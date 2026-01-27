România, șansă uriașă după semnarea acordului istoric dintre India și UE. Un cunoscut economist, apel la guvernul Bolojan: „Sper ca politicienii să fie capabili”

ADVERTISEMENT

Acordul comercial semnat între India și Uniunea Europeană, considerat deja ”mama tuturor acordurilor comerciale” deschide o nouă etapă în economia globală și repoziționează Europa într-un context internațional din ce în ce mai complicat. FANATIK a aflat cum poate România să profite de pe urma acestei înțelegeri parafate. Un cunoscut economist de la noi le dă o idee guvernanților, ba chiar face un apel la politicieni să profite de acest acord cât pot de mult.

Șansă uriașă pentru România. Cum poate profita țara noastră de acordul dintre India și UE

Oficializat marți, 27 ianuarie 2027, acordul vine cu câteva schimbări importante cu privire la importurile din această țară și exporturile UE către India. Taxele se reduc de la 110% la 10% pentru cele mai multe produse, iar pactul comercial vine, în opinia multor analiști economici, ca o gură de oxigen pentru Europa, care are relații tot mai îngreunate cu SUA, în special din cauza politicilor dictate de administrația lui Donald Trump.

Ce oferă India Europei

Adrian Negrescu a explicat, într-o analiză exclusivă pentru FANATIK, de ce ar trebui să privim cu speranță semnarea acordului. „E un acord care vine ca o gură de oxigen pentru UE, în condițiile în care piața americană e tot mai închisă, pe fondul creșterii taxelor, a problemelor generate de administrația Trump. Europa are nevoie de noi piețe de desfacere și noi colaborări cu firmele din India, unul dintre principalii jucători la nivel internațional în zona de tehnologie, de digitalizare, de tot ce înseamnă noi tehnologii. Pentru Europa, colaborarea cu India se va duce în zona asta de tehnologie mai curând, în a atrage, practic, investiții și know-how în materie de AI.

Încercăm să devenim, cu ajutorul indienilor, mai performanți în această nouă realitate economică. Este o piață uriașă care ar putea aduce profituri uriașe producătorilor din zona auto, din zona mașinilor electrice, și mă refer aici la mașinăriile industriale, nu automobile, în zona produselor chimice și altor produse pentru care companiile europene caută noi piețe”, ne-a declarat Negrescu.

Adrian Negrescu, apel la guvernanți: „Să transformăm Portul Constanța”

În continuare, expertul în politici economice spune că România ar trebui să nu piardă acest tren important. ar putea juca un rol important din punct de vedere economic, dacă va exista un proiect concret și politicienii se vor ține de el, în cele din urmă.

„Eliminarea taxelor reprezintă un atu inclusiv pentru România. Sper ca politicienii noștri să fie capabili să propună Portul Constanța drept principala poartă de acces pentru comerțul dintre Europa și India, să transformăm Portul Constanța, dar și Portul Midia-Năvodari în niște porți de acces pentru tranzitul produselor pe noua relație comercială și să profităm de pe urma acestui acord.

Avem niște argumente importante de partea noastră. Sper ca europarlamentarii, Guvernul României, Ministerul Economiei să știe să le promoveze. Costurile portuare, logistice sunt mult mai ieftine decât în celelalte țări europene, faptul că avem o infrastructură rutieră și feroviară care se modernizează și, în perspectiva următorilor ani, vorbim despre costuri operaționale mai reduse pentru firmele care vor exporta către India sau țări din Mercosur, sper să reușim să dezvoltăm inclusiv o legislație pe partea de parcuri industriale, astfel încât fiscalitatea să fie una redusă, să ne permită să exploatăm aceste acorduri”, ne-a mai spus Negrescu.

Posibil acord cu China

În opinia economistului, UE va merge și mai departe pentru relansarea sa economică, continentul fiind puternic afectat de criza generată de războiul ruso-ucrainean. Negrescu e de părere că urmează un acord cu , „cel mai mare producător mondial în momentul de față, țară care e cu 10 ani în față în materie de tehnologie”.

În final, analistul a spus că e cazul ca și românii să vadă India cu alți ochi, țara arătând complet diferit față de vlogurile în care călătorii arată în special părțile sale exotice și zonele periferice.

India, diferită față de cum ne-o imaginam: „Micii comercianți folosesc digitalizarea, codurile QR pentru a face tranzacții”

„Când vorbim de India, trebuie să vorbim despre tehnologie, în primul rând, despre inovație și cercetare. Sunt lucruri la care India excelează, se află la nivelul Chinei, din punctul meu de vedere. Putem învățat cum să ne dezvoltăm și să ne racordăm la a patra revoluție industrială, generată de inteligența artificială. India nu e cea pe care o vedem în reportajele făcute de vloggerii români, este o țară puternic industrializată. Noile tehnologii au ajuns inclusiv în zona comerțului cu amănuntul. Uitați-vă la faptul că micii comercianți folosesc digitalizarea, codurile QR pentru a face tranzacții, cu oamenii simpli, cu clienții, ceea ce în Europa încă nu se întâmplă. Sunt cu trei ani înaintea noastră în multe sectoare de activitate”, a încheiat Negrescu.