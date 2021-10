România se apropie de vârful valului 4 al infecțiilor. Când ar putea scădea cazurile Covid-19. Anunțul lui Octavian Jurma

În urmă cu exact o săptămână, pe 5 octombrie, România raporta un nou record al cazurilor zilnice de Covid-19: 15.037 de infectări. Cele mai mari cifre din pandemie ar putea fi însă atinse abia la mijlocul acestei luni, adică în această săptămână.

Cercetătorul Octavian Jurma anticipează că în următoarele zile se vor înregistra peste 16.000 de cazuri și va fi un vârf săptămânal în jurul a 17.000 de cazuri.

Speranța este că ne apropiem de vârful valului 4 și este posibil ca aceasta să fie ultima săptămână de creștere accelerată.

Într-o postare pe pagina sa de , medicul Octavian Jurma vine cu primele vești cât de cât dătătoare de speranță în această perioadă extrem de dificilă din punct de vedere sanitar.

Statisticianul spune că săptămâna trecută ar putea fi ultima în care s-a manifestat o creștere accelerată a numărul de noi infectări.

Acesta prognozează că vârful valului 4 ar putea fi atins la jumătatea lunii octombrie. Deși se așteaptă ca numărul de cazuri noi să scadă începând de săptămâna aceasta, că situația de la ATI va rămâne una dificilă în următoarele 14 zile.

”Săptămâna trecută am avut pentru prima dată o scădere a ratei de creștere săptămânale, sub 50%, iar debutul de luni este sub prognoză.

Chiar dacă și în această săptămâna numărul de cazuri va continuă să crească și de mâine vom vedea valori de peste 16.000 cu un vârf săptămânal în jurul a 17.000 de cazuri, ne apropiem de vârful sau platoul valului 4-Delta pe care îl așteptăm la mijlocul lunii octombrie.

E posibil că aceasta să fie ultima săptămâna de creștere accelerată și putem speră (cu rezerve) că încă de săptămâna viitoare vom vedea valori descendente în privința numărului de cazuri noi. Dacă e vârf sau platou e o discuție în sine și voi reveni cu o analiză a celor două scenarii posibile”, scrie pe Facebook Octavian Jurma.

Octavian Jurma anunță creșteri la ATI și în numărul deceselor

Chiar dacă am putea asista la un platou, iar numărul de cazuri se va stabiliza și ar putea să crească, cercetătorul spune că situația de la ATI va fi una extrem de gravă. Asta echivalează și cu o creștere a deceselor.

”Din păcate, numărul de internări la AȚI și decese va continuă să crească pentru 2 săptămâni după vârful cazurilor noi, dar nu mai putem face nimic să le prevenim, doar să învățăm ceva care să ne ajute în prevenția valului 5.

Așa cum se vede, numărul de paturi cu oxigen și numărul de paturi ATI nu poate ține pasul cu rată de infectare, ceea ce se reflectă într-o rată de deces mai mare decât prognoza. La acest stadiu măsurile de carantină locale sau naționale sunt inutile și nu vor face decât să compromită valoarea să preventivă în viitor, când vom avea o conducere mai responsabilă a țării”, mai scrie dr. Octavian Jurma.