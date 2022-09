România, șanse mari la medalii la Campionatele Mondiale de canotaj. Vom lua startul în 6 finale

Vești bune din Cehia, de unde România s-ar putea întoarce cu mai multe medalii, după ce nu mai puțin de șase echipaje s-au calificat în finalele Campionatului Mondial de Canotaj.

România, șanse mari la medalii la Campionatele Mondiale de canotaj

, România e aproape de noi performanțe la Campionatele Mondiale de canotaj.

Sportiva a încheiat cursa cu timpul de 07:42:07 și s-a calificat în finala A, de vineri, ora 16:19, unde va intra pe culoarul 4: „Toate adversarele s-au ținut tare, erau în joc locurile pentru finală. Eu mi-am făcut cursa mea după tactica pe care o pregătesc de acasă. Corpul a răspuns bine, răceala aproape a trecut, dar după efort este normal să avem tuse, strănuturi”.

, a terminat pe primul loc semifinala A/B din proba de simplu vâsle feminin, categorie ușoară: „Deja m-am obișnuit cu această probă, chiar îmi place, eu sper să fie un campionat mondial care să se termine bine”, a mai declarat Ionela Cozmiuc la finalul cursei.

Denisa Tîlvescu și Ioana Vrînceanu s-au calificat în finală la dublu rame

Denisa Tîlvescu și Ioana Vrînceanu au câștigat de asemenea semifinala A/B a probei de dublu rame feminin, cu timpul de 07:11.04.

Marea finală va avea loc sâmbătă, 24 septembrie, ora 14:34: „V-am dat emoții? Eu nu mă uit nici la cursele colegilor mei pentru că trăiesc fiecare cursă intens, fie că sunt în barcă, fie că sunt pe margine. Am muncit azi ca să facem o cursă controlată, cu tot ce ne-am planificat de pe mal, am așteptat să vedem și rezultatele adversarelor din cealaltă serie și ne pregătim pentru finală.

Le cam știam oricum pe adversare, rămâne să ne uităm mai atent și la cursa pe care au făcut-o, am apucat să vedem foarte puțin, ultima parte, să vedem timpii și apoi să ne pregătim pentru sâmbătă”, a spus Denisa Tîlvescu după semifinală.

Echipajul Marius Cozmiuc – Sergiu Bejan, în finală la dublu rame masculin

Marius Cozmiuc și Sergiu Bejan, echipajul României în proba de dublu rame masculin s-a calificat în finală de pe locul al doilea cu timpul de 06:28.94, la doar 0,34 secunde distanță de echipajul de pe primul loc din Marea Britanie (Oliver Wynne-Griffith și Thomas George).

Cei doi au oferit și ei o scurtă declarație la finalul probei: „A fost o cursă frumoasă, chiar dacă nu am câștigat-o, a fost foarte bine și vom ști ce avem de făcut pentru finala de sâmbătă. Nu avem dubii că nu vom putea duce fiecare cursă până la capăt la cel mai înalt nivel. Mâine avem recalificările la opt plus unu, apoi finalele”, a spus Sergiu Bejan, completat de Marius Cozmiuc: „În sfârșit, a fost o zi frumoasă, cu soare, am reușit să fim la tricou, până azi a fost vânt, ploaie, vremea foarte răcoroasă și a trebuit să ne protejăm, să nu ne prindă vreo răceală”.

România, calificată și în finalele de patru rame feminin și masculin

România a reușit să se califice și în finalele de patru rame feminin și masculin. Fetele din barca de patru, Mădălina Bereș, Magdalena Rusu, Amalia Bereș și Roxana Anghel s-au calificat în finală cu al doilea timp: 06:45.14.

Echipajul „tricoloarelor” va lua startul în finală sâmbătă, 24 septembrie, de la ora 15:54.

La masculin, „tricolorii” Mihăiță Țigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ștefan Berariu și Florin Lehaci din barca de patru rame vor concura în finală A, sâmbâtă, 24 septembrie, ora 15:54: „Olandezii au plecat tare, au încercat să se distanțeze de noi, dar nu au reușit, am ținut aproape de ei, am fost aproape să-i batem, un pic ne-a mai trebuit”, a spus Mugurel Semciuc, în timp ce Mihăiță Țigănescu a declarat: „O cursă bună, mai avem un pic de recuperat pe finiș, am crezut că suntem înaintea lor, am rămas foarte puțin în spate, 10 sutimi, dar trebuie să avem grijă”.

Echipajul de patru vâsle masculin va concura sâmbătă în finală

Echipajul de patru vâsle masculin compus din Mihai Chiruță, Ciprian Tudosă, Ioan Prundeanu, Marian Enache a terminat pe locul doi în semifinala A/B a probei, cu timpul de 05:49.85.

Finala probei va avea loc tot sâmbâtâ, de la ora 16:26: „I-am simțit pe băieți încrezători, că putem și de aceea și acest loc 2, cu un echipaj foarte tare al Poloniei. Țipa doamna Lipă la noi, dacă dânsa e fericită, înseamnă că e bine. A fost o cursă de moral, iar sâmbătă vom pleca cu un plus din start”, a declarat Ciprian Tudosă.

„Faptul că e un rezultat istoric în această probă înseamnă multe pentru noi, poate reușim să le dăm și colegilor care vin din urmă impulsul că se poate. România nu a avut niciodată barcă de patru vâsle în finală, medaliată, la Europene, Mondiale, putem să inspirăm”, a declarat și Ioan Prundean.