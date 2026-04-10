Sport

România se prăbușește în clasamentul coficienților! Câte echipe vom avea în cupele europene în sezonul 2027-2028

Prima manșă a fazei sferturilor din competițiile europene au adus vești proaste pentru echipele din SuperLiga, care pierd un nou loc în clasamentul coeficienților.
Mihai Alecu
10.04.2026 | 15:16
România a pierdut un loc în clasamentul coficienților UEFA. Foto: Sport Pictures
Sezonul actual european nu a fost unul care să fie remarcabil pentru formațiile din SuperLiga, însă cu toate acestea au existat două formații care au ajuns în faza grupelor, FCSB în Europa League și Universitatea Craiova în Conference League.

România a pierdut un loc în clasamentul coeficienților după victoria lui Șahtior

Totuși, cele două grupări nu au putut să prindă primăvara europeană, iar coeficientul României, la nivel de țară, a avut de suferit și are în continuare de suferit. Vestea proastă este că România a coborât un loc, pe poziția 25, fiind întrecută de Ucraina, care mai are încă o reprezentantă, pe Șahtior Donețk, care a învins-o clar pe AZ Alkmaar, 3-0, în sferturile din Conference League.

Vestea bună, dacă o putem numi așa,  este că locul 25 este același pe care România l-a ocupat și la începutul acestui sezon, iar țările care se află sub noi nu mai pot face puncte pentru că nu mai au nici ele echipe angrenate în competițiile europene. Așadar, la finalul acestui sezon, România, la nivel de coeficient de țară, o să ocupe locul 25, asta după ce a totalizat 5,750 de puncte. Diferența față de locul 24, ocupat de Ucraina, este în aceste momente infimă, la fel ca și cea până la locul 23, unde se află Serbia.

Așadar, România o să continue să aibă același număr de echipe în cupele europene și pentru sezonul 2027-2028, după cum urmează. Campioana va intra încă din turul 1 preliminar în Champions League, câștigătoarea Cupei României va fi în turul 2 din Europa League, iar locurile 2 și 3 din campionat urmează să fie în Conference League, din turul 2.

Rinat Ahmetov a fost în tribune să o vadă pe Șahtior la treabă pentru prima dată după 12 ani

Patronul celor de la Șahtior Donețk, Rinat Ahmetov, a venit în România pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, iar omul de afaceri din Ucraina a luat o decizie în premieră în ultimii 12 ani. Acesta s-a dus să vadă pe viu meciul formației sale, disputat în Polonia, contra celor de la AZ Alkmaar.

Digisport.ro
"Chiar nu și-a putut stăpâni emoțiile!" Răzvan Lucescu, discurs impresionant la înmormântarea lui Mircea Lucescu

Informația a fost prezentată în exclusivitate de către FANATIK, care a mai dezvăluit și că Ahmetov a ieșit pentru prima dată în afara Ucrainei de la începerea războiului cu Rusia. Acesta a ținut să-și arate respectul pentru familia Lucescu și a făcut un gest extraordinar, având totodată cuvinte deosebite despre „Il Luce”.

