiunile după Bosnia – România 2-1. FRF, bună de plată

La zece zile de la confruntarea dintre Bosnia și Herțegovina și România din Liga Națiunilor, Comisia de Control, Etică și Disciplină a UEFA a publicat deciziile luate în urma incidentelor din tribune. Federația Română de Fotbal a fost amendată cu 10.000 de euro din cauza tulburărilor provocate de suporteri. Mai mult decât atât, forul continental a decis să reducă la jumătate numărul biletelor care le vor reveni fanilor români la o partidă disputată în deplasare.

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În mod normal, suporterii echipei vizitatoare beneficiază de 5% din capacitatea stadionului. În urma sancțiunii dictate de UEFA, procentul va scădea la doar 2,5%. Spre exemplu, pe o arenă cu 40.000 de locuri, românii ar avea la dispoziție doar 1.000 de bilete, în loc de 2.000.

Bosniacii, arși la buzunare după ce au huiduit imnul României. UEFA a activat și o pedeapsă mai veche

Bosniacii vor plăti însă de trei ori mai mult decât românii pentru ceea ce s-a întâmplat pe stadionul Bilino Polje din . Federația de Fotbal din Bosnia și Herțegovina a primit o amendă de 20.000 de euro pentru comportamentul rasist și discriminatoriu al propriilor suporteri, la care se adaugă alți 10.000 de euro pentru incidentele din timpul intonării imnurilor naționale.

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Bosniacii erau deja în vizorul forului continental. a activat o sancțiune dictată pe 13 octombrie 2026, a cărei aplicare fusese suspendată. Astfel, 5% din capacitatea stadionului va fi închisă la următorul meci oficial disputat pe teren propriu sub egida UEFA. În plus, federația bosniacă a primit o nouă sancțiune similară, dar cu suspendare pe o perioadă de doi ani. În cazul unor noi derapaje rasiste în acest interval, bosniacii riscă să joace din nou cu o parte a tribunelor închisă.

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Meciul de la Zenica a fost întrerupt din cauza scandărilor rasiste. Românii s-au încăierat cu forțele de ordine

Tricolorii au avut parte de o primire ostilă la Zenica încă dinaintea fluierului de start. Imnul României a fost acoperit de huiduielile gazdelor, iar tensiunile au escaladat în repriza secundă. Enervați de faptul că arbitrul spaniol José Sánchez Martínez nu le-a acordat o lovitură de la 11 metri, suporterii bosniaci au început să scandeze „Țiganii, țiganii!”. Centralul a întrerupt partida, iar la stația de amplificare a stadionului a fost transmis un mesaj împotriva discriminării.

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Spiritele nu s-au calmat nici după fluierul final. În sectorul rezervat suporterilor români au izbucnit conflicte cu forțele de ordine. Imaginile surprinse la Zenica au arătat cum polițiștii bosniaci au intervenit în forță asupra fanilor veniți să susțină naționala lui Gheorghe Hagi.