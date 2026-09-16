Sport

România scrie istorie la Cluj! „Tricolorii” au revenit fabulos de la 0-2 și au îngenuncheat campioana olimpică Franța

Naționala de volei a României a scris istorie după ce a învins fabulos Franța cu 3-2, deși era condusă cu două seturi. A fost un meci de povestit nepoților în BT Arena din Cluj-Napoca.
Flaviu Popa
16.09.2026 | 23:38
Romania scrie istorie la Cluj Tricolorii au revenit fabulos de la 02 si au ingenuncheat campioana olimpica Franta
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România învinge Franța la volei
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Meciul dintre România și Franța a fost ultimul din grupa D a Campionatului European de volei, iar francezii porneau mari favoriți. Casele de pariuri știau prea bine asta și ofereau o cotă de 1.10 la victorie Franței, în timp ce naționala noastră primea cota 5.00.

România a învins Franța cu 3-2 după un meci de povestit nepoților disputat în BT Arena

Părea că nu s-au înșelat prea tare în momentul în care Franța conducea cu 20-11 și învingea 25-16 primul set, fără prea mare efort. Al doilea set, naționala României a părut că forțează revenirea, însă „tricolorii” au pierdut și de această dată, la limită, 25-27. Ce a urmat, însă, a fost o adevărată nebunie.

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Al treilea set a fost controlat cap-coadă de România, care s-a impus cu 25-20, însă setul care a adus egalitatea a fost cu totul și cu totul special: 35-33 pentru ai noștri după ce francezii au avut 19-16 și erau la un pas să închidă meciul. De altfel, au ratat patru mingi de set și de meci, sau mai bine spus voleibaliștii români au fost eroi.

Deși în reconstrucție și fără multe vedete în lot, campioana olimpică Franța a trebuit să accepte că Bălean și Chițigoi au fost prea buni în această noapte, într-o partidă care a ținut 140 de minute, începută la 20:00 și terminată după 22:00 noaptea.

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România termină grupa D pe locul 3 cu 9 puncte și va juca în sferturile europeanului cu Ucraina

Partida a fost specială în special pentru căpitanul Marian Bala, care s-a retras de la echipa națională la 36 de ani. Jucătorul de la Arcada Galați a primit o plachetă din partea Federației Române de volei, în aplauzele tuturor, inclusiv ale adversarilor. Tot astăzi, Turcia a pierdut la fel de surprinzător cu Letonia, scor 1-3.

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După acest rezultat, România termină grupa D pe locul 3 cu 9 puncte, Franța (13 puncte) și Germania (11) fiind primele în clasament. Letonia, Turcia și Elveția completează clasamentul, marea decepție a turneului fiind, cu siguranță, Turcia. Pentru România urmează un meci cu Ucraina, în sferturile europeanului. La ediția precedentă, România s-a clasat pe 7, în timp ce campioana europeană este Polonia. Finala se va disputa în 26 septembrie.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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