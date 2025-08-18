News

România se află sub un cod galben și portocaliu de inundații: 20 de județe sunt afectate. Până când sunt în vigoare avertizările

Codrina Menţel
18.08.2025 | 14:35
România se află sub un cod galben și portocaliu de inundații: 20 de județe sunt afectate. Foto: hepta.ro/ colaj Fanatik

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, luni, un cod portocaliu și un cod galben de inundații, valabile în 20 județe. Care sunt zonele vizate și până când sunt acestea în vigoare.

Cod galben și portocaliu de inundații în 20 de județe din țară

Hidrologii au emis, luni, două avertizări. Se anunță un cod galben și un cod portocaliu de inundații pentru anumite sectoare de râuri. Vizate sunt mai multe județe din țară.

Astfel, specialiștii susțin că, în intervalul 18 august, ora 12:00 – 19 august, ora 09:00 este în vigoare codul galben pentru râuri în județele Alba, Cluj, Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu, Hunedoara, Gorj, Mehedinţi, Covasna, Vâlcea, Argeş, Olt, Dolj, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova şi Buzău.

De asemenea, codul portocaliu este valabil doar pentru ziua de luni, 18 august, între orele 14.00 – 24.00. În acest context, sunt vizate râuri din județele Braşov, Covasna, Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov.

Hidrologii menționează că este vorba despre scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele Dâmboviţa şi Prahova.

Localnicii trebuie să fie pregătiți de evacuare

Specialiștii trag un semnal de alarmă și roagă populația din zonele afectate să fie atenți la fenomenele anunțate și să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă.

De asemenea, ei recomandă ca fiecare să-și protejeze bunurile de valoare, iar cei aflați în zone cu potenţial risc să fie pregătiți pentru evacuare temporară, în cazul în care situaţia o va impune.

ANM anunță ploi și grindină

Între timp, meteorologii ANM au emis un cod portocaliu de averse importante cantitativ pentru 18 august, în intervalul 14:00 – 21:00. Sunt vizate județele Vâlcea, Olt, Argeş, Teleorman. Avertizarea este valabilă și pentru zona de munte a județelor Alba, Sibiu, Braşov, Dâmboviţa şi Prahova.

De asemenea, până la ora 23.00, se află sub cod galben de ploi cea mai mare parte a Olteniei, vestul, nordul şi centrul Munteniei şi sudul Transilvaniei. Se anunță averse importante cantitativ, descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 70…90 km/h.  Meteorologii anunță și grindină de dimensiuni medii și mari (3 – 5 cm)

